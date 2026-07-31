Гид по воде: водородная, ионизированная и с электролитами — «эликсир» биохакеров или хайп из соцсетей?

Водородная вода

Это обычная H2O, в которой растворили H₂ — газ водород.. Вкус и кислотность остаются прежними. Зато на этикетке заявлен антиоксидантный эффект: якобы такой напиток защитит клетки от повреждений и уменьшит воспаление.

Звучит заманчиво, но пока эта красивая биохимия в основном живет в лаборатории. Небольшие исследования с участием людей показали, что водородная вода может:

уменьшать усталость и немного повышать выносливость

снижать общий и «плохой» холестерин

улучшать показатели сахара и уменьшать количество жира в печени

защищать клетки от повреждений после физических нагрузок

Совсем списывать водородную воду со счетов рано. Но и делать уверенные выводы пока нельзя, результаты нынешних научных работ нужно подтвердить более крупными и длительными исследованиями.

В США водород получил статус GRAS — его считают безопасным ингредиентом для напитков. Большинство здоровых взрослых хорошо переносят воду с этой добавкой. Но иногда побочки все же проявляются, это послабление стула, изжога и головная боль. Беременным, онкологическим пациентам и людям с тяжелой почечной недостаточностью перед покупкой такого напитка лучше посоветоваться с врачом.

Есть нюанс: водород быстро улетучивается. Уже через несколько минут после вскрытия бутылки его концентрация становится заметно ниже. Сколько в итоге газа останется, зависит от:

Упаковки: в герметичных алюминиевых пакетах H₂ может сохраняться до 120 дней, а в пластиковых бутылках его бывает мало или нет вовсе.

в герметичных алюминиевых пакетах H₂ может сохраняться до 120 дней, а в пластиковых бутылках его бывает мало или нет вовсе. Температуры : при 37 °C и выше водород выходит из воды быстрее.

: при 37 °C и выше водород выходит из воды быстрее. Частоты открываний: каждый раз часть газа покидает бутылку.

Поэтому такую воду лучше держать в прохладном месте и выпивать сразу.

Вердикт: водородная вода — не мастхэв для холодильника. Это пищевая добавка, которую нельзя использовать как самостоятельное лечение. Большинство здоровых людей спокойно обойдутся без нее.

Кислородная вода

При розливе такую воду под высоким давлением насыщают дополнительным O₂, на вкус и запах это почти никак не влияет. Зато свойства, по словам производителей, улучшаются в разы. Покупатель ждет прилив бодрости, больше энергии и быстрое восстановление после тренировки.

На самом деле организм так не работает: почти весь необходимый кислород мы получаем через легкие. Небольшая его часть может попасть в кровь из пищеварительной системы, но этого слишком мало, чтобы заметно повлиять на самочувствие.

Что говорят исследования? В нескольких работах с участием спортсменов кислородная вода помогала чуть быстрее понизить уровень лактата (он накапливается, когда мыщцы интенсивно работают), а значит — немного ускорить восстановление. Но в итоге на выносливость, работоспособность и спортивные результаты это никак не повлияло. Пользу кислородной воды при ожирении и диабете второго типа пока изучали в основном на животных, поэтому делать выводы для людей рано.

Серьезного вреда от кислородной воды не обнаружили, но обычную ей заменить нельзя — может нарушиться баланс электролитов: натрия, калия и других минералов, которые нужны сердцу, мышцам и нервной системе.