«Это совсем не весело!» Что такое токсичный позитив и как он рушит наши отношения и здоровье?

Мы регулярно слышим о том, что в любой ситуации необходимо искать светлую сторону и не обращать внимание на плохое. Из-за этого, сталкиваясь с трудностями, мы подавляем свои настоящие эмоции и не признаемся себе в истинных чувствах. Это стремление искоренить из жизни любые негативные проявления психолог Уитни Гудман называет токсичным позитивом. Как корректно оказывать поддержку окружающим, подбирая слова, которые действительно помогут? На эти и другие вопросы она отвечает в книге «Токсичный позитив», которая вышла в издательстве МИФ.
Как позитив становится токсичным
- если кто-то ищет поддержку, одобрение или сочувствие, а вместо этого получает банальный совет типа
- «Не грусти!»;
- чтобы пристыдить человека и показать, что он недостаточно старается, плохо работает или его непростые чувства неправильны;
- чтобы пристыдить самих себя за то, что мы недостаточно рады происходящему;
- чтобы отрицать реальность;
- чтобы заставить замолчать человека, у которого есть обоснованные тревоги или вопросы;
- чтобы убедить человека, что в плохих обстоятельствах виноват он сам.
Добрые намерения и равнодушие — вот на чем держится токсичный позитив. Мы часто прибегаем к нему, чтобы:
- закончить разговор;
- сказать кому-то, что его (ее) чувства неуместны;
- убедить человека, что он может быть всегда счастлив;
- (если приложит достаточно усилий);
- выглядеть привлекательными и безмятежными в глазах окружающих;
- отрицать некую ситуацию либо избегать ее;
- сторониться ответственности;
- попытаться поднять настроение окружающим.
Важна искренность
Я убеждена, что дежурными фразами мы сыплем из желания помочь. Не думаю, что кто-то всерьез ставит себе цель навредить собеседнику ободрительными высказываниями. Именно поэтому понятие токсичного позитива вызывает столько негодования. Оно ставит нас перед вопросом: «Разве я могу быть токсичным, когда просто пытаюсь поддержать?
В моменты кризиса и боли важно быть искренним и не притворяться. Только так другой человек почувствует, что его поддерживают, слушают и понимают. Делать это все время и для каждого не получится, но вы можете сосредоточиться на ситуациях, когда это действительно важно. Когда мы общаемся искренне, а не прибегаем к токсичному позитиву, то тем самым признаем чувства человека и даем им право на существование, вместо того чтобы приукрашивать реальность и отрицать его опыт. Пусть вы не на сто процентов согласны с тем, как человек справляется, и с его интерпретацией произошедшего, но тем не менее вы искренне стараетесь понять его состояние и подставить плечо. Сидя рядом и позволяя ему выговориться, вы показываете, что разделяете его чувства (разумеется, безопасным способом и без нарушения собственных границ).
Помните подругу, которая пыталась утешить вас после увольнения? Она прибегла к токсичному позитиву, сказав: «Ну, зато у тебя появится свободное время! Могло быть гораздо хуже. Представь, сколько ценного опыта ты вынесешь из этой ситуации». Конечно, она не ставила себе цель ранить вас. Такие фразы не рождаются спонтанно. Они заложены в нас. Мы запрограммированы повторять их снова и снова, мы с детства слышим их от окружающих и верим, что позитивный подход в конце концов оправдает себя (даже если видим, что он не помогает нам самим). Выглядит так, словно нам страшно признать его неэффективность, ведь нас без конца уверяли, что он должен работать. Ваша подруга вовсе не плохой и не токсичный человек — просто она повторяет то, что сотни раз читала в книгах о самопомощи и соцсетях или слышала от друзей и родственников.
Загвоздка в том, что слова значат многое — неважно, с какими намерениями вы их произнесли. Язык определяет наши представления о себе и о мире. Слова, которые мы выбираем, меняют мозг и сильно влияют на наше отношение к окружающим. Если мы хотим общаться продуктивно и давать людям ощущение поддержки, нужно понять мир, в котором они живут. Токсичный позитив заставляет нас воспроизводить привычные социальные шаблоны. Он не позволяет общаться искренне и проникаться состоянием другого человека.
Большинство позитивных фразочек лишены такта, сочувствия и любопытства. Они сами собой складываются в стандартные тирады о том, что нынешние чувства человека неправильны, и о том, что он должен чувствовать на самом деле. Эти два компонента — прямые свидетельства того, что позитивность не всегда полезна. Ведь если вы искренне стремитесь кому-то помочь, я уверена, что вам не захочется причинять этому человеку дискомфорт. Подобные увещевания могут стать особенно токсичными, когда кто-то делится болезненными переживаниями, говорит о глубоких чувствах или пытается описать свои проблемы и трудности. Определяя, каким будет влияние позитивных высказываний, важно учесть три вещи: выбранный момент, ваш собеседник, тема разговора.
Выбор момента
Мы часто прибегаем к позитивности, когда искренне хотим поднять кому-нибудь настроение. Кажется, что, если сказать правильные слова, боль исчезнет. А еще мы эгоистично надеемся, что эти слова освободят нас от обсуждения тяжелой темы и избавят от тягостного чувства, которое возникает, когда мы общаемся с тем, кто страдает. Что уж кривить душой, не просто быть рядом с человеком, который плачет, горюет или находится в отчаянии. Сразу хочется, чтобы ему полегчало
К сожалению, если действовать с наскока, нас ждет разочарование по всем фронтам. Человеку, которого мы утешаем, может показаться, что его затыкают и стыдят. А мы, в свою очередь, почувствуем себя бесполезными и отвергнутыми. Именно поэтому нужно правильно выбрать момент. Перед тем как начать убеждать кого-то посмотреть на ситуацию позитивнее, важно понять следующее.
- Время не залечивает все раны. Люди справляются с бедами в разном темпе и сами знают, на каком этапе восстановления находятся в данный момент.
- Испытывая стресс, люди ведут себя по-разному. И если их реакция не угрожает чьей-то жизни, здоровью или безопасности (например, ребенка или пожилого члена семьи), пусть проживают свои чувства. Не надо никого «чинить».
- Людям часто нужно время, чтобы принять ситуацию, прежде чем двигаться дальше.
- Не во всех жизненных обстоятельствах есть светлая сторона или полезный урок. В некоторых тучах не бывает просветов, а некоторые ситуации действительно очень трагичны. И это надо принять.
- Морально тяжело смотреть на человека, которому больно. Позаботьтесь и о себе тоже. Вот несколько ситуаций, в которых стоит избегать дежурного позитива.
- Кто-то оплакивает потерю или прямо сейчас переживает бурные и тяжелые эмоции.
- Сразу после травматичного события (например, непосредственно после известия об увольнении).
- На похоронах или когда кто-то умирает.
- Человек просит, чтобы вы просто его выслушали.
- Человек говорит, что ему не нужны советы.
- В ходе травмирующего события, которое разворачивается на ваших глазах.
- Вы видите картину не полностью и не совсем понимаете, что происходит.
Непростые темы
Есть ряд тем, которые многим людям морально тяжело обсуждать. Мои исследования и работа с клиентами показывают, что токсичный позитив и дежурные ободрения совершенно бессмысленны — и даже вредны — в следующих обстоятельствах.
Бесплодие и потеря беременности;
- Горе и утрата;
- Болезнь и инвалидность;
- Романтические отношения, расставания или развод;
- Семейные проблемы, разрыв с родственниками;
- Профессиональные трудности, потеря работы;
- Вопросы внешности;
- Последствия травматического события;
- Беременность и родительство;
- Расизм, сексизм, трансфобия, гомофобия, эйблизм, сайсизм (дискриминация из-за лишнего веса), классизм и другие виды дискриминации;
- Проблемы с ментальным здоровьем.
Это очень непростые и очень личные темы. Разговор на любую из них — совсем иной уровень уязвимости, чем, скажем, жалобы на длинную очередь или натертые обувью ноги. Эти темы потрясают нас до глубины души и обнажают самые болезненные места. К ним нужен более тонкий подход — это касается и нас самих, и окружающих. В таких вопросах критически важным становится настоящей проживание эмоций. Если, услышав о подобной ситуации или переживая ее лично, вы чувствуете соблазн прибегнуть к привычному поверхностному оптимизму, остановитесь. Прислушайтесь к себе, опуститесь в своих переживаниях глубже — и пусть на них откликнется та часть психики, которая может дать полное принятие и безусловную поддержку.
Как нам вредит избыточный позитив
Иногда применять позитивное мышление — все равно что заклеивать пластырем огнестрельную рану. Вместо помощи оно просто заглушает чувства, а это вредно для нашего организма, психики, отношений и общества.
Данные исследований однозначно показывают, что подавление эмоций неэффективно, перегружает психику и ведет к дезадаптации. У человека снижается настроение, он уходит в себя, продолжает переживать негативные эмоции, а позитивных становится меньше. Это имеет серьезные последствия и для физического здоровья. Неважно, какие эмоции вы вытесняете из сознания, положительные или отрицательные, — в любом случае этот процесс приводит к физическому стрессу для всего тела. Исследования показывают, что в результате у людей снижаются артериальное давление, функции памяти, а также возрастает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
В широком смысле культура «абсолютного позитива» токсична для всех наших отношений и общества в целом. Считая некоторые эмоции плохими, мы теряем близость, возникающую благодаря уязвимости. Увы, позитивность часто используется для угнетения определенных социальных групп. Когда в ответ на дискриминацию мы говорим что-нибудь вроде: «Неужели люди не могут просто жить дружно?» — это обесценивает реальные трудности, с которыми дискриминируемые группы сталкиваются на ежедневной основе. Токсичный позитив в такой ситуации возлагает всю ответственность на отдельного человека, а не на общественную систему и социальные институты, но ведь именно из-за них позитивное мышление не срабатывает.
Комментарии (0)