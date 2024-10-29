Что есть (и как готовить!) осенью и зимой, чтобы не мерзнуть и не набирать лишний вес? Спросили нутрициолога

Нужно ли менять меню в зависимости от сезона

Если ваша продуктовая корзина круглый год состоит из одинакового набора: помидоры, бананы, курица и гречка, не стоит ожидать большой продуктивности в любое время года. У своих клиентов, я наблюдаю две крайности: одни каждую осень закупаются БАДами для иммунитета, а другие полностью игнорируют смену сезона за окном.

Правильный вариант находится посередине — выбирайте сезонные продукты, готовьте нутритивно-плотные блюда и следите за своим состоянием, как соматическим, так и ментальным. Только наладив рацион, мы сможем понять действительно ли нам не хватает витаминов и минералов из еды, и уже тогда можно добавить пищевые добавки.

Также потребности нашего тела меняются в зависимости от физической активности, которая чаще всего снижается в холодный период. Мы говорим не о тренажерном зале, а о естественной активности: прогулки, бег, различные наклоны, плавание, так как именно такая активности нужна для качественной работы желудочно-кишечного тракта.

От чего стоит отказаться

Свежие овощи и фрукты

Зимой налегать на них не стоит, так как на фоне сниженной функции ЖКТ они могут привести к брожению, вздутию, запорам или, наоборот, диарее. Гораздо лучше будут усваиваться термически обработанные продукты, например, рагу или суп — а замороженные овощи и зелень станут хорошим источником клетчатки, витамином и минералов.

Алкогольные и сладкие горячие напитки

Наш фаворит осени и зимы — глинтвейн не входит в число полезных. Помимо понятного вреда для здоровья алкоголь может усугубить симптомы выгорания, депрессии, тревожности, которые часто проявляются именно в холода.

Также сахара в согревающих напитках всегда больше, чем в холодных, так как чувствительность вкусовых рецепторов снижается и питье нам кажется менее вкусным. Вспомните чай в школьной столовой, который в холодном виде невозможно пить, такой он сладкий.

Алкогольные и сладкие напитки обезвоживают организм, который и так зимой страдает от сухого воздуха. И не стоит забывать, что в них прячется очень много пустых калорий, которые приводят к набору веса, особенно на фоне снижения фитнес-активности.

Мучное

Чем больше мы едим сладкого и мучного, тем меньше нам хочется цельных нерафинированных продуктов — это приводит к дефицитам витаминов и минералов, нехватке белков и жиров в рационе. Как следствие, нас начинает еще больше тянуть на дубайский шоколад и булочки-маритоццо, замкнутый круг.