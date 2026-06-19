Что такое коллаген

Это один из самых распространенных белков в организме, буквально каркас кожи, костей, хрящей, связок, сухожилий, сосудов, десен, межпозвонковых дисков и даже роговицы глаза.

Но задача коллагена не сводится к тому, чтобы поддерживать прочность тканей. Помимо этого он входит в состав внеклеточного матрикса — среды, где живут и взаимодействуют клетки. Именно там запускаются процессы восстановления и заживления, от которых во многом зависит общее состояние тела. Поэтому коллаген еще помогает справляться с нагрузками и восстанавливаться после них. Пока этой внутренней опоры достаточно, человек двигается легко и свободно.

Как понять, что у меня дефицит коллагена

Врачи не очень любят это выражение, потому что его нельзя подтвердить анализом, как в случае с железом или витамином D. Обычно речь идет о более сложном процессе: организм начинает вырабатывать меньше этого белка, его старые волокна быстрее разрушаются, а их качество становится хуже.

Главная причина таких изменений — возраст и заметнее всего это отражается на коже. Она становится менее плотной и упругой, появляются сухость, мелкие морщины, меняется овал лица. Похожие процессы идут и в связках, сухожилиях, хрящах, костной ткани и стенках сосудов.

После 45 лет многие женщины замечают, что кожа начинает меняться быстрее, чем раньше. Часто так и есть и это нормально! В период перименопаузы и менопаузы снижается уровень эстрогенов — гормонов, которые поддерживают появление нового коллагена, увлажненность и эластичность кожи. Из-за этого она постепенно становится менее плотной, хуже удерживает влагу и быстрее теряет упругость.

Существуют и другие состояния, при которых синтез или структура коллагена нарушаются, но они встречаются гораздо реже. Это, например, тяжелый дефицит витамина С, некоторые наследственные заболевания соединительной ткани, такие как синдром Элерса — Данлоса, а также отдельные нарушения обмена веществ.

Поэтому сухая кожа, ломкие ногти, выпадение волос, боли в суставах или постоянная усталость — еще не повод винить во всем коллаген. Если вы не проходите через менопаузу, не восстанавливаетесь после серьезных нагрузок и у вас нет заболеваний, которые влияют на образование коллагена, то такие проблемы скорее всего связаны с другими дефицитами, заболеваниями и просто с образом жизни.

Желудок все переварит: почему вокруг добавки столько споров

Скептики частично правы: коллаген действительно переваривается. Он не попадает в кожу или суставы целой молекулой, словно кирпичик, который можно доставить точно по адресу.

Процесс работает иначе: в добавках обычно используют гидролизованный коллаген — он уже расщеплен на небольшие фрагменты и поэтому легче усваивается. После его приема организм получает не вещество в готовом виде, а строительные элементы, из которых потом можно собрать собственный коллаген. Есть данные, что часть из них даже помогает вырабатывать этот «каркасный» белок.

К сожалению, адресную доставку «материала» организовать не получится, тело не будет следовать вашим эстетическим пожеланиям. Если вы мечтаете о более упругой коже, но при этом регулярно нагружаете суставы и связки на тренировках, организм сам расставит приоритеты. Коллаген в первую очередь пойдет туда, где тканям срочно нужно восстановление и обновление.