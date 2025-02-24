5 важных вопросов про холестерин. Что значит «хороший» и «плохой»? Зачем (и как) его снижать? Почему с 40 лет всем нужна диета для сердца?

Что такое холестерин?

Это жироподобное вещество, которое присутствует в нашем организме и играет важную роль в процессах жизнеобеспечения. Тело не использует его в качестве источника калорий, как это происходит с белками, жирами, углеводами. Функция в другом.

Внутри организма холестерин возникает двумя путями: усваивается из пищи и (бо́льшая часть!) синтезируется при участии ферментов. Выработка происходит во всех клетках (в основном в клетках печени — гепатоцитах) для обеспечения их прочности и регулирования проникновения разных веществ внутрь. А еще холестерин участвует в передаче нервного импульса, формировании половых гормонов и желчных кислот, обмене витамина D.

Почему он называется «плохим»?

Часть холестерина находится в крови в виде особых частиц — липопротеинов. Это сложные структуры, состоящие из жира и белков.

Так называемый «плохой» холестерин — это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Именно они переносят вещество от печени к тканям. А еще они могут откладываться в сосудистой стенке и отвечать за появление и рост атеросклеротических бляшек — субстрата стенокардии, ишемического инсульта и инфаркта. Накоплена огромная доказательная база, показывающая прямую связь: чем выше концентрация липопротеинов низкой плотности, тем выше риск сосудистой катастрофы (инфаркта и инсульта).

Основные причины роста показателей ЛПНП:

неправильное питание с упором на продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами (жирное мясо, кондитерские издания, фастфуд);

недостаток физической активности;

курение;

генетическая предрасположенность.

А что значит «хороший» и где его взять?

«Хороший» холестерин — это липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Их функция в том, что они помогают убирать «плохого» собрата из крови и уменьшать риск связанных с ним заболеваний. Они поступают к нам в организм при употреблении жирных сортов морской рыбы (тунец, скумбрия, форель, семга). Поэтому стоит хотя бы пару раз в неделю съедать по 100 г — поможет поддерживать кровь в разжиженном состоянии и отлично профилактирует тромбообразование.

Также «хорошая» молекула присутствует в орехах — очень полезно съедать по горсточке хотя бы четыре раза в неделю. Причем в лечебных целях, если нет аллергии, можно использовать не только лесные и грецкие орехи, но и кешью, фисташки, кедровые орешки. Замечательно повышают уровень полезного холестерина семечки подсолнуха, льна и кунжута, а также растительные масла, добавляемые в блюда (если на них жарить, пользы не будет)! Отдавайте предпочтение льняному, оливковому и маслу из кунжутных семечек.