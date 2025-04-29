Гранат восстанавливает кровь после рака, артишок гонит желчь, тыквенное масло ускоряет рост волос? Каким плюсам «суперфудов» верить, а каким — нет?

Не волшебная таблетка, так сверхбогатый пользой продукт — концепт, в который хочется верить (и молодеть от каждой чашки антиоксидантного кофе, конечно)! Но мы, зожники продвинутые, слушаем врачей и читаем заметки консилиума, где рацион современного человека обсуждают онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, фитнес-тренер и социолог — именно такой мультидисциплинарный подход предлагает «Интервью с едой»!
Кофе
Хорошие новости для любителей кофе. Согласно недавним исследованиям, употребление от 1,5 до 3,5 чашек кофе в день способствует снижению риска смерти по сравнению с людьми, которые кофе не пили. Кофе содержит мощные антиоксиданты, известные как полифенолы, которые полезны для здоровья. В рамках нашей реальности для многих кофе может быть единственным источником антиоксидантов в их рационе.
Кофе — один из богатейших пищевых источников хлорогеновых кислот, которые могут помочь глазам. Исследователи из Корнельского университета ранее обнаружили, что эти питательные вещества могут предотвратить потерю зрения, слепоту и глаукому, поскольку хлорогеновая кислота защищает сетчатку от возрастных повреждений. Хотя кофе может содержать много полезных веществ, он подходит не всем. Если вы страдаете кислотным рефлюксом, бессонницей или чувствительностью к кофеину, то лучше ограничить его употребление или вообще избегать.
Комментарий от социолога (историческая справка): В официальных российских документах кофе был впервые упомянут в 1665 году, когда его прописали царю Алексею Михайловичу как «изрядное лекарство против надмений (вздутия живота), насморков и главоболений». Уже в XIX веке «кофей кушали» пушкинский Онегин и Наполеон, каким его описал Лев Толстой в «Войне и мире». Европейскую моду на кофе ввел Петр I. Мода актуальна и по сей день, сложно найти человека, который не мыслил бы с утра о чашечке кофе.
Комментарий от онколога: Советую ограничить прием кофе для тревожных людей, если кофе действительно повышает ваш уровень тревожности и негативно влияет на психическое состояние.
Комментарий от гастроэнтеролога: Прекрасно стимулирует перистальтику кишечника, работу желчевыводящих путей и снижает риск развития рака печени. Если у вас нет никаких неприятных ощущений при употреблении кофе (например изжоги), то пейте на здоровье!
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Обычно я не исключаю кофе из рациона своих клиентов, но прошу убрать раф, а также исключить кофе в вечернее время и перейти на кофе без сахара. Многие сопротивляются, хотя потом жалеют, что перебивали этот невероятный вкус сладостью.
Гранат
Гранат имеет долгую и легендарную историю во многих культурах и религиях как символ жизненной силы, удачи, плодородия и крепкого здоровья. Питательные вещества содержатся в зернах граната, также известных как орехи, и в соке. Зерна граната — хороший источник клетчатки, ее содержится 4 г на порцию. Они богаты калием и витамином С и насыщены антиоксидантами. Согласно исследованиям с использованием гранатового сока, этот яркий и праздничный фрукт может помочь снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, хотя для подтверждения этих свойств необходимы дополнительные исследования.
Изучив экстракт граната, ученые узнали, что он может быть полезен для облегчения симптомов у пациентов с ревматоидным артритом. Зерна граната богаты полифенольными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и воспалением. Они содержат антоциан, который обладает множеством потенциальных преимуществ, включая снижение кровяного давления и замедление развития рака.
Комментарий от социолога (историческая справка): Первых упоминаний о гранате на территории нашей страны, к сожалению, не нашлось. История культуры граната на территории государств бывшего СССР тесно связана с самыми первыми шагами земледелия в Закавказье. В России гранат культивируют в Крыму, по югу Краснодарского края (Анапа, Сочи), в южных районах Дагестана и Северной Осетии. Гранат не частый гость на фруктовой тарелке, но нередко используется для украшения салатов и других блюд. Люблю гранат в плове и в салатах.
Комментарий от онколога: Существует миф, что гранатовый сок способен повысить уровень эритроцитов, примерно до такого же уровня, как и прием железа или (даже) переливания крови. Это не так. Пить гранатовый сок и есть гранат можно, если вы его любите. Но верить в его сверхспособность восстанавливать «красную кровь» после химиотерапии не советовала бы.
Комментарий от гастроэнтеролога: И вкусно и полезно! Есть мнение, что если есть гранат с косточками, это может спровоцировать аппендицит, но то всего лишь миф.
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Моя позиция всегда едина: если есть возможность жевать, лучше жевать, чем пить сок. Но если вы испытываете невероятное наслаждение и для вас гранатовый сок это «рай на земле» — на здоровье.
Артишок
Артишоки вкусные, сытные и богаты клетчаткой, белком и фитохимическими веществами, которые приносят много пользы здоровью. Исследования показывают, что экстракт листьев артишока может снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП) и триглицеридов и может улучшить функцию печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Артишоки также содержат белок и пребиотик инулин, укрепляющий здоровье кишечника. Кроме того в них есть и другие питательные вещества, такие как витамин С, магний и калий. Хотя артишок когда-то казался сложным в приготовлении овощем, теперь он доступен в нескольких простых в употреблении вариациях, которые требуют минимального времени на приготовление или вообще не требуют его.
Комментарий от социолога (историческая справка): В России артишоки впервые появились как декоративное растение при Петре I. В нашей стране сезон артишоков обычно приходится на март-май, консервированные артишоки есть на полках магазинов. По правде, не пробовала, но нашла информацию, что артишок завоевывает сердца гурманов и нередко используется для приготовления блюд высокой кухни.
Комментарий от гастроэнтеролога: На основе артишока делается один из наиболее популярных желчегонных препаратов. Очень вкусный продукт, жаль, что у нас он так широко не распространен.
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Чаще его знают только по картинкам в интернете. Но разве это повод оставлять реальное знакомство?
Комментарий от онколога: Отношусь именно к той категории людей, которые с данным продуктом в реальное знакомство не вступали.
Гречка
Наша любимая гречневая крупа ничем не хуже заморского киноа. В составе гречки много микроэлементов, таких как марганец, молибден, кобальт, никель, титан, селен, йод, кремний, сера. Витаминов также достаточно: A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин), PP (никотиновая кислота).
Но особенно важно, что гречневая крупа богата аминокислотами, в том числе и теми, которые наш организм сам воспроизвести не в состоянии. Они поступают исключительно с пищей.
Комментарий от социолога (историческая справка): Гречка на Руси появилась в X–XI веках. После принятия Русью христианства гречку привезли первые византийские монахи и начали выращивать в монастырях. Однако настоящий расцвет гречки происходит после XVI века, точнее, после освоения Поволжья, где эта сельскохозяйственная культура росла даже в диком виде. Какой русский человек мыслит свой рацион без гречки? Могу с уверенностью сказать, что даже в отпуске в другой стране русский человек думает о ней.
Комментарий от онколога: Одобряю.
Комментарий от гастроэнтеролога: Хороший продукт, но я за разнообразие: булгур, полба, ячка, киноа — не будем забывать про эти прекрасные крупы. Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Гречка действительно чудесный гарнир и даже самостоятельное блюдо. Главное не стоит зацикливаться на ней и кушать ее на завтрак, обед и ужин.
Авокадо
Авокадо — очень питательный продукт. Из-за ненасыщенных жиров сделает любой салат/бутерброд калорийным в хорошем смысле. Им можно наесться и быть сытым несколько часов, при этом в авокадо содержатся полезные жиры. Они способны снижать уровень плохого холестерина, стабилизировать вес. А калий в его составе питает сердечную мышцу.
Комментарий от социолога (историческая справка): В России авокадо появилось в начале XX века. В 1904 году в Абхазии был собран первый урожай авокадо. Это событие стало первым этапом в истории появления этого тропического фрукта на российской территории. Далее авокадо стал популярным в других регионах страны, особенно в южных, благодаря благоприятному климату для его выращивания. Авокадо используется в различных кулинарных рецептах и считается одним из символов здорового питания.
Комментарий от онколога: Одобряю, но если хотите стройное тело, то лучше не увлекаться этим продуктом. Пусть он будет в виде картинок на носках, спортивной сумке, майке и т. д. Многие переедают авокадо. Комментарий от гастроэнтеролога: Считаю авокадо полезным продуктом.
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Многие не догадываются, что перебор по жирам в рационе бывает от большой любви к авокадо.
Льняное или тыквенное масло
Многие привыкли использовать оливковое масло для заправки салатов. Безусловно, оно очень полезное и содержит жирные кислоты (ЖК) Омега-9 вместо Омега-6, которые есть во всех семечковых маслах. Но давайте не забывать про льняное семя. Масло из этих семян богато полиненасыщенными ЖК Омега-3, обладает противовоспалительным действием, стимулирует работу мозга, ускоряет метаболизм. Масло тыквенных семечек также можно использовать в холодных блюдах. Тыквенные семечки — лидер по содержанию магния и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Кроме того, семечки богаты антиоксидантами, полезны для сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, снижают давление и сахар, помогают при потере волос и способствуют улучшению сна.
Кстати, отдавайте предпочтение маслу холодного отжима в темном стекле маленького объема, храните его в холодильнике, так как оно очень быстро окисляется.
Семена льна
Достойный отечественный аналог семян чиа. Семена льна содержат большое количество Омега-3 и Омега-6, клетчатки, что очень полезно для пищеварения. Кроме того, эти семена — источник витаминов группы В; витаминов-антиоксидантов (А, С, Е, РР); различных минералов (фосфор, калий, цинк, кальций, железо, селен) и фитостеринов (растительных аналогов половых гормонов человека). Также они хороши не только для здоровья, но и для красоты, так как способствуют укреплению волос, ногтей, кожи и даже оказывают омолаживающее действие. А еще льняное семя используют в качестве веганской замены яйца.
Комментарий от социолога (историческая справка): Изначально на Руси было наиболее распространено льняное масло. Для его изготовления наши предки использовали метод горячего прессования и уже позднее перешли на методику холодного выдавливания. Согласно научным исследованиям, лен начали возделывать примерно со 2-го тысячелетия до н. э. В X–XI веках масло из льна активно производилось во всех крупных центрах Древнерусского государства. Масло из льна использовалось для выпечки и приготовления салатов. Также в ходу были масла из горчицы, кунжута, рапса, тыквы, кукурузы. При Екатерине II производство масла начало приобретать широкомасштабный размах. С 1810 года начал работать маслобойный завод.
Комментарий от онколога: Придерживаюсь убеждений, что любое растительное масло обладает примерно схожими свойствами.
Комментарий от гастроэнтеролога: Я за любое разнообразие! Масла дают чувство сытости, обеспечивают адекватное опорожнение желчного пузыря.
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Любое масло прекрасно, если вам нравится его вкус и блюдо от этого не теряет для вас привлекательность.
Киноа
Киноа или «женская» каша — суперфуд не только для женщин. Дело в том, что это на самом деле вовсе не каша, а хлебная зерновая культура семейства амарантовых. Зато белка в продукте больше, чем в любимой нами гречке, которая считается рекордсменом по этому показателю среди круп. В 100 г гречки до 12 г белка, в то время как в самом белковом растительном продукте — киноа — до 15 г. Оно отлично насыщает, может составить конкуренцию гарнирам. Отлично подходит как источник белка людям, исключившим из рациона этот нутриент животного происхождения.
Комментарий от социолога (историческая справка): С середины XVIII века киноа разводится в ботанических садах России. В первой половине XIX века князь Волконский, член Московского Общества сельского хозяйства, а также некоторые помещики Смоленской, Новгородской и других губерний проводили опыты по выращиваю этой культуры. В газетах и журналах того времени можно найти их статьи, в которых они делились опытом выращивания киноа и его кулинарной обработки. В советское время во многих районах СССР удачные опыты по выращиванию киноа проводили сотрудники Всесоюзного института растениеводства им. Н. И. Вавилова. В настоящее время культура киноа не имеет широкого распространения в России, хотя отдельные фермерские хозяйства Краснодарского края предпринимают попытки его выращивания.
Комментарий от онколога: Одобряю.
Комментарий от гастроэнтеролога: Люблю сама и рекомендую пациентам! Прекрасный продукт.
Комментарий от фитнес-тренера, нутрициолога: Всегда стараюсь мотивировать клиента включить киноа в качестве гарнира.
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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