Гранат восстанавливает кровь после рака, артишок гонит желчь, тыквенное масло ускоряет рост волос? Каким плюсам «суперфудов» верить, а каким — нет?

Кофе

Хорошие новости для любителей кофе. Согласно недавним исследованиям, употребление от 1,5 до 3,5 чашек кофе в день способствует снижению риска смерти по сравнению с людьми, которые кофе не пили. Кофе содержит мощные антиоксиданты, известные как полифенолы, которые полезны для здоровья. В рамках нашей реальности для многих кофе может быть единственным источником антиоксидантов в их рационе.

Кофе — один из богатейших пищевых источников хлорогеновых кислот, которые могут помочь глазам. Исследователи из Корнельского университета ранее обнаружили, что эти питательные вещества могут предотвратить потерю зрения, слепоту и глаукому, поскольку хлорогеновая кислота защищает сетчатку от возрастных повреждений. Хотя кофе может содержать много полезных веществ, он подходит не всем. Если вы страдаете кислотным рефлюксом, бессонницей или чувствительностью к кофеину, то лучше ограничить его употребление или вообще избегать.

Комментарий от социолога (историческая справка): В официальных российских документах кофе был впервые упомянут в 1665 году, когда его прописали царю Алексею Михайловичу как «изрядное лекарство против надмений (вздутия живота), насморков и главоболений». Уже в XIX веке «кофей кушали» пушкинский Онегин и Наполеон, каким его описал Лев Толстой в «Войне и мире». Европейскую моду на кофе ввел Петр I. Мода актуальна и по сей день, сложно найти человека, который не мыслил бы с утра о чашечке кофе.

Комментарий от онколога: Советую ограничить прием кофе для тревожных людей, если кофе действительно повышает ваш уровень тревожности и негативно влияет на психическое состояние.

Комментарий от гастроэнтеролога: Прекрасно стимулирует перистальтику кишечника, работу желчевыводящих путей и снижает риск развития рака печени. Если у вас нет никаких неприятных ощущений при употреблении кофе (например изжоги), то пейте на здоровье!

Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Обычно я не исключаю кофе из рациона своих клиентов, но прошу убрать раф, а также исключить кофе в вечернее время и перейти на кофе без сахара. Многие сопротивляются, хотя потом жалеют, что перебивали этот невероятный вкус сладостью.

Гранат

Гранат имеет долгую и легендарную историю во многих культурах и религиях как символ жизненной силы, удачи, плодородия и крепкого здоровья. Питательные вещества содержатся в зернах граната, также известных как орехи, и в соке. Зерна граната — хороший источник клетчатки, ее содержится 4 г на порцию. Они богаты калием и витамином С и насыщены антиоксидантами. Согласно исследованиям с использованием гранатового сока, этот яркий и праздничный фрукт может помочь снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, хотя для подтверждения этих свойств необходимы дополнительные исследования.

Изучив экстракт граната, ученые узнали, что он может быть полезен для облегчения симптомов у пациентов с ревматоидным артритом. Зерна граната богаты полифенольными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и воспалением. Они содержат антоциан, который обладает множеством потенциальных преимуществ, включая снижение кровяного давления и замедление развития рака.

Комментарий от социолога (историческая справка): Первых упоминаний о гранате на территории нашей страны, к сожалению, не нашлось. История культуры граната на территории государств бывшего СССР тесно связана с самыми первыми шагами земледелия в Закавказье. В России гранат культивируют в Крыму, по югу Краснодарского края (Анапа, Сочи), в южных районах Дагестана и Северной Осетии. Гранат не частый гость на фруктовой тарелке, но нередко используется для украшения салатов и других блюд. Люблю гранат в плове и в салатах.

Комментарий от онколога: Существует миф, что гранатовый сок способен повысить уровень эритроцитов, примерно до такого же уровня, как и прием железа или (даже) переливания крови. Это не так. Пить гранатовый сок и есть гранат можно, если вы его любите. Но верить в его сверхспособность восстанавливать «красную кровь» после химиотерапии не советовала бы.

Комментарий от гастроэнтеролога: И вкусно и полезно! Есть мнение, что если есть гранат с косточками, это может спровоцировать аппендицит, но то всего лишь миф.

Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Моя позиция всегда едина: если есть возможность жевать, лучше жевать, чем пить сок. Но если вы испытываете невероятное наслаждение и для вас гранатовый сок это «рай на земле» — на здоровье.