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Психология

Гид: как справиться с тревогой

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Cобрали мнения психологов, рекомендации экспертов, полезные техники и другую важную информацию, которая поможет снизить уровень тревоги в это непростое время.

Фото: www.shutterstock.com/ru

Тревога, апатия, стресс, подавленность нередко сопровождают человека в сложное и неопределенное время. И это нормально. Если такие эмоции становятся невыносимыми и поглощают с каждым днем все сильнее,  главное — не упустить момент точки невозврата и постараться вовремя обратиться за помощью к специалисту или попробовать помочь себе самостоятельно. На таком непростом пути важно не быть одному, поэтому мы и наши материалы готовы быть рядом, когда это потребуется. Для удобства мы собрали в одном месте статьи, посвященные ментальному здоровью, а именно тому, как победить тревожность — для этого мы обратились к профессионалам, тематическим книгам и научным исследованиям. Все, чтобы жить стало легче и комфортнее, насколько это сейчас возможно.

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