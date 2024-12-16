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Как подготовить фигуру к Новому году и сохранить ее в каникулы? Жиросжигающий сон, сноубилдинг и никакого голодания!

Всем нам, начавшим зажировку, задача под звездочкой: влезть к праздникам в кутюр и не выпасть из него. И нам же всем гайд, как убрать лишние сантиметры бесплатно и без регистрации качественно и без вреда для организма, — от врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога и автора книги «Да, стройность» Ольги Павловой.

Как оптимизировать меню перед Новым годом и в каникулы?

Шаг № 1. Исключаем 

Бодрое «нет» перекусам! Благодаря этому мы корректируем выработку инсулина — одного из главных гормонов, повышающих аппетит и призывающих еще раз проинспектировать холодильник.

Шаг № 2. Значительно уменьшаем

Снижено должно быть количество продуктов, которые задерживают воду и приглашают нас в царство отеков, а именно:

  • соленостей (в том числе колбас, полуфабрикатов, соленых сыров, оливок);
  • быстрых углеводов (белого мучного и сладкого). Если хочется согрешить десертом, съедаем фрукт;
  • жирного (шашлык из свинины, на время гудбай!);
  • глютенсодержащих позиций (хлеба, спагетти) и молочки. Интересный факт: у многих они способствуют задержке жидкости не меньше, чем солененькое.

Шаг № 3. Неожиданно, но ограничиваем

Овощи с высоким содержанием усвояемых углеводов (картофель, морковь и свекла) оставляем на читмильные выходные. Почему? Потому что после таких блюд есть захочется очень и очень скоро.

Часто камнем преткновения при похудении к Новому году становятся фрукты. Мандарины, ананасы, киви — все это кажется полезным и безопасным. Однако, фрукты содержат сахар — фруктозу, которая дает нам не только лишние калории, но еще и подъем уровня сахара крови и инсулина. Итог — набор веса. Поэтому если мы хотим похудеть, то съедаем максимум 3 мандарина либо 200 грамм ананаса на завтрак и обед. Этого количества более, чем достаточно.

Шаг № 4. Симметрично увеличиваем

Растет процент в рационе легкого белка, то есть:

  • курицы;
  • индейки;
  • кролика;
  • яичного белка;
  • рыбы;
  • морепродуктов (осьминог, кальмар, креветка);
  • грибов.

Также налегаем на клетчатку, а в переводе — на низкокалорийные низкоуглеводные овощи: огурцы, помидоры, цветную капусту, брокколи, баклажан, кабачок, различные виды зеленых салатов.

Roman Samborskyi

Что по поводу образа жизни?

Пункт № 1. Спорт

Для быстрого похудения и избавления от отеков полезны нагрузки, которые способствуют активному выведению жидкости из нашего организма:

  • ходьба;
  • танцы;
  • плавание;
  • гимнастика;
  • аэробная гимнастика;
  • интервальные тренировки.
Как помочь фигуре в холидей-разгуляй? Для поддержания энергообмена и снижения веса подойдут любые виды активности. Банальная ежедневная прогулка 15 минут либо гимнастика — отличный вариант для улучшения гормонального фона и подтяжки фигуры. Можно строить снеговиков с детьми или выкрутить сноубилдинг на максимум и возводить целые замки, можно кататься на лыжах, на сноуборде, ходить по лесу, плавать в бассейне.

Пункт № 2. Режим дня

На похудение влияет не только и не столько питание, сколько наши гормоны: в частности гормон сна — мелатонин и гормон роста —  соматотропин. Для хорошей выработки обоих важен ранний отход ко сну: оптимально ложиться спать в 22:00-23:00. Для большинства взрослых людей полезен ночной отдых от 6 до 9 часов, в среднем это 8 часов.

Пункт № 3. Питье

Наша водная рутина сильно влияет на вес: пьем мало чистой воды — опять же, получаем отеки. 

На пути из оверсайз в слим минимум половина принятой жидкости в течение суток должна приходиться на чистую воду. Вторую половину можно отдать на чай и кофе, преимущественно без добавок. Почему? А — сахар — это лишние калории. Б — сахарозам (даже некалорийные сахарозамы!) за счет сладкого вкуса  способствует повышению уровня инсулина в крови, разгону аппетита и движению цифры на весах в ненужном направлении. Поэтому от сахара стоит отказаться полностью, а сахарозаменители (самые безопасные здесь стевия, эритритол, аллюлоза) — хотя бы минимизировать. 

В отношении молока. Во-первых, это снова лишние калории и сахар (но теперь лактоза), а во-вторых, вспомним, что на молочку у некоторых людей имеется реакция организма в виде задержки жидкости. Так что оптимальный вариант дринк-меню все-таки — чистая вода или теплая вода с лимоном и чай, кофе без добавок.

Roman Samborskyi

Почему нельзя голодать и ждать чудес?

Из-за тотального отказа от еды мы можем увидеть быстрое падение веса. Но! Голодая, мы теряем в первую очередь мышечную массу, и после такого «экспресс-похудения» происходит резкий скачок веса. Логика: мы потеряли мышцы, организм замедлил энергообмен, а дальше начал набирать вес жировой клетчаткой даже на фоне умеренного питания.

Можно ли заставить себя исключить еду?

Голод для организма является стрессом: у нас поднимается уровень стрессового гормона — кортизола, усиливается рост инсулина, что способствует потере мышечной массы и набору жировой. Поэтому сидеть у пустого холодильника не надо, лучше практиковать легкие разгрузочные дни, о которых расскажем дальше.

Как аккуратно выйти из режима «пир горой»?

Первое — устроить себе два-три разгрузочных дня. Ни их протяжении отдаем предпочтение легкому белку, свежим и термообработанным низкоуглеводным овощам и небольшому количеству фруктов, ягод на завтрак и обед.

Второе — добавляем чистую воду. Как минимум, один-полтора литра равномерно распределяем в течение дня.

И третье, опциональное. Если ужин обернулся перееданием, можно употреблять мягкие сорбенты (по согласованию с лечащим врачом!). К ним относятся, например, препараты псиллиума (перемолотых оболочек семян подорожника) или аптечные лекарства для выведения вредных продуктов и помощи организму после праздничного игристого и веселящих душу коктейлей.

Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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