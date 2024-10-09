Будь любопытен к трезвости (sober curious)! Как переосмысление (и ограничение) алкоголя помогает победить тревогу и выбраться из эмоциональной ямы?

Sober curiosity изобрели миллениалы

Сама идея любопытства к трезвости зародилась в 2010-х, а полноценный тренд возник как ответ на растущее осознание негативного влияния алкоголя на здоровье. Это закономерность. За десятилетия накопилось убеждающее самого неверующего количество исследований, которые показывают: даже умеренные дозы алкоголя способствуют ряду заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых и заканчивая нейрорасстройствами (в частности, деменцией). И во времена доступного интернета распространение идеи о «необязательности» употребления алкоголя происходит куда успешнее, чем прежде.

По словам Руби Уоррингтон, автора книги «Любопытный к трезвости» (именно благодаря ей термин sober curious вошел в широкое употребление): «[быть любопытным к трезвости] означает в буквальном смысле подвергать сомнению или анализировать каждое побуждение, приглашение и ожидание выпить, а не бездумно следовать доминирующей культуре употребления алкоголя».

Это не тоже самое, что и отказ от алкоголя

И важно понимать разницу между интересом к трезвости и целью бросить пить. В первом случае у человека нет алкогольной зависимости, биохимические процессы в его организме другие (об этом чуть дальше), а вторая модель, как правило, используется именно для лечения алкоголизма или связанных с употреблением крепких напитков расстройств. Быть sober curious — это больше о профилактике.

В отличие от полного отказа, который часто требует серьезных изменений в образе жизни, те, кто следует движению sober curiosity, выбирают более гибкий подход:

не придерживаются аскетизма;

не осуждают свой предыдущий опыт употребления алкоголя;

задаются вопросом: имеет ли смысл пить алкоголь в конкретных обстоятельствах, в определенном количестве и в принципе.

Схемы ограничений у адептов любопытства к трезвости самые разные, к примеру:

совершенно отказаться от алкоголя в определенных ситуациях (к примеру, на вечеринках);

полностью исключить некоторые напитки (допустим, очень крепкие) на фиксированное время;

сократить количество выпиваемого за неделю, месяц, год.

Главное — вдумчиво наблюдать за изменениями в собственной жизни, оценивать собственный опыт, видеть разницу между состояниями своего здоровья и сознания.