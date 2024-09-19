Диета против мигрени — такое бывает? Как долго на ней «сидеть», чтобы прошли приступы? Придется отказаться от кофе?

! Мы говорим о вестибулярной мигрени (ВМ), как более сложной форме болезни, однако логика рекомендаций по питанию применима как для меню против ВМ, так и для меню против обычной мигрени.

В меню вестибулярная(ой) мигрень(и)

Начнем с определения:

Вестибулярная мигрень — это разновидность неврологического заболевания-мигрени, основным симптомом которого является головокружение.

При этом состоянии людям кажется, что они движутся или что вокруг них двигаются предметы, хотя на самом деле всё и все стоит на месте. Иногда головокружение может ощущаться, как укачивание. Приступ вестибулярной мигрени может продолжаться всего пару секунд, а может — несколько часов. Сопровождается он, кроме головокружения, такими симптомами, как потеря равновесия, дурнота, дезориентация или спутанность сознания, тошнота и рвота.

Обычно эпизоды мигрени сопровождаются (и выявляются по) сильной пульсирующей головной боли, но в случае с вестибулярным типом заболевания, все не так очевидно — и это затрудняет диагностику.

Из-за чего возникают приступы мигрени?

Точный перечень виновников не установлен, но исследования показывают, что спровоцировать неприятности может как стресс, так и перемена погоды (здравствуй, аномально жаркая петербургская осень!), и определенные блюда, и даже просто запах. И стоит отметить, что факторами склонности к вестибулярной мигрени являются генетическая предрасположенность и пол (у женщин вестибулярная мигрень встречается чаще).

Как диета влияет на приступы ВМ?

Принцип питания при заболевании укладывается в простую фразу: нет продуктов-лекарств, но есть продукты-триггеры. Соответственно, от последних медицинская наука рекомендует отказаться и понаблюдать за своим самочувствием. Пищевые провокаторы мигрени у всех разные, ниже перечислим самые распространенные.

Интересный момент: некоторые исследования показывают, что приступы мигрени провоцирует голодание и / или обезвоживание. Поэтому людям, склонным к болезни, следует особенно внимательно относиться к тому, насколько регулярно они принимают пищу и пьют воду (в достаточно объеме!).