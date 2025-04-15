Ромашка как SPF, антистресс-эхинацея и эвкалиптовый чай против простуды и кариеса! Чем на самом деле растения полезны для здоровья?

Если бабушка смеется, что при первом кашле вы пьете фитосбор, или вы смеетесь над бабушкой — все берут смех назад. И читают максимально полный и в лучшем смысле душный разбор правдивых и вымышленных полезностей разных растений. Его сделала Анна Махова, доктор медицинских наук (!) и клинический фармаколог в книге «Доказательно о травах». Здесь все со ссылками на исследования и разбором химических элементов каждого листика, так что вы точно будете готовы защитить свою позицию во флор-дискуссии.
Ромашка: против фотостарения, для защиты печени и ослабления сайд-эффектов химиотерапии
Антиоксидантные свойства ромашки объясняются главным образом ее фенольными веществами, особенно флавоноидами (апигенин, лютеолин, кверцетин и др.) и их гликозидами. По-видимому, антиоксидантные свойства присущи не только фенольным соединениям, но и эфирным маслам. Благодаря наличию активных гидроксильных групп фенолы могут служить донорами электронов, последние улавливают свободные радикалы и, как результат, восстанавливаются окисленные биомолекулы. Благодаря способности значимо поглощать ультрафиолетовые лучи, экстракты ромашки используются в космецевтических продуктах* для защиты кожи.
- Антиоксидантные свойства ромашки не являются ее основными. Так, экспериментально установлено, что они гораздо слабее, чем у некоторых других лекарственных и кулинарных растений; например, они значительно ниже, чем у мяты и душицы.
*Космецевтика — средства по уходу за кожей, содержащие биологически активные ингредиенты, которые способны вызывать положительные физиологические изменения в коже. — Прим. ред.
Противомикробная активность препаратов ромашки была экспериментально установлена в отношении ряда бактерий. Эфирные масла, извлеченные из ромашки, также проявляют противомикробную активность против определенных видов бактерий, грибов и вирусов in vitro (в пробирке). Была изучена и противогрибковая активность препаратов ромашки против нескольких штаммов грибов, особенно против кандиды. Эти препараты имеют также и противопаразитарный эффект, в частности при лечении лейшманиоза.
Спазмолитическая активность (расслабление гладкой мускулатуры пищеварительного тракта) выражена в основном у флавоноида ромашки-апигенина.
- В опытах на изолированном кишечнике морской свинки он в три раза превосходит по этому действию папаверин.
Противоязвенная активность препаратов ромашки была установлена в опытах на животных с использованием моделей язв кишечника, вызываемых стрессом, индометацином и другими агентами.
- Наиболее выраженная противоязвенная активность была выявлена у α-бисаболола в эксперименте на лабораторных крысах: его использование приводило к снижению количества желудочного фермента пепсина, без каких-либо изменений в количестве соляной кислоты. Кроме того, M. chamomilla продемонстрировала гастропротекторное действие за счет бисаболола против алкогольного язвенного повреждения слизистой оболочки желудка крыс.
Препараты ромашки обладают умеренным седативным действием (уменьшают кратковременную двигательную активность животных). M. chamomilla оказала разноплановое влияние на нервную систему крыс, улучшая обучение, память и двигательную функцию. При этом у мышей обнаружили, что эфирные масла, подобно кофеину, стимулируют центральную нервную систему. Кроме того, экстракт M. chamomilla продемонстрировал способность заживлять раны и лечить поражения кожи у лабораторных животных.
Экстракты M. chamomilla и эфирные масла также были изучены на предмет их противоопухолевых свойств на нескольких линиях раковых клеток. Помимо противораковой активности, M. chamomilla также в перспективе может использоваться в качестве химиопрофилактического средства.
- Действительно, результаты экспериментов показали, что богатый апигенином водный экстракт ромашки оказывает защитное действие против 1,2-диметилгидразина, который вызывает колоректальный рак у мышей. А эфирное масло ромашки, также содержащее флавон-апегенин, ослабило генотоксическое действие мутагенных агентов (даунорубицин и метилметансульфонат) в экспериментах на костном мозге мышей.
Упомянутый флавон-апигенин является природным антиоксидантом, содержащимся во многих растениях и травах. Он обладает антиканцерогенными свойствами и способностью подавлять свободные радикалы. Ромашка — один из самых богатых природных источников апигенина (840 мг / 100 г в отличие от 9 мг / 100 г, присутствующих в мяте перечной). Апигенин-флавон оказывает влияние на ряд важных клеточных процессов (связанных с делением клетки и передачей клеточных сигналов): регуляцию транспорта через клеточные мембраны, продукцию цитокинов — и наделен противовоспалительными свойствами. Все это побуждает ученых продолжать исследования ромашки в профилактике онкологии. Помимо этого, M. chamomilla продемонстрировала обезболивающие эффекты в отношении винкристина и формалина на животных моделях, что показывает возможность использования ромашки для ослабления побочных эффектов химиотерапии.
Эхинацея: для снижения сахара в крови и лечения ожогов
Проведенные корректно исследования эхинацеи, как правило, не обнаруживали доказательств ее эффективности для профилактики инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП). Исследования, утверждавшие обратное, имели признаки низкого качества.
- В рандомизированном контролируемом исследовании выборки (из 109 человек, которые имели более трех простудных инфекций за предшествующий год) пациенты были случайным образом распределены на получение 4 мл жидкого экстракта E. purpurea или 4 мл жидкого плацебо два раза в день. Был установлен слабый положительный эффект от приема эхинацеи, однако не было отмечено различий между группами по количеству инфекций, при этом наблюдался ряд побочных эффектов в группе лечения эхинацеей.
- В рандомизированном исследовании с участием 302 взрослых участники получали E. purpurea, E. angustifolia или плацебо в течение 12 недель. Время до появления первого случая ИВДП не различалось значимо в этих трех группах (66, 69 и 65 дней соответственно).
Экспериментальные исследования также не выявили эффективности эхинацеи в предотвращении ОРВИ после заражения риновирусом.
- В небольшом исследовании 48 взрослых случайным образом распределили на прием эхинацеи (2,5 мл три раза в день) или плацебо. Эти препараты они принимали в течение семи дней до и семи дней после искусственного внедрения риновируса в нос. В обеих группах наблюдался одинаковый уровень заражения риновирусом. Хотя клинические симптомы простудных заболеваний наблюдались у меньшего числа пациентов, получавших эхинацею, результаты не достигли статистической значимости. К тому же небольшой размер выборки ограничивает интерпретацию результатов.
- В рандомизированном исследовании изучалось влияние трех различных препаратов корня E. angustifolia и плацебо у 399 добровольцев, которым вводили риновирус. Лечение проводилось три раза в день настойкой по 1,5 мл (содержащей эквивалент 300 мг корня эхинацеи) или плацебо в течение пяти дней до заражения риновирусом. Частота инфицирования и клинические проявления ИВДП не различались в обеих группах.
Итак, хотя в некоторых исследованиях было определено, что эхинацея может помочь предотвратить респираторные инфекции или облегчить симптомы, многие из таких исследований нельзя считать корректными. С другой стороны, качественные исследования не показали никакой реальной пользы от приема эхинацеи.
Эхинацея и уровень сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови повышает риск возникновения таких серьезных болезней, как сахарный диабет 2-го типа, болезни сердца и ряда других хронических заболеваний.
- Экспериментальные исследования показали, что растения эхинацеи могут помочь снизить уровень сахара в крови. Исследования также показали, что экстракт эхинацеи пурпурной подавляет ферменты, переваривающие углеводы. Теоретически это означает, что эхинацея может снизить количество сахара, попадающего в кровь. Другие исследования на животных показывают, что антиоксиданты, обнаруженные в эхинацее, могут помочь улучшить уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину. Исследования влияния эхинацеи на уровень сахара в крови у людей отсутствуют.
Эхинацея и тревожность. Тревога — распространенная проблема, от которой, по оценкам, страдают более 7% взрослых. В последние годы эхинацею стали рекомендовать в качестве успокоительного средства, поскольку она содержит соединения, которые могут уменьшить чувство тревоги. К ним относятся алкамиды, розмариновая и кофейная кислоты.
- Небольшое исследование показало, что прием 40 мг экстракта эхинацеи два раза в день в течение семи дней снижает тревожность по сравнению с плацебо. В другом исследовании прием 40 или 80 мг экстракта эхинацеи в день не был связан с уменьшением тревоги по сравнению с плацебо. Тем не менее участники сообщали про эмоциональное равновесие на фоне приема экстракта. Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем продукты с эхинацеей можно будет рассматривать в качестве противотревожного препарата.
Перспективы в области лечения рака. Рак — это заболевание, которое включает неконтролируемый рост клеток. Экспериментальные исследования показали, что экстракты эхинацеи могут подавлять рост раковых клеток и даже вызывать их гибель.
- В исследовании в пробирке экстракты растений эхинацеи убивали раковые клетки человека из поджелудочной железы и толстой кишки, стимулируя апоптоз. Считается, что этот эффект возникает из-за иммуностимулирующих свойств эхинацеи за счет ее активных соединений, в том числе цикориевой кислоты. Но прежде чем рассматривать эхинацею в качестве противоракового препарата, необходимо провести исследования на лабораторных животных и далее по результатам решить вопрос и с организацией клинических исследований.
Ситуация с использованием эхинацеи в мазях для наружного применения выглядит более оптимистично.
- Так, в исследованиях у 4598 больных с экземой, ожогами и небольшими ранами установлено, что мазь, содержащая 15%-й сок травы эхинацеи, оказывает терапевтический эффект у 85% больных. Эхинацея в нашей стране входит в различные космецевтические продукты. Чаще всего ее добавляют в кремы для ног. В Германии есть лечебные мази с эхинацеей с ранозаживляющими свойствами.
Эвкалипт: против простуды, кариеса и для ухода за сухой кожей
Эвкалиптовый чай содержит такие вещества, как флавоноиды, тритерпены, дубильные вещества и фенольные кислоты, которые являются производными коричной кислоты и флороглюцина. Они обладают противовоспалительными эффектами и разжижают бронхиальный секрет — мокроту, то есть помогают лечить влажный кашель при простуде, гриппе, гайморите, тонзиллите или бронхите. Листья эвкалипта содержат летучие масла, такие как цинеол и терпинеол, которые обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они могут помочь в лечении респираторных инфекций, облегчить общее недомогание и уменьшить отек дыхательных путей, что делает этот чай отличным вариантом вспомогательной симптоматической терапии при простуде и гриппе.
- Исследования показали, что эваклиптол может уменьшить выделение слизи и расширить бронхи и бронхиолы легких, а также облегчить симптомы астмы. Необходимы дополнительные исследования, в которых была бы оценена возможность стандартизированного эвкалиптола как вспомогательной терапии бронхиальной астмы.
- В одном 12-недельном исследовании 32 пациентам с бронхиальной астмой назначали либо 600 мг эвкалиптола, либо плацебо в день. Участникам группы, принимавшей эвкалиптол, требовалось на 36% меньше лекарств для контроля симптомов астмы по сравнению с участниками контрольной группы, которым требовалось на 7% меньше лекарств.
Использование эвкалипта может улучшить состояние сухой кожи за счет увеличения содержания в ней церамидов. Церамиды — это тип жирных кислот в вашей коже, который отвечает за поддержание ее барьера и сохранение влаги. Те, кто страдает сухостью кожи, перхотью или кожными заболеваниями, такими как дерматит и псориаз, обычно имеют более низкие уровни церамидов. Было обнаружено, что экстракт листьев эвкалипта для местного применения повышает выработку церамидов в коже, ее водоудерживающую способность и защиту кожного барьера. Он содержит соединение под названием макрокарпал А, которое, по-видимому, стимулирует выработку церамидов.
- В исследовании с участием 34 человек использование лосьона для кожи головы, содержащего экстракт листьев эвкалипта и синтетический церамид, значительно уменьшило покраснение, зуд, сухость и шелушение кожи головы. Есть косметические продукты для волос и кожи, которые содержат экстракт листьев эвкалипта.
Широко распространено мнение, которое изучается в небольших пилотных исследованиях, что эвкалипт уменьшает симптомы стресса.
- В одном исследовании 62 здоровых человека испытали значительное снижение предоперационной тревоги после вдыхания эвкалиптового масла. Возможно, за счет эвкалиптола, который, как было обнаружено, обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, вдыхание эвкалиптового масла в течение 30 минут было связано с понижением артериального давления у пациентов после операции на колене, что позволяет предположить, что оно оказывает успокаивающий эффект. Исследователи полагают, что эвкалиптол снижает активность вашей симпатической нервной системы (системы реагирования на стресс) и увеличивает активность парасимпатической нервной системы, которая способствует расслаблению.
Листья эвкалипта содержат большое количество противомикробного полифенола макрокарпала-C — типа полифенолов. Полифенолы могут снижать количество вредоносных бактерий в полости рта, которые могут вызывать кариес и заболевания десен.
- Исследование с участием 97 человек показало, что у тех, кто жевал резинку с экстрактом листьев эвкалипта пять раз в день в течение как минимум пяти минут, наблюдалось значительное уменьшение образования зубного налета, кровоточивости и воспаления десен, в то время как в контрольной группе улучшений не наблюдалось.
Эвкалиптовый чай обладает антибактериальным и антисептическим действием благодаря находящемуся в его составе эвкалиптолу и макрокарпалу-С. Эти вещества помогают устранить бактерии во рту, которые могут вызывать неприятный запах изо рта или гингивит. По этой причине эвкалиптол обычно добавляют в жидкость для полоскания рта.
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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