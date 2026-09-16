У 46% россиян есть «ген молочной непереносимости»! Это уже диагноз? А почему стакан молока не даёт никаких симптомов?

Половине России правда нельзя молоко?

Начнем с главного: цифра 46% звучит тревожно, но столько людей, конечно, от молока не страдает. Речь идет о генетической склонности к лактазной недостаточности, а она еще не означает, что после латте или мороженого обязательно появятся неприятные симптомы.

Чтобы понять разницу, поговорим про тонкую кишку. Там работает фермент лактаза: он расщепляет лактозу — молочный сахар. Обычно мы этого вообще не замечаем. Но если фермента не хватает, часть молочного сахара проходит дальше в толстую кишку. Там за него берутся бактерии, начинается ферментация, образуется газ — отсюда вздутие, боль и жидкий стул.

При этом нехватка лактазы (это фермент, не путаемся) не означает, что после любого молочного продукта обязательно будет плохо. Реакция зависит сразу от нескольких вещей:

сколько молочки вы съели

была ли она отдельно или вместе с другой едой

как быстро работает кишечник

какой у него состав микробиоты

насколько кишечник чувствителен

Поэтому человек может иметь генетическую предрасположенность и при этом годами спокойно пить обычное молоко. Анализ показывает риск, но не умеет предсказывать, появятся ли симптомы вообще и насколько сильными они будут. Если молочные продукты не вызывают проблем, то результат анализа — не повод менять рацион.

В новости о «молочной революции» Baza ссылается в том числе на данные «Честного знака»: россияне стали чаще покупать растительное молоко, особенно в Москве, Петербурге и их областях. Подчеркиваем: статистику продаж нельзя напрямую связать с тем, сколько человек не переносит лактозу. Люди предпочитают растительные альтернативы по самым разным причинам — от вкуса до привычек и этических соображений.