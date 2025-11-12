Почему мы заедаем стресс и как договориться с мозгом (и кишечником!), чтобы не срываться?

Знакомо ощущение, когда дедлайн горит, отчеты не сходятся, а в личной жизни шторм, и рука так и тянется не к яблоку, а к чему-то хрустящему, соленому, шоколадному? Словно кусок пиццы или круассан способны заделать брешь в истощенной психике.

Утверждаем безапелляционно: это не ваша вина. Заедание стресса — сложный, древний и, увы, очень эффективный биохимический танец, в который вас вовлекает собственный организм. И вот, как устроена его механика.

Ругать себя за «срыв» — все равно, что сердиться на дрожь от холода. Это физиологическая реакция. Понимая ее причины, вы перестаете быть жертвой и становитесь стратегом, который управляет своим состоянием, а не идет у него на поводу.

Почему мы тянемся к баноффи, а не к сельдерею

В основе феномена «заедания стресса» лежит работа нейромедиаторов — химических посредников, отвечающих за наше настроение и мощная связь «мозг-кишечник».

1. Игры с дофамином

Вредная, как правило, высококалорийная еда (богатая сахаром, жиром и солью) — сверхконцентрированный источник энергии. Когда вы съедаете пончик, мозг получает сигнал: «Ура! Мы нашли ресурсы для выживания!». Это вызывает выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с вознаграждением и удовольствием. В условиях стресса, когда дофамина не хватает, вы интуитивно ищете самый быстрый способ его получить. Еда — он самый.

«Многочисленные исследования показывают, что высококалорийная пища способна "перезаряжать" систему вознаграждения мозга, заставляя нас возвращаться к этому источнику снова и снова», — комментирует нутрициолог, дипломированный нейрокоуч, эксперт бьюти-тех компании WAU Анастасия Мельникова.