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Питание

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Все говорят о средиземноморской диете, но что это на самом деле? Как питаться, чтобы печень, кишечник и весы сказали «спасибо»? Правда, что кофе и вино — можно?

Наша Римская империя — феномен средиземноморского плана питания! Почему врачи рекомендуют морепродукты, зелень и оливковое масло буквально при любых проблемах со здоровьем? Как перейти на этот рацион, если он в новинку? Правда, что эффект будет еще круче, если сократить углеводы? Ответили, поделились списком разрешенных продуктов и дневником питания, составили примерный распорядок очень здорового дня — сертифицированный диетолог Кристин Киркпатрик и доктор наук, гастроэнтеролог Ибрагим Хануне в книге «Минус висцералка. Программа, которая поможет растопить жир вокруг сердца, печени и почек». Клиффхэнгер: «Овсянка, сэр» — здесь тоже актуально!

Nata Bene

Почему средиземноморская диета решает

Все схемы питания, которыми мы делимся в этой книге, основаны на средиземноморской диете. Почему?

Средиземноморская диета — самый лучший выбор для вашей печени. В ходе многих исследований было доказано, что она вылечивает жировую болезнь печени. Авторы обзора четырнадцати исследований за 2021 год, в котором изучалось влияние средиземноморской диеты на неалкогольную жировую болезнь печени, пришли к выводу:

«После анализа результатов исследований средиземноморскую диету можно считать прорывом в области лечения НАЖБП (неалкогольной жировой болезни печени —​​​​​​​ Прим. ред.). Она укрепляет здоровье, вытесняя насыщенные жиры и углеводы, и играет непосредственную роль в устранении патологии НАЖБП».

Диета снимает провоспалительные процессы, устраняет резистентность к инсулину, снижает уровень триглицеридов и концентрацию жира в печени.

Средиземноморская диета приносит пользу не только печени. Дело в том, что, помогая одному внутреннему органу, вы помогаете и всем остальным. В поддержку этой классической диеты выступают научные данные о снижении риска диабета второго типа, болезни Альцгеймера и деменции, а также некоторых видов рака. Доказано также, что она защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, что немаловажно, поскольку наиболее распространенной причиной смерти у людей с ожирением печени является сердечный приступ и инсульт.

Ученые провели так много исследований о пользе средиземноморской диеты для здоровья, что через десять лет мы, как шутя Кристин говорит своим пациентам, оглянемся на другие популярные диеты и зададимся вопросом, почему нам вообще приходило в голову питаться как-то иначе. Она убеждена, что средиземноморская диета, которая укрепляла здоровье людей на протяжении веков, выдержит испытание временем. Это «золотой стандарт» диет и идеальный выбор, если вы хотите положительно воздействовать на весь свой организм и поддерживать его оптимальную работу.

Наиболее подходящий метаболический тип(ы): профилактик (здоровый и стройный)

Цели:

  • Профилактика НАЖБП
  • Лечение НАЖБП и неалкогольного стеатогепатита (НАСГ)
  • Смягчение последствий НАСГ-фиброза и цирроза печени
Buzz Studio

Зачем сокращать углеводы

Основное отличие наших планов питания [в частности, модифицированной средиземноморской диеты] от [классической] средиземноморской диеты заключается в снижении общего содержания углеводов (до различных уровней в зависимости от того, какой план вы выберете) и улучшении качества злаков за счет выбора более насыщенных питательными веществами продуктов.

Давайте прежде всего поговорим о том, почему мы выступаем за сокращение количества потребляемых углеводов. За последние несколько лет было проведено множество исследований, показывающих, что умеренное потребление углеводов снижает уровень сахара в крови и помогает лучше регулировать уровень липидов на основе углеводно-инсулиновой модели. Вы получаете двойную пользу, когда сочетаете средиземноморскую диету с умеренным потреблением углеводов.

За последние несколько лет появились новые альтернативные продукты, которые обычно содержат много углеводов, такие как рис и макароны, приготовленные из более полезных ингредиентов, таких как цветная капуста и бобовые. Эти продукты значительно облегчают задачу по употреблению продуктов с большим содержанием питательных веществ, клетчатки и низким содержанием углеводов.

В качестве конкретного примера того, чем отличаются планы питания по обновлению печени, можно рассмотреть рекомендацию средиземноморской диеты заменить макароны из белой муки на макароны из цельнозерновой муки. Мы согласны с тем, что это хорошее предложение, но если вы действительно хотите почувствовать разницу, то мы рекомендуем перейти на макароны на основе бобовых, потому что в них больше клетчатки, больше белка и меньше чистых углеводов. Наш модифицированный средиземноморский план питания — это способ вкусно и интуитивно понятно питаться, которому можно следовать в течение длительного времени. Он разработан с учетом профилактики жировой дистрофии печени, но его также можно использовать для лечения НАЖБП и НАСГ, а также для смягчения последствий НАСГ-фиброза. Если вы на «плохой» или «злой» стадий НАЖБП, то можете рассчитывать на быстрые результаты от диеты с умеренным или низким содержанием углеводов.

Однако модифицированный средиземноморский план может стать своего рода переходом к другому способу питания — вы можете начать с него, освоиться, увидеть некоторые первоначальные результаты, а затем перейти на следующий уровень с одним из других планов, если вам это будет интересно. Или, наоборот, на нее можно перейти спустя пару месяцев после соблюдения более строгой диеты, такой как план с низким или умеренным содержанием углеводов. Если вы уже отслеживаете потребление углеводов, то вам может показаться, что этот план — довольно щадящий с точки зрения допустимого количества. [...] На самое интересное, что вы поймете, что соблюдать новый план питания не так уж сложно и ради здоровья не нужно приносить большие жертвы — вы по-прежнему сможете ходить ужинать в заведения и устраивать барбекю, не чувствуя себя обделенным радостями жизни.

Mallika Home Studio

Продукты для модифицированного средиземноморского плана питания 

Много (каждый день)

  • Разноцветные фрукты и овощи, особенно листовая зелень и ягоды
  • Фасоль и бобовые
  • Орехи и семечки
  • Цельные, предпочтительно необработанные, злаки
  • Оливковое масло первого отжима
  • Кофе (до трех чашек в день, несладкий)
  • Зеленый чай (до четырех чашек в день, хотя, если вы выпиваете также три чашки кофе, выбирайте зеленый чай без кофеина, чтобы общее потребление кофеина оставалось умеренным)

В умеренных количествах

  • Жирная дикая рыба, такая как лосось, треска или озерная форель (два или три раза в неделю)
  • Нежирная домашняя птица, такая как белое мясо курицы и индейки, и яйца (два раза в неделю)
  • Цельные, необработанные злаки, такие как киноа и коричневый рис (от половины до трех четвертей теннисного мячика при каждом приеме пищи)
  • Молочные продукты, до двух порций в день, желательно с низким содержанием жира, чтобы снизить содержание насыщенных жиров, и ферментированные (например, йогурт или кефир) для поддержания здоровья кишечника
  • Темный шоколад, четверть плитки среднего размера (с содержанием какао не менее 70%, со стевией или другим натуральным подсластителем вместо сахара) (три-пять раз в неделю)
  • Красное вино (не более двух бокалов по 150 мл в день для мужчин и одного бокала по 150 мл для женщин; однако сокращение употребления алкоголя еще сильнее укрепит здоровье печени)

В небольших количествах

  • Нежирное красное мясо, максимально приближенное к дикому, например мясо бизона, и говядина травяного откорма (не более 115 г один раз в неделю)
  • Сладости (традиционная средиземноморская диета предусматривает небольшие порции и не более трех раз в неделю)
Общее количество углеводов: Около 45–50 процентов от общего количества; 130–175 граммов в день, что может составлять почти половину вашей тарелки при каждом приеме пищи.

Полезные углеводы, которые можно часто есть

Цельный овес является важной частью средиземноморской диеты, из него получается сытный и полезный завтрак. Есть несколько различных видов овсяных хлопьев, и некоторые из них полезнее для печени, чем другие. 

Овес резаный (также называется ирландской овсянкой) — это овсяная крупа, которую сперва обжарили, а затем нарезали на мелкие кусочки. Это самый цельный вариант овса, который можно купить в магазине. В резаном овсе самое низкое количество чистых углеводов.

Преимущества: Цельное зерно, наименьшее количество чистых углеводов

Недостатки: Готовится дольше, чем другие виды овсяных хлопьев, и имеет более жесткую текстуру, чем у привычной овсяной каши.

Геркулес (или плющенный овес) — это самый популярный вид овсяных хлопьев, используется в рецептах большинства овсяных печений и батончиков гранола. Овсяные хлопья — это овсяная крупа, которую сперва обжарили, затем обработали паром и пропустили через пресс. В результате получаются плоские хлопья, тоньше, чем резаный овес.

Преимущества: Хороший источник клетчатки и белка; быстрее готовится, подходит для выпечки и приготовления овсяных хлопьев, замоченных на ночь, привычная текстура.

Недостатки: Немного больше чистых углеводов и гликемической нагрузки, более обработанная. 

Иногда хочется съесть чего-нибудь хрустящего на завтрак, просто чтобы ничего не готовить. В этом случае выбирайте хлопья, в которых содержится не более пяти граммов сахара и минимум пять граммов белка и/или пищевых волокон. Часто этим критериям соответствуют хлопья с маркировкой «кето», например Catalina Crunch. Ешьте их либо с нежирным молоком (если вы готовите для ребенка, тогда используйте цельное молоко), либо с любым несладким ореховым молоком или молоком из семян.

Nata Bene

Типичный день человека N на средиземноморской модифицированной диете

5:45: Просыпается и выпивает стакан теплой воды.

6:15: Тридцатиминутная тренировка: через раз либо езда на велотренажере, либо бег на беговой дорожке или силовые упражнения с весом; в дни силовых тренировок он также проводит интервальные тренировки.

7:30: Завтрак — два вареных яйца и чашка свежесваренного черного кофе.

8:00: Начинается рабочий день.

9:30: Выпивает вторую чашку черного кофе.

12:00: Обед — греческий салат с курицей гриль.

13:30: Выпивает третью чашку кофе.

15:30: Перекус — обычно апельсин или яблоко.

18:00: Ужин — табуле с двумя кусочками пиццы (в идеале пицца на подложке из цветной капусты, но иногда на обычном тесте) и бокалом красного вина. (Иногда он добавляет кусочек темного шоколада на десерт.)

19:30: Перекус — небольшая горсть орехов кешью.

22:00: Время отхода ко сну.

Если вы придерживались диеты со сверхвысоким содержанием углеводов и обработанных продуктов, вы можете заметить, что в течение примерно первых десяти дней ваш уровень энергии будет снижен. Это можно объяснить тем, что ваш организм проходит через метаболический сдвиг. Он перестает полагаться на постоянный и большой запас глюкозы и запасенного гликогена, и учится по-другому регулировать уровень сахара и инсулина в крови. Даже если вы чувствуете усталость, умеренная физическая активность поможет сжечь накопленный гликоген и позволит вашему организму быстрее приспособиться к новым условиям. Ежедневные прогулки помогут вам набраться энергии, однако сейчас не время для интенсивных тренировок, после которых вы почувствуете себя еще более уставшим.

Каждую неделю, придерживаясь модифицированного средиземноморского плана, выделяйте десять минут на то, чтобы задать себе следующие вопросы. Записывайте ответы в тетрадь по Регенерации печени или в дневник. Выработка привычки к саморефлексии и оценке поможет вам придерживаться своих целей в долгосрочной перспективе.

  1. Пробовал ли я на прошлой неделе новую пищу с высоким содержанием питательных веществ?
  2. Какую замену я приготовил на этой неделе (например, киноа вместо белого риса или макароны на основе бобовых вместо обычных макарон)?
  3. Сколько порций овощей и фруктов насыщенного цвета я съедал на прошлой неделе?
  4. Сколько дней я ел фастфуд или еду навынос на прошлой неделе?
  5. Сколько дней я ел обычные сладости на прошлой неделе?
  6. Сколько дней я ел жареную пищу на прошлой неделе?
  7. Сколько дней я употреблял по крайней мере две столовые ложки оливкового масла?
  8. Сколько дней я ел морепродукты или рыбу на прошлой неделе?
  9. Насколько хорошо я справлялся на прошлой неделе с употреблением цельных злаков или злаков в первозданном виде, заменив ими рафинированные?
  10. Сколько кофе и/или зеленого чая я выпил на прошлой неделе?
  11. Сколько подслащенных напитков (газированные прохладительные напитки, сок, лимонад) я выпил за последнюю неделю?
  12. Уделял ли я на прошлой неделе несколько минут тому, чтобы оценить, как я себя чувствую психически, эмоционально и физически после перехода на новый способ питания?
  13. Сколько дней я тренировался на прошлой неделе?
  14. В целом по шкале от одного до десяти, где один — очень плохо, а десять — очень хорошо, насколько хорошо я придерживался своего плана на этой неделе?

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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