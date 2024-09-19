Диета против мигрени — такое бывает? Как долго на ней «сидеть», чтобы прошли приступы? Придется отказаться от кофе?

Прыгающий из жары в прохладу сентябрь, вернувшаяся учеба, усиленная работа (сплошной стресс) — привет, мигрень! Как та, при которой голова делает chk chk boom, так и головокружительная вестибулярная. Но если без горьких шуток, то кроме визита к неврологу, советуем всем причастным подумать про специальный рацион, облегчающий симптомы болезни. Из чего он состоит, как практиковать новое питание и чем это поможет — в нашем материале.
! Мы говорим о вестибулярной мигрени (ВМ), как более сложной форме болезни, однако логика рекомендаций по питанию применима как для меню против ВМ, так и для меню против обычной мигрени.
В меню вестибулярная(ой) мигрень(и)
Начнем с определения:
Вестибулярная мигрень — это разновидность неврологического заболевания-мигрени, основным симптомом которого является головокружение.
При этом состоянии людям кажется, что они движутся или что вокруг них двигаются предметы, хотя на самом деле всё и все стоит на месте. Иногда головокружение может ощущаться, как укачивание. Приступ вестибулярной мигрени может продолжаться всего пару секунд, а может — несколько часов. Сопровождается он, кроме головокружения, такими симптомами, как потеря равновесия, дурнота, дезориентация или спутанность сознания, тошнота и рвота.
Обычно эпизоды мигрени сопровождаются (и выявляются по) сильной пульсирующей головной боли, но в случае с вестибулярным типом заболевания, все не так очевидно — и это затрудняет диагностику.
Из-за чего возникают приступы мигрени?
Точный перечень виновников не установлен, но исследования показывают, что спровоцировать неприятности может как стресс, так и перемена погоды (здравствуй, аномально жаркая петербургская осень!), и определенные блюда, и даже просто запах. И стоит отметить, что факторами склонности к вестибулярной мигрени являются генетическая предрасположенность и пол (у женщин вестибулярная мигрень встречается чаще).
Как диета влияет на приступы ВМ?
Принцип питания при заболевании укладывается в простую фразу: нет продуктов-лекарств, но есть продукты-триггеры. Соответственно, от последних медицинская наука рекомендует отказаться и понаблюдать за своим самочувствием. Пищевые провокаторы мигрени у всех разные, ниже перечислим самые распространенные.
Интересный момент: некоторые исследования показывают, что приступы мигрени провоцирует голодание и / или обезвоживание. Поэтому людям, склонным к болезни, следует особенно внимательно относиться к тому, насколько регулярно они принимают пищу и пьют воду (в достаточно объеме!).
Диета при вестибулярной мигрени
Ее меню построено на исключении продуктов, которые оказывают влияние на частоту мигрени. Разрабатывается протокол питания персонально под человека, который затем проходит его строго (!) под наблюдением врача. Программа состоит из двух этапов: элиминации (исключения) и повторного введения и занимает обычно 5-6 недель.
1. Этап элиминации
В эту фазу вы избегаете продуктов, которые могут спровоцировать симптомы вестибулярной мигрени. Ограничивайте рацион постепенно и оценивайте свое самочувствие параллельно. Данный отрезок диеты обычно длится 2-3 недели.
2. Этап повторного введения
Здесь вы постепенно возвращаете в рацион блюда, от которых отказались. Каждую группу продуктов следует вводить отдельно в течение 2-3 дней — в этот период вы продолжаете анализировать и фиксировать, как данная еда влияет на симптомы вестибулярной мигрени.
Если вы резюмируете, что повторное введение какого-либо продукта не усугубляет приступы, скорее всего, продолжать есть его безопасно. А вот то, что снова привлекает мигрень, возможно, придется исключить из своего рациона на неопределенный срок.
Этап повторного введения занимает еще 2-3 недели (дольше только по рекомендации доктора, чтобы не рисковать заработать дефицит питательных веществ) в зависимости, от фуд-листа какой длины вы отказались изначально.
Нужно учитывать: единых официальных рекомендаций по питанию при вестибулярной мигрени нет, поэтому продвижение некоторыми специалистами универсальных лечебных протоколов — это не про инновации в медицине, а про маркетинг.
Продукты, которых следует избегать
Элиминационная диета при вестибулярной мигрени предполагает временное (!) прощание с продуктами, которые вызывают приступы болезни. В топ-5 входят:
- алкоголь (особенно красное вино и пиво);
- аспартам;
- выдержанные сыры;
- мясные полуфабрикаты, бекон, сосиски, салями и вяленое мясо;
- шоколад.
Дело в том, что они содержат химические вещества: тирамин, нитраты, гистамин, фенилэтиламин, фенилаланин, которые связаны с симптомами мигрени.
То есть кофе исключается? Не совсем. Вы можете спровоцировать головную боль и / или мигрень, просто уменьшив (!) или увеличив количество кофеина. Поэтому свою обычную норму капучино нужно менять экстрааккуратно.
К другим продуктам, которые потенциально могут усугубить течение мигрени, относятся:
- витамины и растительные добавки (какие, зависит от индивидуального кейса), особенно содержащие кофеин;
- консервированные супы, суповые кубики и бульонные кубики с глутаматом натрия;
- лук;
- маринованные и ферментированные продукты;
- молочные продукты (молоко, сыр, сливки, мороженое и йогурт);
- мясные субпродукты (говяжья и куриная печень);
- напитки, заправки для салатов в бутылках и соусы в пакетиках;
- орехи и семена;
- помидоры;
- соленая, копченая и сушеная рыба;
- фасоль и чечевица;
- фруктовые соки и газированные напитки;
- цитрусовые.
Если вы подозреваете, что другие продукты, не перечисленные выше, могут вызвать у вас симптомы вестибулярной мигрени, вам следует проконсультироваться с врачом и рассмотреть возможность их отмены.
Продукты, которые следует употреблять в пищу
Как бы ни казалось страшно сначала, на самом деле на этапе отказа от ряда продуктов ваше меню остается разнообразным. Ведь можно:
- фрукты: кроме цитрусовых;
- овощи: за исключением помидоров, лука, фасоли и чечевицы;
- зерновые: рис, киноа, кускус и овес;
- все виды свежего мяса (курица, говядина, индейка, баранина), яйца и рыбу;
- заменители молочки: растительное молоко, соевый сыр;
- полезные жиры: к примеру, оливковое, льняное и кокосовое масла;
- напитки без кофеина: кедрокофе, матчу, воду и травяные чаи;
- специи и приправы: все свежие травы и пряности.
Возможные риски
Хотя элиминационная диета может помочь уменьшить симптомы вестибулярной мигрени, у нее есть несколько потенциальных недостатков:
- Адаптироваться к элиминационной диете иногда непросто. Вам не следует придерживаться ее в течение длительного периода без наблюдения терапевта, эндокринолога или диетолога.
- Длительное ограничение употребления нескольких групп продуктов увеличивает риск возникновения дефицита питательных веществ.
- Отказ от продуктов-триггеров может подойти не всем, поскольку диета не у всех вызывает симптомы вестибулярной мигрени. То, что провоцирует приступы у одного человека, не оказывает никакого эффекта на другого.
Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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