Жвачка с кофеином: новый спортхак или красиво упакованный маркетинг? Что она реально делает с организмом?

Я видел, как спортсмены пьют кофе перед тренировкой. Это зачем?

Суть в кофеине! Международный олимпийский комитет относит его к небольшой группе спортивных добавок с неплохой доказательной базой.

Что он может дать:

чуть больше выносливости — особенно там, где нужно долго держать темп, например в беге или велоспорте

— особенно там, где нужно долго держать темп, например в беге или велоспорте небольшой бонус в интенсивной работе — например, в коротких быстрых отрезках

— например, в коротких быстрых отрезках больше бодрости и внимания — пригодится, если на занятие вы пришли уже после рабочего дня

— пригодится, если на занятие вы пришли уже после рабочего дня меньше тяжести — привычный темп может субъективно даваться чуть легче

Из этого списка лучше всего изучена выносливость: самые стабильные результаты получают в аэробных нагрузках — например, в беге, велоспорте, плавании или гребле, где нужно долго двигаться и сохранять темп. Нюанс: значительную часть исследований проводили на молодых мужчинах, поэтому о том, насколько точно эти результаты переносятся на более широкую аудиторию, мы знаем меньше.

При этом работает именно кофеин, а чашка кофе — лишь один из способов его получить. Есть еще капсулы, предтрены и теперь та самая жевательная версия. Действующее вещество остается прежним — меняется то, как и когда оно попадает в организм.

Так в чем преимущество жвачки?

В способе доставки кофеина в организм! Например, капсулу нужно сначала проглотить, затем ее оболочка растворится в желудочно-кишечном тракте, и только потом вещество начинает всасываться. У жвачки часть пути сокращается: кофеин, начинает поступать в кровь уже через слизистую рта, поэтому эффект от него наступает быстрее. Но больше от этого не становится!

В одном небольшом исследовании участникам давали одинаковую дозу кофеина в двух формах: жвачку — за пять минут до упражнений, капсулу — за час. По силе и мощности их спортивные результаты почти не отличались. Получается, главный плюс во времени: не нужно ничего планировать заранее, жвачку можно использовать почти перед самой тренировкой. А еще жвачка не обгоняет растворимый кофе: кофеин из них поступает в кровь примерно одинаково быстро.