СМИ: безлектиновая диета останавливает старение! Это правда? Она действительно наладит пищеварение и сотрет пару лет (и кило)?

Безлектиновая диета

Это система питания, где исключаются продукты, содержащие лектины. Лектины — особые белки, которые встречаются в растениях и служат им защитой от вредителей. Больше всего их в злаках, бобовых, пасленовых овощах (таких как помидоры, баклажаны, картофель), а также в орехах и семенах.

Диету популяризировал Стивен Гандри, американский врач, автор книги-бестселлера «Парадокс растений: Скрытые опасности "здоровой" пищи». В ней он утверждает, что лектины могут быть причиной многих хронических заболеваний, а исключение этих белков из питания может значительно улучшить здоровье и самочувствие. Другие сторонники диеты придерживаются мнения, что лектины нарушают работу кишечника, вызывают аутоиммунные заболевания и препятствуют усвоению питательных веществ.

Что исключается в безлектиновой диете:

Все бобовые: фасоль, чечевица, нут, соя;

Злаки, содержащие глютен: пшеница, рожь, ячмень;

Пасленовые овощи: томаты, перец, баклажаны, картофель;

Орехи и семена с кожурой;

Некоторые молочные продукты, особенно полученные от коров, кормленных зерном.

Что разрешено:

Листовая зелень и крестоцветные овощи (например, брокколи и капуста);

Авокадо, оливки, кокос;

Мясо животных, выращенных на травяном откорме;

Безглютеновые крупы (например, киноа, просо);

Фрукты с низким содержанием сахара.

Какие здесь плюсы?

Нельзя утверждать, что исключение лектинов из рациона несет какую-либо доказанную пользу. Сегодня научное сообщество не располагает достаточно качественными исследованиями, которые бы убедительно подтверждали или опровергали вред лектинов. В основном существуют так называемые нарративные обзоры — это публикации, где авторы обобщают имеющиеся данные, но без строгой методологии, что делает такие работы научно слабыми. Более того, эксперименты по теме воздействия лектинов проводились либо in vitro (в пробирке), либо на животных, но не на людях, что значительно ограничивает возможность экстраполяции этих данных на человека.

Безлектиновая диета исключает бобовые, пасленовые овощи (например, томаты, перец, картофель), орехи, семена, а также цельнозерновые, однако все эти группы продуктов признаны ценными источниками питательных веществ: клетчатки, растительного белка, витаминов, минералов и антиоксидантов. Их положительное влияние на здоровье — в том числе на здоровье ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и снижение риска хронических заболеваний — подтверждено большим количеством высококачественных клинических исследований. Кроме того, эти продукты активно рекомендуются к употреблению ведущими мировыми организациями в области питания и здравоохранения.

Научных доказательств, что лектины действительно вредны – нет. А вот доказательств пользы нутриентов, которые присутствуют в продуктах, содержащих лектины, — много. И убрать их из рациона — значит, отказаться от целого комплекса полезных для организма веществ.

Какие минусы?

Главный недостаток безлектиновой диеты — риск развития дефицита жизненно важных нутриентов. Исключение целых групп продуктов без медицинских показаний неизбежно приводит к снижению потребления клетчатки, витаминов, минералов и растительного белка. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании здоровья, поэтому отказ от них может быть не только неоправданным, но и потенциально вредным.