Будь любопытен к трезвости (sober curious)! Как переосмысление (и ограничение) алкоголя помогает победить тревогу и выбраться из эмоциональной ямы?

Октябрь =
Октоберфест полезные привычки. 3-го числа мир праздновал День трезвости, а весь месяц сторонники ЗОЖ и заинтересованные практикуют челлендж Sober October, отказываясь от крепких (и не очень) напитков. Потому именно в октябре идеально рассказать (что мы и сделали!) про новое движение любопытства к трезвости или sober curiosity, участники которого разными способами ограничивают употребление алкоголя и наблюдают за своим состоянием, развивая супердисциплину (и разборчивость в моктейлях).
Sober curiosity изобрели миллениалы
Сама идея любопытства к трезвости зародилась в 2010-х, а полноценный тренд возник как ответ на растущее осознание негативного влияния алкоголя на здоровье. Это закономерность. За десятилетия накопилось убеждающее самого неверующего количество исследований, которые показывают: даже умеренные дозы алкоголя способствуют ряду заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых и заканчивая нейрорасстройствами (в частности, деменцией). И во времена доступного интернета распространение идеи о «необязательности» употребления алкоголя происходит куда успешнее, чем прежде.
По словам Руби Уоррингтон, автора книги «Любопытный к трезвости» (именно благодаря ей термин sober curious вошел в широкое употребление): «[быть любопытным к трезвости] означает в буквальном смысле подвергать сомнению или анализировать каждое побуждение, приглашение и ожидание выпить, а не бездумно следовать доминирующей культуре употребления алкоголя».
Это не тоже самое, что и отказ от алкоголя
И важно понимать разницу между интересом к трезвости и целью бросить пить. В первом случае у человека нет алкогольной зависимости, биохимические процессы в его организме другие (об этом чуть дальше), а вторая модель, как правило, используется именно для лечения алкоголизма или связанных с употреблением крепких напитков расстройств. Быть sober curious — это больше о профилактике.
В отличие от полного отказа, который часто требует серьезных изменений в образе жизни, те, кто следует движению sober curiosity, выбирают более гибкий подход:
- не придерживаются аскетизма;
- не осуждают свой предыдущий опыт употребления алкоголя;
- задаются вопросом: имеет ли смысл пить алкоголь в конкретных обстоятельствах, в определенном количестве и в принципе.
Схемы ограничений у адептов любопытства к трезвости самые разные, к примеру:
- совершенно отказаться от алкоголя в определенных ситуациях (к примеру, на вечеринках);
- полностью исключить некоторые напитки (допустим, очень крепкие) на фиксированное время;
- сократить количество выпиваемого за неделю, месяц, год.
Главное — вдумчиво наблюдать за изменениями в собственной жизни, оценивать собственный опыт, видеть разницу между состояниями своего здоровья и сознания.
Как sober curiosity влияет на психику
Как объясняет нейропсихолог, основатель и ректор Университета Современной Психологии, Наталья Жукова, ограничение алкоголя часто сопровождается более высокой степенью самоконтроля и осознанности. Люди начинают больше анализировать, как алкоголь влияет на их самочувствие и отношение к нему (а ведь большинство автоматически наливает себе после долгого рабочего дня без какого-либо отчета!).
«Алкоголь, особенно в больших количествах, влияет на химию мозга, вызывая колебания настроения, — продолжает Наталья Жукова. В нормальном состоянии гормоны серотонин и дофамин с такой интенсивностью организмом не вырабатываются. Алкоголь же ненадолго повышает настроение и создает искусственный "подъем"». Но спустя короткое время человек возвращается к своему обычному уровню дофамина и серотонина, и на фоне недавнего «подъема» это состояние уже воспринимается эмоциональной ямой (именно поэтому алкоголь считается депрессантом!). А уменьшение его количества или полный отказ может стабилизировать эмоции, помочь справляться со стрессом и тревогой более естественными способами. То есть человек «перепривыкает» справляться самостоятельно, учится ориентироваться без опьяняющего допинга.
Парадоксально, но sober curiosity может дать больше свободы. В обществе, где употребление спиртных напитков является нормой и иногда даже частью социального протокола (кто ни брал автоматически бокал шампанского, придя на светский вечер?), он задает сценарии поведения и тем самым вводит человека в определенные рамки. Но становясь осознаннее, люди чувствуют себя более уверенно без физической или эстетической стимуляции алкоголем и не обманываются красивой картинкой, связанной с ним (если пример про светский раут не актуален, то вспомните вечерний бокал белого в стиле rich white woman, придуманный киноиндустрией!).
Задача*: хочется попробовать sober curiosity, но важен ритуал
Для тех, кому сложно практиковать интерес к трезвости, поскольку употребление красивого и сложного напитка стало неким обрядом, способом поднять настроение и почувствовать эстетику момента, на помощь могут прийти моктейли. Эти напитки имитируют вкус классических «Маргариты», «Космополитена», «Беллини» etc., но не содержат алкоголь. И это отличный способ обмануть свой мозг с пользой для здоровья — создание и потребление моктейлей становится мероприятием, которое приносит удовольствие так же, как и традиционные напитки, но без опьянения.
А плюсом ко всему развивается дисциплина: человек начинает обращать внимание на то, зачем он употребляет тот или иной продукт, для чего ему это нужно и что дает. Таким образом, меняется и отношение к собственным желаниям, и к алкоголю как к обязательной составляющей вечера.
«И, разумеется, но стоит забывать о том, что понимание и помощь окружающих — мощный инструмент введения новых правил жизни — отмечает нейропсихолог Жукова. Благодаря интернету и социальным сетям, стала возможной взаимная поддержка людей, выбирающих трезвый путь. Форумы, треды и группы позволяют делиться своим опытом, давать и получать советы и находить поддержку среди единомышленников. Да и просто общение рефлексирующих и заинтересованных в своем здоровье людей — это очень здорово и здраво».
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.
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