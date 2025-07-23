Все говорят о средиземноморской диете, но что это на самом деле? Как питаться, чтобы печень, кишечник и весы сказали «спасибо»? Правда, что кофе и вино — можно?

Почему средиземноморская диета решает

Все схемы питания, которыми мы делимся в этой книге, основаны на средиземноморской диете. Почему?

Средиземноморская диета — самый лучший выбор для вашей печени. В ходе многих исследований было доказано, что она вылечивает жировую болезнь печени. Авторы обзора четырнадцати исследований за 2021 год, в котором изучалось влияние средиземноморской диеты на неалкогольную жировую болезнь печени, пришли к выводу:

«После анализа результатов исследований средиземноморскую диету можно считать прорывом в области лечения НАЖБП (неалкогольной жировой болезни печени —​​​​​​​ Прим. ред.). Она укрепляет здоровье, вытесняя насыщенные жиры и углеводы, и играет непосредственную роль в устранении патологии НАЖБП».

Диета снимает провоспалительные процессы, устраняет резистентность к инсулину, снижает уровень триглицеридов и концентрацию жира в печени.

Средиземноморская диета приносит пользу не только печени. Дело в том, что, помогая одному внутреннему органу, вы помогаете и всем остальным. В поддержку этой классической диеты выступают научные данные о снижении риска диабета второго типа, болезни Альцгеймера и деменции, а также некоторых видов рака. Доказано также, что она защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, что немаловажно, поскольку наиболее распространенной причиной смерти у людей с ожирением печени является сердечный приступ и инсульт.

Ученые провели так много исследований о пользе средиземноморской диеты для здоровья, что через десять лет мы, как шутя Кристин говорит своим пациентам, оглянемся на другие популярные диеты и зададимся вопросом, почему нам вообще приходило в голову питаться как-то иначе. Она убеждена, что средиземноморская диета, которая укрепляла здоровье людей на протяжении веков, выдержит испытание временем. Это «золотой стандарт» диет и идеальный выбор, если вы хотите положительно воздействовать на весь свой организм и поддерживать его оптимальную работу.