Как поставить реальные цели на будущий год — краткая инструкция от психолога

2. Начните с перечисления вещей, за которые вы себе благодарны

Для начала проанализируйте все то, что у вас получилось в этом году. К сожалению, многие люди склонны себя недооценивать и обесценивать, не видеть во многих произошедших с ними вещах собственную заслугу. Составьте отдельную заметку «Я благодарен себе /чему-то еще за то, что в этом году я»:

Нашел или сохранил работу;

Поддерживал отношения с партнером;

Помогал родственникам;

Справлялся с трудностями;

Получил навык, решился на перемены или сохранял стабильность в своей жизни.

Это упражнение помогает перенастроить фильтр восприятия на положительные моменты, которые, возможно, вы сперва могли не замечать. Особенно оно полезно тем, у кого есть склонность к негативному мышлению, катастрофизации и обесцениванию положительного.