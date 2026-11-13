«Я осознал, что еда бывает двух типов — функциональная, которая должна только насыщать организм, и развлекательная еда, которая призвана поднимать настроение (от бутерброда с "Нутеллой" до ужина с друзьями)», — рассказывает Александр Брыкин.

Вот уже почти год он занимается производством еды первого типа — рационов Syle, которые не обещают человеку ничего, кроме выверенного баланса питательных веществ и микроэлементов. По сути, речь о растворимых смесях для богатого белком напитка, который должен заменить клиентам Александра целый завтрак, обед или ужин.

Такие питательные смеси (сами создатели называют их «нутрициологически полноценной едой») в последнее время широко обсуждаются в мировых медиа. Главным образом благодаря двум историческим поглощениям на этом рынке.

Так, осенью стало известно, что Danone закрыл сделку по приобретению мирового лидера по производству «полноценной еды», британской компании Huel, более чем за 1 млрд евро. Параллельно концерн Nestlé приобрел конкурента Huel под названием yfood Labs. Судя по всему, продовольственные гиганты делают серьезную ставку на рынок того, что в социальных сетях иногда иронично называют «человеческим комбикормом».