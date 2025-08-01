Главное об арбузах! Сколько можно съесть за день? Беременным не вредно? Что делать, если проглотил косточку? Как выбрать здоровый и сладкий?

Бенефиты арбуза

Великая августовская тыквина или ложная ягода (да, не просто ягода и не фрукт!) — ценнейший элемент рациона. И вот почему.

Во-первых, он состоит из воды примерно на 90%, что делает его топ-1 летним источником гидратации, особенно в жаркую погоду.

Во-вторых (троекратное ура от фитоняшек), в 100 граммах розового счастья всего около 30 калорий, благодаря чему мы смело называем его сладостью для тех, кто идет к идеальным цифрам на весах и в принципе бдит за фигурой.

В-третьи, арбуз богат витаминами A (остро видящие глаза!), группы B (плотная молодая кожа, ясный мозг) и C (сильная иммунная система!), а также содержит фолиевую кислоту (репродуктивное здоровье!), калий и магний (ровно бьющееся сердце, крепкий сон и стрессоустойчивость уровня Капитана Джека Воробья).

В-четвертых, в тыквине нашей мечты есть ликопин (он придает мякоти розовый цвет) — суперэффективный антиоксидант. А мы уже выучили назубок, что антиоксиданты здорово профилактируют онкопроцессы и старение организма.

И, наконец, клетчатка отлично влияет на бесперебойную работу кишечника.

Противопоказать нельзя есть

Увы, но не всем можно наслаждаться вкусным полосатиком безгранично. В зоне риска:

Люди с заболеваниями почек: нужно есть арбуз очень воздержанно, так как избыточное количество жидкости может усугубить состояние.

Пациенты с сахарным диабетом и метаболическим синдромом: тоже следует быть аккуратными, чтобы сахар в крови не скакал как ненормальный.

Аллергики: кому нужна сыпь, особенно в жару?

Люди с повышенной кислотностью желудка или гастритом: употребление небольшими порциями = отсутствие регресса.

Норма

Шок-контент, но целый день на арбузе жить нельзя! Рекомендуемая суточная норма для взрослого — около 2-3 стаканов (примерно 400-500 г), чтобы избежать избыточного потребления сахара и жидкости. Да, кажется, что легкий продукт, но при «передозировке» есть риск проснуться отечным на следующее утро (и всю ночь бегать в уборную с закрытыми глазами, освобождаться от отходов жизнедеятельности).