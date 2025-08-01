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Питание

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Главное об арбузах! Сколько можно съесть за день? Беременным не вредно? Что делать, если проглотил косточку? Как выбрать здоровый и сладкий?

Дождались! С началом сезона арбуза (кстати, посвященный ему международный праздник придется на 3 августа)! По этому поводу составили полный гид по тому, как определить полезный (и вкусный!) плод, правильно сохранить его и получить только пользу для организма.

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Бенефиты арбуза

Великая августовская тыквина или ложная ягода (да, не просто ягода и не фрукт!) — ценнейший элемент рациона. И вот почему.

Во-первых, он состоит из воды примерно на 90%, что делает его топ-1 летним источником гидратации, особенно в жаркую погоду.

Во-вторых (троекратное ура от фитоняшек), в 100 граммах розового счастья всего около 30 калорий, благодаря чему мы смело называем его сладостью для тех, кто идет к идеальным цифрам на весах и в принципе бдит за фигурой.

В-третьи, арбуз богат витаминами A (остро видящие глаза!), группы B (плотная молодая кожа, ясный мозг) и C (сильная иммунная система!), а также содержит фолиевую кислоту (репродуктивное здоровье!), калий и магний (ровно бьющееся сердце, крепкий сон и стрессоустойчивость уровня Капитана Джека Воробья). 

В-четвертых, в тыквине нашей мечты есть ликопин (он придает мякоти розовый цвет) — суперэффективный антиоксидант. А мы уже выучили назубок, что антиоксиданты здорово профилактируют онкопроцессы и старение организма.

И, наконец, клетчатка отлично влияет на бесперебойную работу кишечника.

Противопоказать нельзя есть

Увы, но не всем можно наслаждаться вкусным полосатиком безгранично. В зоне риска:

Люди с заболеваниями почек: нужно есть арбуз очень воздержанно, так как избыточное количество жидкости может усугубить состояние.

Пациенты с сахарным диабетом и метаболическим синдромом: тоже следует быть аккуратными, чтобы сахар в крови не скакал как ненормальный.

Аллергики: кому нужна сыпь, особенно в жару?

Люди с повышенной кислотностью желудка или гастритом: употребление небольшими порциями = отсутствие регресса.

Норма

Шок-контент, но целый день на арбузе жить нельзя! Рекомендуемая суточная норма для взрослого — около 2-3 стаканов (примерно 400-500 г), чтобы избежать избыточного потребления сахара и жидкости. Да, кажется, что легкий продукт, но при «передозировке» есть риск проснуться отечным на следующее утро (и всю ночь бегать в уборную с закрытыми глазами, освобождаться от отходов жизнедеятельности).

Velishchuk Yevhen

Что делать, если проглотил косточку

Не паниковать, потому что арбуз у вас внутри точно не вырастет. Наша пищеварительная система очень талантлива и спокойно выведет проглоченное естественным путем. Однако крупные косточки могут вызвать дискомфорт или запор, особенно у детей или при индивидуальной непереносимости. Лучше их не глотать или очень и очень тщательно пережевывать.

Молодым мамам арбуз разрешается

Беременным этот сверхполезный плод не противопоказан (вива, фолиевая кислота, полезная для развития ребенка!), однако лучше сначала проконсультироваться с врачом, и при дозволении — не злоупотреблять. Так вы избежите повышения уровня сахара в крови и появления отеков. Обязательно хорошо мойте плод и ешьте, только когда уверены в его свежести. Если же появились любые жалобы, изжога, крапивница, то обратитесь за медицинской помощью.

Детское меню

Арбуз можно вводить в рацион малышей, начиная с 12 месяцев. Но если ребенок склонен к пищевой аллергии или проблемам с ЖКТ, то лучше посоветоваться с педиатром-гастроэнтерологом / аллергологом и, скорее всего, придется подождать до достижения ребенком 2-3 лет.

Как познакомить малыша с новым продуктом?

  1. Начинайте с 1-2 кубиков арбуза в день (примерно 20-30 г). Постепенно можно увеличивать порцию до 100-150 г в зависимости от реакции организма. Не забывайте, что арбуз — водная тыквина, так что в большом количестве он принесет больше дискомфорта в животе, чем радости.
  2. Убедитесь, что в кусочках нет семян, так как они могут вызвать трудности с глотанием и удушье.
  3. После первой пробы внимательно следите за самочувствием младшего. Если нет аллергических сайд-эффектов или жалоб на пищеварение, можно продолжить экспириенс.
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Как выбрать арбуз сладкий как первая любовь

Ориентируемся на чек-лист из 6 священных пунктов:

  1. Поверхность гладкая, без трещин или повреждений;
  2. Полосы на кожуре яркие и контрастные;
  3. Мочка желтая или кремовая, но не белая;
  4. Тыквина тяжелая для своего размера (выбирайте золотую середину, не маленький и не гигантский плод);
  5. Хвостик (если есть) сухой и немного подсохший, но не пересохший;
  6. Звук при постукивании — нечто между глухим и звонким, что говорит о сочности.

Красные флаги 

Не поддаемся ни на какие увещевания, если поджелудочная подсказывает выбрать другой плод или глаза видят, нос чувствует, а руки ощущают следующее:

  • На корке большие коричневые или черные пятна (возможно, напала плесень!);
  • Поверхность покрыта глубокими трещинами или вмятинами, повреждена;
  • В разрезе вы видите, что семена выглядят неаккуратно или вообще кажется, что они разлагаются (плод болен!);
  • Очень красная мякоть отливает фиолетовым (возможно добавление нитратов);
  • Арбуз выглядит пустым внутри;
  • Пахнет кисло или сладковато-гнилостно;
  • При пальпации не плотный, в каких-то местах прожимается;
  • При надавливании из места среза выделяется вода.

Как хранить арбуз в холодильнике

Запоминаем: ни в коем случае не оставляем в открытом виде! Так он не высохнет, не поглотит запахи холодильника и не испортится раньше времени.

  • Если вы разрезали его на половинки, то оберните их пищевой пленкой;
  • Если арбуз нарезан, то положите его в герметичный контейнер;

Положите плод в самую холодную часть рефрижератора, то есть на нижнюю полку и наслаждайтесь хрустящими кусочками рая. Но! Если мякоть поменяла цвет, продукт стал странно пахнуть, приобрел склизкость, то купите новый.

При правильных условиях нарезанный плод может храниться в холодильнике от 3 до 5 дней, говорят эксперты Центра оценки качества зерна.

Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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