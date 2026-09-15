Жёсткие диеты ведут в «пищевую тюрьму» — вот как из неё выйти! 3 шага к питанию без срывов и чувства вины

За годы работы многие клиенты рассказывали мне, что попали в пищевую тюрьму — жуткое, болезненное место, где приходится есть еду, которая их не интересует, где они не могут есть то, чего на самом деле хотят, где они часто страдают от голода и где им кажется, что на самом деле они не могут сами выбирать себе еду.

Диетические программы и книги популярны отчасти благодаря четким и строгим правилам. Человек, сидящий на диете, знает, что, как и когда есть и что не есть. Зная, что именно нужно делать, вы чувствуете себя в безопасности. Однако если книга не написана вами самими, то правила и списки хороших и плохих продуктов, которые вы в ней найдете, скорее всего, не очень хорошо подходят для вашей жизни и предпочтений. [...]

В конце концов, люди, сидящие на строгих диетах, начинают так ненавидеть и правила, и пищевой план, что просто бросают. А после этого зачастую попадают в противоположную сторону диетического спектра и начинают так наедаться, словно знают, что завтра их собьет автобус. Анализы у них после этого уже не такие хорошие. Они набирают вес обратно, чувствуют вину или стыд, возвращаются к старым привычкам и готовят себя к очередному циклу «сел на диету и бросил».

Вы можете избежать пищевой тюрьмы и закрепить новые привычки, сказав решительное «нет» ограничительным диетам и драконовским правилам питания. А вот гибкими правилами питания вы можете по-прежнему пользоваться, чтобы помочь себе придерживаться плана и при этом постоянно не спорить с собой. Вот три совета, которые помогут вам заставить правила питания работать на вас.