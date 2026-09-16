У 46% россиян есть «ген молочной непереносимости»! Это уже диагноз? А почему стакан молока не даёт никаких симптомов?

Недавно СМИ объявили почти «молочную революцию»: по данным журналистов, число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности в России за пять лет увеличилось в четыре раза, а генетическую склонность к первичной лактазной недостаточности выявили у 46% россиян. Получается, почти половине страны теперь можно только капучино на овсяном? Нет. Разбираемся, в нюансах вместе с гастроэнтерологом и гепатологом REM Clinic Ксенией Шараповой.
Половине России правда нельзя молоко?
Начнем с главного: цифра 46% звучит тревожно, но столько людей, конечно, от молока не страдает. Речь идет о генетической склонности к лактазной недостаточности, а она еще не означает, что после латте или мороженого обязательно появятся неприятные симптомы.
Чтобы понять разницу, поговорим про тонкую кишку. Там работает фермент лактаза: он расщепляет лактозу — молочный сахар. Обычно мы этого вообще не замечаем. Но если фермента не хватает, часть молочного сахара проходит дальше в толстую кишку. Там за него берутся бактерии, начинается ферментация, образуется газ — отсюда вздутие, боль и жидкий стул.
При этом нехватка лактазы (это фермент, не путаемся) не означает, что после любого молочного продукта обязательно будет плохо. Реакция зависит сразу от нескольких вещей:
- сколько молочки вы съели
- была ли она отдельно или вместе с другой едой
- как быстро работает кишечник
- какой у него состав микробиоты
- насколько кишечник чувствителен
Поэтому человек может иметь генетическую предрасположенность и при этом годами спокойно пить обычное молоко. Анализ показывает риск, но не умеет предсказывать, появятся ли симптомы вообще и насколько сильными они будут. Если молочные продукты не вызывают проблем, то результат анализа — не повод менять рацион.
Правда, что непереносимость молока может появиться уже во взрослом возрасте?
Да, так бывает не только при первичной, но и при вторичной лактазной недостаточности, когда дело уже не в генах, а в состоянии тонкой кишки. Фермент лактаза работает прямо на поверхности ее слизистой, и если та повреждается — этот процесс нарушается. Так бывает, например, после кишечных инфекций или при воспалительных заболеваниях кишечника. Поэтому человек, который раньше спокойно пил молоко и ел йогурт, после ротавируса действительно может заметить, что теперь молочные продукты вызывают дискомфорт в животе.
Хорошая новость: эта непереносимость часто временная. Если кишечник восстановится или удастся стабилизировать заболевание, активность лактазы (фермента) тоже может вернуться на прежний уровень.
Помните, Baza пишет, что за последние пять лет число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности в России выросло в четыре раза. Тут обращаем внимание на слово «выявленных» — цифра не доказывает, что сама проблема стала встречаться в четыре раза чаще. Некоторые заболевания ЖКТ, которые могут временно снижать активность лактазы, действительно распространяются, но не такими темпами.
Скорее, вторичную лактазную недостаточность просто стали активнее искать и находить. Всё больше людей считает, что важно обратиться с такими жалобами к специалисту, врачи внимательнее разбирают симптомы, а для диагностики используют более современные методы — например, водородный дыхательный тест.
После латте вздулся живот — виновата лактоза?
Может быть, но спешить с выводами не стоит. Газы, боль или диарея после молочки бывают при лактазной недостаточности. Но единичное совпадение «выпил латте — заболел живот» ещё не говорит о диагнозе.
Похожие симптомы дают и другие проблемы с ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, целиакия, СИБР, болезнь Крона и другие расстройства.
И еще важно не путать непереносимость лактозы с аллергией на белок коровьего молока. В первом случае организм плохо переваривает углевод — молочный сахар . Во втором иммунная система реагирует на белки молока: помимо проблем с животом могут появиться крапивница, зуд, отек губ или лица, а в тяжелых случаях — затрудненное дыхание. Аллергия чаще начинается в детстве и потенциально может давать опасные реакции.
Чтобы отличить одно от другого, врач сначала подробно разбирает симптомы: что именно происходит после молочных продуктов, сколько человек съел и как быстро началась реакция. Если подозревают, что проблема с ферментом лактазой, могут назначить специальный дыхательный тест. А вот генетический анализ крови (о нём говорилось в новости) не показывает, есть ли непереносимость прямо сейчас.
Диагноз подтвердился. Теперь всю молочку убрать?
Если непереносимость диагностировал врач, не нужно сразу составлять черный список продуктов. Сначала разберитесь, сколько молочки вы перевариваете без симптомов.
Универсального количества нет, но есть ориентир: около 12–15 г. (примерно стакан молока) в течение дня многие люди с лактазной недостаточностью могут съесть без серьёзных последствий.
Дальше смотрите на конкретные продукты. Твердые сыры обычно переносятся легче мягких, потому что из-за особенностей производства лактозы в них меньше. С йогуртом и кефиром похожая история.
Аккуратно пробуйте разные виды и порции молочки, наблюдайте за своей реакцией и постепенно найдёте дневную норму, с которой кишечник живет спокойно.
Редакция предупреждает: не исключайте продукты из рациона только из-за подозрения на непереносимость. Если еда регулярно вызывает неприятные симптомы, лучше обсудить это с врачом.
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