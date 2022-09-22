Гид: как справиться с тревогой

Тревога, апатия, стресс, подавленность нередко сопровождают человека в сложное и неопределенное время. И это нормально. Если такие эмоции становятся невыносимыми и поглощают с каждым днем все сильнее, главное — не упустить момент точки невозврата и постараться вовремя обратиться за помощью к специалисту или попробовать помочь себе самостоятельно. На таком непростом пути важно не быть одному, поэтому мы и наши материалы готовы быть рядом, когда это потребуется. Для удобства мы собрали в одном месте статьи, посвященные ментальному здоровью, а именно тому, как победить тревожность — для этого мы обратились к профессионалам, тематическим книгам и научным исследованиям. Все, чтобы жить стало легче и комфортнее, насколько это сейчас возможно.