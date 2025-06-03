Что такое серотониновая диета и правда ли она сделает вас счастливым и спокойным? А депрессию ей лечат?

Пища способна запустить в нашем организме синтез различных гормонов и витаминов, а они напрямую влияют на нашу жизнедеятельность, самочувствие и уровень энергии. Глюкоза в сладком заставляет нас сосредоточиться, капсаицин в остром — взбодриться, а хлорофилл и клетчатка в зеленом — поймать дзен.

А может ли еда сделать нас счастливыми на биохимическом уровне? Мы давно знаем, что краткосрочный эффект вкусного торта не так полезен, как качественный серотониновый скачок после получасового кардио. Хотя хорошо, конечно, и после первого, и после второго.

Недавно наука обнаружила и «третье». Так называемая «серотониновая диета» — (возможно) самый верный путь к стабильному счастью. Журналисты и блогеры уже пробовали питаться, включая happy-meal (не тот, о котором вы ностальгически подумали) в ежедневный рацион. Отзывы о таких экспериментах неоднозначные: кто-то ничего не почувствовал, а чья-то любовь к миру и вдохновение, якобы, действительно многократно выросли.

Но для начала: развенчаем мифы о питании и позитивных эмоциях

Миф 1. Кофе помогает быть бодрым целый день и способствует активности.

Ритуальный утренний капучино может дать временный заряд энергии (и то, далеко не всем!), но он не заменяет здоровый сон и не улучшает настроение в долгосрочной перспективе.

Миф 2. Сахар улучшает настроение.

Иногда сладкое может помочь нам «выдохнуть» после тяжелого дня или сопроводить приятное чаепитие, но науке известно, что сахар (как и фастфуд, и алкоголь) — лишь кратковременная мера, способная ненадолго повысить концентрацию и поднять настроение — отмечает Диляра Хисамутдинова, эндокринолог ALVI Clinic. Так что во всем важна мера, но и не стоит отказываться от сахара совсем — помните, что нет плохих продуктов!

Миф 3. Нельзя есть после 18:00 — вы рискуете проснуться уставшими и разбитыми.

Действительно, тяжелая еда на ночь — не лучшая идея, но легкий здоровый перекус за час-два до сна, напротив, может снизить уровень тревожности и способствовать более комфортному и легкому засыпанию.

Так что спойлер: «диета счастливчиков» совершенно точно не про литры эспрессо, тирамису и поздний ужин в лучших итальянских традициях.