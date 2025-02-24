5 важных вопросов про холестерин. Что значит «хороший» и «плохой»? Зачем (и как) его снижать? Почему с 40 лет всем нужна диета для сердца?

Это вы (и мы) должны знать, чтобы сердце не болело, не мучилось, не маялось (а билось и стучало). Почему генерально холестерин совсем не вреден, а даже наоборот? Какой уровень считается повышенным? Как питание поможет предотвратить риск сосудистых катастроф? Объяснила Светлана Додонова, кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Что такое холестерин?
Это жироподобное вещество, которое присутствует в нашем организме и играет важную роль в процессах жизнеобеспечения. Тело не использует его в качестве источника калорий, как это происходит с белками, жирами, углеводами. Функция в другом.
Внутри организма холестерин возникает двумя путями: усваивается из пищи и (бо́льшая часть!) синтезируется при участии ферментов. Выработка происходит во всех клетках (в основном в клетках печени — гепатоцитах) для обеспечения их прочности и регулирования проникновения разных веществ внутрь. А еще холестерин участвует в передаче нервного импульса, формировании половых гормонов и желчных кислот, обмене витамина D.
Почему он называется «плохим»?
Часть холестерина находится в крови в виде особых частиц — липопротеинов. Это сложные структуры, состоящие из жира и белков.
Так называемый «плохой» холестерин — это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Именно они переносят вещество от печени к тканям. А еще они могут откладываться в сосудистой стенке и отвечать за появление и рост атеросклеротических бляшек — субстрата стенокардии, ишемического инсульта и инфаркта. Накоплена огромная доказательная база, показывающая прямую связь: чем выше концентрация липопротеинов низкой плотности, тем выше риск сосудистой катастрофы (инфаркта и инсульта).
Основные причины роста показателей ЛПНП:
- неправильное питание с упором на продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами (жирное мясо, кондитерские издания, фастфуд);
- недостаток физической активности;
- курение;
- генетическая предрасположенность.
А что значит «хороший» и где его взять?
«Хороший» холестерин — это липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Их функция в том, что они помогают убирать «плохого» собрата из крови и уменьшать риск связанных с ним заболеваний. Они поступают к нам в организм при употреблении жирных сортов морской рыбы (тунец, скумбрия, форель, семга). Поэтому стоит хотя бы пару раз в неделю съедать по 100 г — поможет поддерживать кровь в разжиженном состоянии и отлично профилактирует тромбообразование.
Также «хорошая» молекула присутствует в орехах — очень полезно съедать по горсточке хотя бы четыре раза в неделю. Причем в лечебных целях, если нет аллергии, можно использовать не только лесные и грецкие орехи, но и кешью, фисташки, кедровые орешки. Замечательно повышают уровень полезного холестерина семечки подсолнуха, льна и кунжута, а также растительные масла, добавляемые в блюда (если на них жарить, пользы не будет)! Отдавайте предпочтение льняному, оливковому и маслу из кунжутных семечек.
Кому следить за показателями?
Всем, кому интересно, чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми. Утверждения, что холестерин не нужно проверять детям, женщинам, людям до 40 лет, тем, у кого нет избыточного веса, — это мифы.
По информации Всемирной организации здравоохранения, повышенный уровень холестерина (≥ 5,0 ммоль/л или 190 мг/дл) — причина 2,6 миллиона смертей в год. Но это не значит, что нужно нужно сдавать анализ каждый месяц и пугаться, если показатель равен 5,1 ммоль/л, цифры усредненные! Достаточно сходить к врачу, который соберет общую картину (семейную медицинскую историю, релевантные данные по состоянию самого человека) и скажет с какой периодичностью и какие исследования проходить, чтобы держать ситуацию на контроле.
Как снизить «плохой» холестерин?
Существует несколько способов:
- регулярные физические нагрузки (как минимум 2,5 часа в неделю);
- здоровое питание (можно ориентироваться на средиземноморскую диету);
- отказ от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем);
- прием натуральных добавок (после консультации с врачом!), к примеру, бадов Омега-3, которые способствуют уменьшению ЛПНП.
Также к числу популярных методов сегодня относится так называемая низкохолестериновая диета, построенная по принципу сокращения жиров в рационе. Она построена на большом количестве фруктов, овощей, цельнозерновых и морепродуктов, орехов и семян. При этом яйца, жирные молочные, мясные и блюда с добавленным сахаром существенно ограничиваются или даже исключаются.
Такое меню уже через месяц позволяет снизить холестерин в крови на 15-20%! А это очень значительные цифры: ученые заявляют, что вероятность внезапной смерти от нарушений в сердечно-сосудистой системе уменьшается на 60%. Сегодня такой принцип питания рекомендован всем лицам старше 40 лет, так как он предотвращает появление атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов и развитие кардиозаболеваний. Однако стоит помнить, что, как и с любой диетой, важно не только соблюдать правила питания, но и в целом поддерживать здоровый образ жизни.
Редакция напоминает, что медицинские услуги и протоколы питания имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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