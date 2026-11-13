Осенью 2026-го один из крупнейших пищевых концернов планеты Danon приобрел компанию Huel. Параллельно Nestlé приобрел конкурента Huel — немецкую фирму yfood Labs. Обе купленные компании были лидерами сегмента «нутрициологически полноценной еды». Фактически это смеси для приготовления высокобелковых коктейлей на основе семян льна и других зерен. В последние годы такие напитки приобрели популярность у тех, кто пытается похудеть с помощью Ozempic. Что мы видим — зарю нового понимания еды? Или очередную волну хайпа вокруг белка и баланса КБЖУ? Производят ли такие смеси в России? Разбираемся в материале Собака.ru!
«Я осознал, что еда бывает двух типов — функциональная, которая должна только насыщать организм, и развлекательная еда, которая призвана поднимать настроение (от бутерброда с "Нутеллой" до ужина с друзьями)», — рассказывает Александр Брыкин.
Вот уже почти год он занимается производством еды первого типа — рационов Syle, которые не обещают человеку ничего, кроме выверенного баланса питательных веществ и микроэлементов. По сути, речь о растворимых смесях для богатого белком напитка, который должен заменить клиентам Александра целый завтрак, обед или ужин.
Такие питательные смеси (сами создатели называют их «нутрициологически полноценной едой») в последнее время широко обсуждаются в мировых медиа. Главным образом благодаря двум историческим поглощениям на этом рынке.
Так, осенью стало известно, что Danone закрыл сделку по приобретению мирового лидера по производству «полноценной еды», британской компании Huel, более чем за 1 млрд евро. Параллельно концерн Nestlé приобрел конкурента Huel под названием yfood Labs. Судя по всему, продовольственные гиганты делают серьезную ставку на рынок того, что в социальных сетях иногда иронично называют «человеческим комбикормом».
Обезжиренные семена роста
«В Лондоне на ланч приходится спускаться из офиса на улицу и оставлять в магазине десять фунтов за средненький сэндвич», — так в 2020 году объяснял причину успеха Huel ее основатель Джулиан Херн.
В качестве альтернативы он предложил публике быстрорастворимые смеси, из которых можно приготовить смузи пищевой ценностью в 400 килокалорий на стакан (причем всего за пару долларов). В комплекте шли примерно 40 граммов белка, достаточное количество жиров и углеводов, а заодно и минералы с микроэлементами. Название стартапа расшифровывалось как human fuel, то есть буквально «человеческое топливо».
У этой идеи быстро нашлись поклонники. Компания, запущенная в середине 2015 года в гараже Херна, уже в 2018-м вышла на годовой оборот в 50 млн долларов. В 2025-м выручка компании превышала 330 млн долларов. Более того, по ее стопам последовало множество фирм из разных стран.
«Технология у всех, кто делает такие рационы, примерно одинаковая, — рассказывает Собака.ru Людмила Надточий, научный сотрудник исследовательско-образовательного центра в области питания Университета ИТМО. В 2015-м она была научным руководителем одного из таких стартапов. — Основу продукта составляют частично обезжиренные семена масличных культур: подсолнечник, лен… мы работали с семенами чиа, из которых прямым отжимом удалили масло».
Впрочем, в российских условиях тогда идея не взлетела — в условиях сравнительно дешевого общепита. «Продукт получался по стоимости, как второе блюдо, — вспоминает собеседница редакции. — Мы испытывали продукт на студенческой аудитории, а она тогда предпочитала ходить в столовую и взять котлету с макаронами».
Победа над холодильником
«Идея появилась из моей собственной потребности — я врач-диетолог, но при плотном графике у меня самой не всегда было время нормально поесть. Я начала экспериментировать: добавлять в протеин овсянку, масло, потом заменила овсянку овсяной мукой. Так появилась первая домашняя смесь, которую можно было развести водой и поесть. Ее попробовал мой бизнес-партнер Александр и предложил доработать, чтобы было вкуснее и полезнее. Год мы ели ее сами, а потом решили: раз она так выручает нас, почему бы не предложить ее людям?» — написала в своем комментарии для Собака.ru Александра Знатнова.
В 2026-м она запустила еще один бренд российской «полноценной еды» «Жижа». По ее словам, за первые три месяца компания продала около 100 000 порций. Сейчас отечественный рынок явно больше готов к такого рода продуктам, нежели 10 лет назад.
«Самый популярный usecase у нас — это завтрак, — говорит Александр Брыкин из компании Syle. — Человек выбирает между тем, чтобы поскролить дольше ленту перед сном или позаниматься домашними делами. Утром побольше поспать и не тратить 20 минут, чтобы делать яичницу или бутеры. Вместо этого он за минуту делает порцию [напитка] и сразу выпивает».
Александр Брыкин
Основатель компании Syle:
У нас на прошлой неделе появился клиент, который решил перейти на Syle постоянно. Я вижу его статистику покупок и даже решил позвонить, спросить зачем ему столько. Он говорит, мол, решил питаться только так. Это феноменально, мне самому интересно, как человек получает радость от жизни? Мне кажется, что он не совсем такой, как мы, вероятно, ему хватает солнечных дней, работы, друзей, ему не нужен дофамин от того, что он съел бургер.
Возможный перебор с веществами
«На первый взгляд, с питательностью у таких коктейлей все неплохо. Белка тоже достаточно много, — говорит в беседе с Собака.ru Дарья Бурмистрова, эндокринолог и диетолог W Clinic. — Но я бы не спешила называть такие смеси полноценной заменой обеда только по этим цифрам. Ведь важно, какие еще вещества получает организм и насколько хорошо их усваивает».
Например, продолжает врач, человеку нужны незаменимые жирные кислоты, которые самостоятельно не вырабатываются в теле человека. «К тому же в обычной еде множество биологически активных соединений, которые сложно воспроизвести в одном порошке», — говорит Бурмистрова.
«Полностью переходить на такое питание без медицинских показаний и профессионального сопровождения я бы не рекомендовала, — продолжает она. — Есть специальные смеси для полной замены рациона, но не каждый порошок из магазина к ним относится. И даже если в продукте есть все необходимые вещества, это не значит, что годами питаться исключительно им безопасно».
Людмила Надточий
Научный сотрудник исследовательско-образовательного центра в области питания Университета ИТМО:
В конце концов, человеку важно пережевывать пищу. И если исключить жевательные функции, возникают проблемы с прикусом. Поэтому, конечно, когда мы разрабатывали наш продукт, мы говорили, что это замена одного приема пищи.
При этом, заключает Бурмистрова, Huel и его аналоги «вполне можно рассматривать как подстраховку». «Когда на обед совсем нет времени, лучше выбрать такой порошковый напиток, чем остаться голодным», — заключает она.
В ожидании миллиарда
«Необходимо идти в ногу с меняющимися потребностями все большего числа людей, принимающих препараты GLP-1 (самый известный пример — Ozempic, — прим. Собака.ru)», — так портал Food Navigator прокомментировал новость о том, что Nestlé купил компанию yfood.
The Guardian, рассказывая о том, что Danon приобретает Huel, также упомянул, что «полноценная еда» — быстрорастущий рынок, а продукция его игроков популярна среди принимающих Ozempic.
«Питательные коктейли могут помочь тем, кто принимает препараты группы GLP-1, например “Оземпик“, — рассказывает Дарья Бурмистрова из W Clinic. — Эти лекарства иногда настолько снижают аппетит, что даже привычную порцию осилить трудно. Из-за этого человек может недополучать калории, белок, витамины и минералы. Тут смесь может пригодиться: в небольшом объеме есть сразу несколько необходимых веществ».
Дарья Бурмистрова
Эндокринолог и диетолог W Clinic:
Но коктейли нужны далеко не всем, кто принимает GLP-1. Если с обычным питанием проблем нет, специально заменять еду порошками незачем. А если из-за слабого аппетита регулярно не получается нормально поесть, то это уже нужно обсуждать с лечащим врачом.
Регина Сайфутдинова, основательница еще одного российского бренда Rushfood, отмечает, что потребители GLP-1 действительно являются интересной категорией потенциальных клиентов. «Но считаем неправильным позиционировать обычный пищевой продукт как специальное решение для людей, проходящих медикаментозное лечение», — добавляет она.
В целом Сайфутдинова, как и другие собеседники редакции, делает основную ставку на людей, у которых «нет возможности выйти на обед» из-за работы и учебы. Что логично — Ozempic и его аналоги в России не так сильно распространены, а инфляция урезает порции в общепите куда быстрее, чем меняющиеся привычки россиян, которые борются с лишним весом.
На вопрос о том, увидим ли мы, как российские гиганты рынка питания наподобие «ВкусВилл», «Яндекс.Лавки» или «Самоката» покупают отечественных производителей «полноценной еды», Александр Брыкин из компании Syle говорит: «Для этого выручка должна дойти хотя бы до миллиарда рублей в год, до тех пор для них этого рынка не существует». Впрочем, он тут же говорит, что легко может представить себе такое развитие событий в ближайшие годы.
Редакция предупреждает: полностью заменять обычное питание пищевыми смесями без консультации с врачом не рекомендуется.
Текст: Константин Крылов, Анна Емельянова.
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