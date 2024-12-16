Как подготовить фигуру к Новому году и сохранить ее в каникулы? Жиросжигающий сон, сноубилдинг и никакого голодания!

Как оптимизировать меню перед Новым годом и в каникулы?

Шаг № 1. Исключаем

Бодрое «нет» перекусам! Благодаря этому мы корректируем выработку инсулина — одного из главных гормонов, повышающих аппетит и призывающих еще раз проинспектировать холодильник.

Шаг № 2. Значительно уменьшаем

Снижено должно быть количество продуктов, которые задерживают воду и приглашают нас в царство отеков, а именно:

соленостей (в том числе колбас, полуфабрикатов, соленых сыров, оливок);

быстрых углеводов (белого мучного и сладкого). Если хочется согрешить десертом, съедаем фрукт;

жирного (шашлык из свинины, на время гудбай!);

глютенсодержащих позиций (хлеба, спагетти) и молочки. Интересный факт: у многих они способствуют задержке жидкости не меньше, чем солененькое.

Шаг № 3. Неожиданно, но ограничиваем

Овощи с высоким содержанием усвояемых углеводов (картофель, морковь и свекла) оставляем на читмильные выходные. Почему? Потому что после таких блюд есть захочется очень и очень скоро.

Часто камнем преткновения при похудении к Новому году становятся фрукты. Мандарины, ананасы, киви — все это кажется полезным и безопасным. Однако, фрукты содержат сахар — фруктозу, которая дает нам не только лишние калории, но еще и подъем уровня сахара крови и инсулина. Итог — набор веса. Поэтому если мы хотим похудеть, то съедаем максимум 3 мандарина либо 200 грамм ананаса на завтрак и обед. Этого количества более, чем достаточно.

Шаг № 4. Симметрично увеличиваем

Растет процент в рационе легкого белка, то есть:

курицы;

индейки;

кролика;

яичного белка;

рыбы;

морепродуктов (осьминог, кальмар, креветка);

грибов.

Также налегаем на клетчатку, а в переводе — на низкокалорийные низкоуглеводные овощи: огурцы, помидоры, цветную капусту, брокколи, баклажан, кабачок, различные виды зеленых салатов.