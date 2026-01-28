Конец эпохи low fat: новые пищевые рекомендации реабилитировано жирное молоко, мясо и масло!

Внимание на схему!

Новая пищевая пирамида — визуально смелая и вызывающе антизожная! Предыдущая её версия (актуальная с 1990-х и до недавнего времени) ставила в основу рациона зерновые и углеводы, продвигала обезжиренные молочные продукты и маргарин, а мясо и яйца в ней были заметно ограничены. Пересмотр нестареющей классики — не мода, а кризис: более 70% американцев имеют лишний вес и сопутствующее хроническое. Вдобавок их стандартный рацион все больше состоит из фабричных снеков. Слушаем, но не осуждаем! Кто не грешил пачкой чипсов за сериалом? В России ожирение есть почти у четверти населения, поэтому такой разворот в диетологии — тревожный сигнал, понятный и нам.

Так что с рекомендациями? Логика простая: основой рациона по-прежнему остаются овощи, фрукты и цельные злаки. Выше — источники белка, молочные продукты и жиры. А вот за пределами пирамиды — все, что связано с добавленным сахаром, рафинированными углеводами (белый хлеб, паста, печенье) и ультрапереработкой (определяем ее по «Ешкам» в составе). Чем короче состав продукта и понятнее происхождение, тем выше его «рейтинг» в новой системе координат. Теперь к деталям.

Главный герой тарелки — белок

Он теперь звезда: 1,2–1,6 г на килограмм веса в день. Для 60 кг это примерно 72–96 г (или большой кусок готовой куриной грудки) — звучит внушительно и отлично ложится в тренд на протеин. Мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, орехи — все это источники белка, которые насыщают надолго (да, больше никаких перекусов «на бегу»). Важно, что ключевое слово здесь — разнообразие: нужно сочетать животный и растительный белок, а не делать ставку на один продукт.

Фрэнк Ху

Профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения

«Резко увеличивать белок в рационе, при этом не учитывая источники, пагубно для здоровья, особенно в долгосрочной перспективе. Растительные белки и рыба остаются более безопасным выбором, чем большое количество красного мяса».