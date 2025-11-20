Как перейти на интуитивное питание, разрешать себе читмилы и не толстеть? Большой гид!

Разноцветное питание

Если бы меня попросили сформулировать суть здорового питания одной фразой, я бы сказала следу ющее:

«Здоровое питание — это разноцветное питание».

Если на вашей тарелке присутствуют продукты разных цветов, значит, в ней собрано множество разных фитонутриентов — ярко окрашенных химических веществ, которые в природе защищают растение от неблагоприятных внешних воздействий и вредителей, а человеку дают защиту от свободных радикалов, воспалений и некоторых видов рака. Короче, они очень крутые, хоть и не имеют такой важной функции, как витамины и минералы. Если в вашем питании не будет достаточного количества фитонутриентов, вы не заболеете цингой (дефицит витамина C). Но заработать хронические заболевания, если не получать достаточно антиоксидантов из пищи, вполне реально.

В организме все время вырабатываются свободные радикалы — нестабильные молекулы, у которых отсутствует один электрон. Недостающий электрон они стараются «украсть» у других молекул. Свободные радикалы образуются в ходе нормальных метаболических процессов — когда мы едим, дышим, испытываем стресс, тренируемся или занимаемся уборкой, а также из-за нездоровых привычек (например, курения) или влияния окружающей среды.

Но волноваться не стоит: в малых количествах организм готов справляться с ними. Для этого он производит антиоксиданты — вещества, которые уменьшают или нейтрализуют действие свободных радикалов. Они отдают свободным радикалам недостающий электрон. Фитонутриенты из пищи играют роль резервной, второстепенной защиты «на черный день».

На сегодняшний день известно более 10 000 фитонутриентов, но на самом деле их намного больше. Употребление в пищу ярко окрашенных продуктов фиолетового, красного, оранжевого, желтого, зеленого, белого и коричневого цветов помогает организму справляться с окислительным стрессом (это вызываемый свободными радикалами процесс, который может приводить к развитию заболеваний) и, возможно, дает бонус: предотвращение болезней.

Разнообразие растительных продуктов в рационе

Растения — отличный способ получить больше фитонутриентов и клетчатки. Исследования показывают, что люди, которые едят более 30 разных растительных продуктов в неделю, имеют более разнообразную микробиоту кишечника, чем те, кто употребляет менее 10 видов растений. Кишечная микробиота — это триллионы микробов, которые живут в толстой кишке. Разнообразная микробиота равно отличная работа пищеварения, иммунной системы, лучшие способности организма к синтезу и усвоению витаминов. Увы, не все люди рождаются фанатами овощей, но я знаю несколько вкусных способов увеличить разнообразие растительной пищи в своем рационе.

Вкусные способы увеличить потребление растений

Посчитайте, сколько разных растительных продуктов в неделю вы едите, с помощью формы внизу. В соответству ющей ячейке запишите все овощи, фрукты, крупы, бобовые, семена, орехи и травы/специи, которые вы употребили за прошедшую неделю.