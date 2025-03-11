И все-таки БАДы: кому, когда, зачем? Почему надо сочетать коллаген и витамин С? А можно получить микроэлементы только из еды?

Кому нужны БАДы

Биодобавки — это полезные вещества растительного, животного или минерального происхождения. Они содержат витамины, микро- и макроэлементы. Важно понимать, что БАДы — не лекарства. Их задача — восполнить дефициты, чтобы поддержать здоровье, улучшить общее самочувствие и профилактировать болезни.

Всем ли сейчас необходимо принимать БАДы? Биодобавки не заменяют здоровое питание, а служат дополнением к нему. Чем более сбалансированный и разнообразный ваш рацион, тем меньше нужны сапплементы.

Но даже если соблюдать все принципы ПП и не грешить «пустыми калориями» — фастфудом, сладким, в современном мире достаточно сложно получить все необходимые компоненты только из еды. Самый простой пример — свежие овощи и фрукты, которые круглый год доступны в супермаркетах. Чтобы продлить срок годности и сохранить привлекательный внешний вид плодов, их обрабатывают химикатами. Урожай собирают рано, чтобы фрукты дозревали не на ветке, а уже в процессе транспортировки в торговые сети. Из-за этого не только снижается их питательная ценность, но и вместе с такими продуктами вы можете получить токсины.

БАДы однозначно пригодятся при состояниях, когда организму особенно нужна поддержка. С учетом того, что практически каждый сейчас живет в постоянном стрессе, который истощает организм, вопрос о приеме биодобавок возникает практически у каждого. Они нужны в период восстановления после перенесенной тяжелой болезни, при беременности и менопаузе у женщин, при интенсивных физических и стрессовых нагрузках.

О каких добавках можно сказать, что они полезны практически всем?

И мужчинам, и женщинам, и детям

Витамин D3. Масштабное исследование, проведенное в разных регионах России, показало: у 84% жителей страны наблюдается нехватка этого витамина! Витамин D3, он же холекальциферол, называют «солнечным» — мы не получаем его из пищи, он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. А климатогеографические особенности России таковы, что солнца нам катастрофически не хватает, особенно в зимние месяцы, поэтому и рекомендован прием БАДа.

Витамин D3 участвует в фосфорно-кальциевом обмене. Малышам он необходим для формирования скелета, роста крепких здоровых зубов, для профилактики рахита — недостаточной минерализации костей. В пожилом возрасте витамин D3 нужен, чтобы избежать остеопороза — хрупкости костей, из-за которой возрастает риск травм и переломов. Кроме того, он участвует в работе иммунной системы и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Омега 3 ПНЖК. Полиненасыщенные жирные кислоты не вырабатываются в нашем организме, но незаменимы для остроты зрения, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. А еще ПНЖК входят в состав серого вещества мозга, и при их нехватке могут снижаться умственные способности человека! У детей и подростков они улучшают концентрацию внимания и способность усваивать материал во время учебы.

Кроме того, Омега 3 укрепляют стенки сосудов, профилактируют вязкость крови и развитие тромбозов, регулируют уровень «плохого» холестерина — ЛПНП. Исследования показали, что прием препарата во время беременности безопасен и полезен для профилактики осложнений беременности и развития мозга и иммунитета малыша.

Мужчинам

Селен, цинк. Если говорить и о женщинах, и о мужчинах, эти микроэлементы помогают иммунитету противостоять вирусным инфекциям Но именно для сильного пола они важны тем, что необходимы для выработки главного мужского гормона — тестостерона.

Коллаген и витамин С. Коллаген — «белок молодости», и чаще его добавляют в рацион женщины, чтобы сохранить упругость и гладкость кожи. Однако строительный протеин требуется также для здоровья мышц, связок и суставов. Мужчинам, активно занимающимся спортом, он поможет восстанавливаться после тренировок и избегать травм. А Витамин С — идеальный спутник коллагена, который повышает его усвояемость.

Женщинам

Витамины А и Е. Ретинол и токоферол называют витаминами красоты. Это мощные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

Фолиевая кислота. Витамин B9 особенно полезен для женщин, готовящихся стать мамами. Достаточный уровень фолиевой кислоты в организме повышает шансы забеременеть и снижает риск патологий беременности. В возрасте 50+ витамин B9 поможет легче пережить приливы, скачки настроения и другие симптомы климакса.

Детям

Витамины группы B. Вся эта группа важна в период активного роста и развития для поддержания работы нервной системы.