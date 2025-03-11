И все-таки БАДы: кому, когда, зачем? Почему надо сочетать коллаген и витамин С? А можно получить микроэлементы только из еды?

Весенняя хандра делает bam-bam-bam (как вирусная песня из рилсов) по бодрости духа и тела? А рука тянется кликнуть и добавить в корзину вирусные 33 сапплемента от зож-блогера? Руку на стол, и для начала учимся выбирать и принимать БАДы с умом —вместе с врачом-нутрициологом Анной Подгорной, экспертом VIVIO.
Кому нужны БАДы
Биодобавки — это полезные вещества растительного, животного или минерального происхождения. Они содержат витамины, микро- и макроэлементы. Важно понимать, что БАДы — не лекарства. Их задача — восполнить дефициты, чтобы поддержать здоровье, улучшить общее самочувствие и профилактировать болезни.
Всем ли сейчас необходимо принимать БАДы? Биодобавки не заменяют здоровое питание, а служат дополнением к нему. Чем более сбалансированный и разнообразный ваш рацион, тем меньше нужны сапплементы.
Но даже если соблюдать все принципы ПП и не грешить «пустыми калориями» — фастфудом, сладким, в современном мире достаточно сложно получить все необходимые компоненты только из еды. Самый простой пример — свежие овощи и фрукты, которые круглый год доступны в супермаркетах. Чтобы продлить срок годности и сохранить привлекательный внешний вид плодов, их обрабатывают химикатами. Урожай собирают рано, чтобы фрукты дозревали не на ветке, а уже в процессе транспортировки в торговые сети. Из-за этого не только снижается их питательная ценность, но и вместе с такими продуктами вы можете получить токсины.
БАДы однозначно пригодятся при состояниях, когда организму особенно нужна поддержка. С учетом того, что практически каждый сейчас живет в постоянном стрессе, который истощает организм, вопрос о приеме биодобавок возникает практически у каждого. Они нужны в период восстановления после перенесенной тяжелой болезни, при беременности и менопаузе у женщин, при интенсивных физических и стрессовых нагрузках.
О каких добавках можно сказать, что они полезны практически всем?
- И мужчинам, и женщинам, и детям
Витамин D3. Масштабное исследование, проведенное в разных регионах России, показало: у 84% жителей страны наблюдается нехватка этого витамина! Витамин D3, он же холекальциферол, называют «солнечным» — мы не получаем его из пищи, он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. А климатогеографические особенности России таковы, что солнца нам катастрофически не хватает, особенно в зимние месяцы, поэтому и рекомендован прием БАДа.
Витамин D3 участвует в фосфорно-кальциевом обмене. Малышам он необходим для формирования скелета, роста крепких здоровых зубов, для профилактики рахита — недостаточной минерализации костей. В пожилом возрасте витамин D3 нужен, чтобы избежать остеопороза — хрупкости костей, из-за которой возрастает риск травм и переломов. Кроме того, он участвует в работе иммунной системы и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
Омега 3 ПНЖК. Полиненасыщенные жирные кислоты не вырабатываются в нашем организме, но незаменимы для остроты зрения, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. А еще ПНЖК входят в состав серого вещества мозга, и при их нехватке могут снижаться умственные способности человека! У детей и подростков они улучшают концентрацию внимания и способность усваивать материал во время учебы.
Кроме того, Омега 3 укрепляют стенки сосудов, профилактируют вязкость крови и развитие тромбозов, регулируют уровень «плохого» холестерина — ЛПНП. Исследования показали, что прием препарата во время беременности безопасен и полезен для профилактики осложнений беременности и развития мозга и иммунитета малыша.
- Мужчинам
Селен, цинк. Если говорить и о женщинах, и о мужчинах, эти микроэлементы помогают иммунитету противостоять вирусным инфекциям Но именно для сильного пола они важны тем, что необходимы для выработки главного мужского гормона — тестостерона.
Коллаген и витамин С. Коллаген — «белок молодости», и чаще его добавляют в рацион женщины, чтобы сохранить упругость и гладкость кожи. Однако строительный протеин требуется также для здоровья мышц, связок и суставов. Мужчинам, активно занимающимся спортом, он поможет восстанавливаться после тренировок и избегать травм. А Витамин С — идеальный спутник коллагена, который повышает его усвояемость.
- Женщинам
Витамины А и Е. Ретинол и токоферол называют витаминами красоты. Это мощные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
Фолиевая кислота. Витамин B9 особенно полезен для женщин, готовящихся стать мамами. Достаточный уровень фолиевой кислоты в организме повышает шансы забеременеть и снижает риск патологий беременности. В возрасте 50+ витамин B9 поможет легче пережить приливы, скачки настроения и другие симптомы климакса.
- Детям
Витамины группы B. Вся эта группа важна в период активного роста и развития для поддержания работы нервной системы.
Как выбрать
Поскольку в России законодательно БАДы относятся к пищевым продуктам, их составы и качество не регулируются так строго, как у лекарственных препаратов. При покупке стоит быть внимательными к нюансам.
- Информация на упаковке
На этикетке компоненты расположены по мере убывания их количества. Состав обязательно должен быть полным, с указанием и активных, и вспомогательных ингредиентов. Также ищите контакты производителя, пищевую ценность, значок свидетельства о государственной регистрации — СГР, значок евразийского соответствия — EAC.
- Количество активного вещества в капсуле
У хороших БАДов оно также отмечено на упаковке. Существуют рекомендуемые суточные нормы полезных веществ для детей, женщин и мужчин. К примеру, Омега 3 — это три жирные кислоты: альфа-линолевая кислота, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Первая содержится в растительных маслах — льняном, кукурузном, конопляном. А добавки содержат ЭПК и ДПК, получаемые из жирных сортов океанической рыбы. Важно их количество в капсуле и процентное соотношение.
Средняя профилактическая суточная доза для взрослого человека по рекомендациям врачей — 1000-2000 мг. Рекомендуемая пропорция ЭПК и ДПК — 3:2.
- Сырье, из которого изготовлено активное вещество
К примеру, при выборе Омега 3 можно увидеть баночки с надписями «рыбий жир» и «рыбный жир», и это не просто разные названия одного и того же продукта.
Рыбий жир получают из печени трески, скумбрии, сельди, лосося, а рыбный — из тушки рыб.
Оба продукта богаты ПНЖК, рыбий жир, помимо них, содержит также витамины А и D. Встречается мнение, что он менее полезен, так как печень рыб накапливает токсические вещества, но на самом деле рыбий жир высокой степени очистки абсолютно безвреден.
Как принимать БАДы
- В определенное время
Витамин D3 следует принимать утром или днем, когда обменные процессы протекают быстрее. Он хорошо усваивается с жирами, поэтому прекрасным дополнением станет Омега 3. Ее можно принимать в любое время, и лучше всего она усвоится с пищей, богатой полезными жирами (авокадо, лосось, орехи, оливковое масло).
- Помните про совместимость
БАДы от нескольких производителей, в разных формах (капсулы, таблетки, капли) не всегда биохимически сочетаются между собой. Поэтому безопаснее не скупать отдельные банки по рекомендации блогеров, а побеседовать с врачом и найти оптимальный пейринг добавок.
- Больше не значит лучше!
Многие относятся к сапплементам как к чему-то безобидному. Однако, например, при передозировке витамина D происходит интоксикация организма — тошнота, рвота, головная боль. При этом симптомы не пройдут быстро.
Когда самоназначение противопоказано
Строго говоря, любые добавки выписываются с учетом многих индивидуальных факторов — ваш пол, возраст, образ жизни, хронические заболевания, состояние организма на данный момент. Поэтому грамотнее обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы доктор оценил, в каких именно полезных веществах сейчас нуждается ваш организм, и подобрал нужную схему приема.
Нет времени на чек-ап? Перед покупкой БАДов обязательно нужно проконсультироваться со специалистом в таких случаях:
- Вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные средства. При одновременном использование препаратов и добавок их компоненты могут «не подружиться» между собой, что повысит риски побочных эффектов.
- У вас есть два или более хронических заболеваний, связанных или не связанных между собой.
- У вас есть заболевания почек, печени.
- Вы пожилой человек.
- Вы беременны или кормите грудью.
- Вы аллергик.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты и БАДы имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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