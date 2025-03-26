Как считать калории (без обсессии!) и стройнеть, чтобы жир уходил, а мышцы оставались?

Что такое калории и зачем их считать?

Это единица измерения энергии. Все что мы едим, имеет свою энергетическую ценность, которую принято выражать в калориях. Энергия нужна нам для абсолютно для всего: от лежания на диване до пробежки. Поэтому ее учет помогает понять, сколько ресурса мы потребляем и тратим.

В современном мире люди воспринимают еду просто как источник удовольствия, не думая о том, что они едят и в каком количестве. Из-за этого огромное число страдает ожирением, и, наверное, 99% мечтают сбросить парочку лишних килограммов. Поэтому считать калории — не мазохизм, а способ понять, почему вы не влезаете в джинсы или, наоборот, болтаетесь в них (а еще слишком быстро теряете силы).

Как рассчитать свою норму и упростить весь процесс?

Существует несколько способов. Самый простой — умножить вес на 30. Чтобы похудеть, создайте дефицит в 10% от суточной нормы. При этом важно учитывать безжировую массу тела (ее можно рассчитать примерно через онлайн-калькуляторы или серьезно через процедуру биоимпедансометрии. — Прим. ред.). Например, если при весе 60 кг жировая масса составляет 10 кг, то расчеты ведутся от 50 кг.

Вот основные цифровые инструменты, которые помогут вам следить за энергетической ценностью рациона, независимо от вашего уровня подготовки:

Онлайн-калькуляторы

Различные сервисы быстро определят вашу норму потребляемой энергии, учитывая все параметры. Это удобно, если не хочется разбираться в формулах. Простой интерфейс — у Food.ru и Calc.ru.

Мобильные приложения

Не только считают калории, но и предлагают базы данных продуктов, планы питания и даже сканеры штрихкодов. Для ежедневного отслеживания рациона отлично подойдут мобильные приложения, такие как FatSecret или Lifesum, которые содержат огромные базы данных и помогают легко вести дневник питания.

Готовые таблицы

Их легко найти в интернете, и они подходят для быстрого чекапа. Есть удобное приложение «Таблица калорийности», которое доступно для IOS и Android. Также можно использовать сайт Calorizator.ru.