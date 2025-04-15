Ромашка как SPF, антистресс-эхинацея и эвкалиптовый чай против простуды и кариеса! Чем на самом деле растения полезны для здоровья?

Ромашка: против фотостарения, для защиты печени и ослабления сайд-эффектов химиотерапии

Антиоксидантные свойства ромашки объясняются главным образом ее фенольными веществами, особенно флавоноидами (апигенин, лютеолин, кверцетин и др.) и их гликозидами. По-видимому, антиоксидантные свойства присущи не только фенольным соединениям, но и эфирным маслам. Благодаря наличию активных гидроксильных групп фенолы могут служить донорами электронов, последние улавливают свободные радикалы и, как результат, восстанавливаются окисленные биомолекулы. Благодаря способности значимо поглощать ультрафиолетовые лучи, экстракты ромашки используются в космецевтических продуктах* для защиты кожи.

Антиоксидантные свойства ромашки не являются ее основными. Так, экспериментально установлено, что они гораздо слабее, чем у некоторых других лекарственных и кулинарных растений; например, они значительно ниже, чем у мяты и душицы.

*Космецевтика — средства по уходу за кожей, содержащие биологически активные ингредиенты, которые способны вызывать положительные физиологические изменения в коже. — Прим. ред.

Противомикробная активность препаратов ромашки была экспериментально установлена в отношении ряда бактерий. Эфирные масла, извлеченные из ромашки, также проявляют противомикробную активность против определенных видов бактерий, грибов и вирусов in vitro (в пробирке). Была изучена и противогрибковая активность препаратов ромашки против нескольких штаммов грибов, особенно против кандиды. Эти препараты имеют также и противопаразитарный эффект, в частности при лечении лейшманиоза.

Спазмолитическая активность (расслабление гладкой мускулатуры пищеварительного тракта) выражена в основном у флавоноида ромашки-апигенина.

В опытах на изолированном кишечнике морской свинки он в три раза превосходит по этому действию папаверин.

Противоязвенная активность препаратов ромашки была установлена в опытах на животных с использованием моделей язв кишечника, вызываемых стрессом, индометацином и другими агентами.

Наиболее выраженная противоязвенная активность была выявлена у α-бисаболола в эксперименте на лабораторных крысах: его использование приводило к снижению количества желудочного фермента пепсина, без каких-либо изменений в количестве соляной кислоты. Кроме того, M. chamomilla продемонстрировала гастропротекторное действие за счет бисаболола против алкогольного язвенного повреждения слизистой оболочки желудка крыс.

Препараты ромашки обладают умеренным седативным действием (уменьшают кратковременную двигательную активность животных). M. chamomilla оказала разноплановое влияние на нервную систему крыс, улучшая обучение, память и двигательную функцию. При этом у мышей обнаружили, что эфирные масла, подобно кофеину, стимулируют центральную нервную систему. Кроме того, экстракт M. chamomilla продемонстрировал способность заживлять раны и лечить поражения кожи у лабораторных животных.

Экстракты M. chamomilla и эфирные масла также были изучены на предмет их противоопухолевых свойств на нескольких линиях раковых клеток. Помимо противораковой активности, M. chamomilla также в перспективе может использоваться в качестве химиопрофилактического средства.

Действительно, результаты экспериментов показали, что богатый апигенином водный экстракт ромашки оказывает защитное действие против 1,2-диметилгидразина, который вызывает колоректальный рак у мышей. А эфирное масло ромашки, также содержащее флавон-апегенин, ослабило генотоксическое действие мутагенных агентов (даунорубицин и метилметансульфонат) в экспериментах на костном мозге мышей.

Упомянутый флавон-апигенин является природным антиоксидантом, содержащимся во многих растениях и травах. Он обладает антиканцерогенными свойствами и способностью подавлять свободные радикалы. Ромашка — один из самых богатых природных источников апигенина (840 мг / 100 г в отличие от 9 мг / 100 г, присутствующих в мяте перечной). Апигенин-флавон оказывает влияние на ряд важных клеточных процессов (связанных с делением клетки и передачей клеточных сигналов): регуляцию транспорта через клеточные мембраны, продукцию цитокинов — и наделен противовоспалительными свойствами. Все это побуждает ученых продолжать исследования ромашки в профилактике онкологии. Помимо этого, M. chamomilla продемонстрировала обезболивающие эффекты в отношении винкристина и формалина на животных моделях, что показывает возможность использования ромашки для ослабления побочных эффектов химиотерапии.