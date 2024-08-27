Фиточаи на самом деле работают или это плацебо? Можно ли доверять любимым листьям эхинацеи, корню солодки и цветкам ромашки?

Эхинацея

Что ни сбор целебных трав против простуды и гриппа, то в главной роли — экстракт из эхинацеи. Ему приписываются многочисленные лечебные эффекты: противомикробный, антиоксидантный, противовирусный, иммуномоделирующий. Дело в том, что биоактивы этого растения (производные кофейной кислоты, полисахариды, гликопротеины и алкамиды) стимулируют иммунную систему. Начинается выработка иммуноглобулинов, активнее функционируют фагоциты (клетки-пожиратели бактерий и вирусов) и NK-клетки (естественные киллеры инфицированных клеток), и организм эффективнее борется с вирусными болезнями и инфекциями верхних дыхательных путей. Можно ли применять фитопрепарат вместо лекарства? Разумеется, нет, чай несравним по активности с медикаментом, поэтому может использоваться только в качестве приятного и полезного бонуса.

Солодка

Альтернативная медицина рекомендует использовать напитки из корня солодки для лечения заболеваний печени, ЖКТ, полости рта и кожи. Доказательная медицина против: во-первых, неумеренное употребление может привести к гипокалиемии (снижению концентрации калия и, как следствие, нарушениям работы мышц, ЦНС и кроветворной системы) и гипертонии, а во-вторых, вещества в составе солодки противопоказаны людям с сахарным диабетом, язвой желудка, а также детям и беременным женщинам. Отсюда вывод: противовоспалительные, антиоксидантные, антиаллергенные и антимикробные свойства растения не отрицаем, но не лечимся им и принимаем с большой аккуратностью.

Ромашка

Самый милый ингредиент всех отваров, который прямо ассоциируется с дзен-состоянием. Наука указывает, что у ромашки на самом деле наблюдаются такие сильные стороны, как способность бороться со свободными радикалами, снимать боль, снижать артериальное давление (как тебе такое, корень солодки?) и защищать нас от патогенов. Но несмотря на вековую историю применения, механизм действия ромашки до конца неясен, а значит, нельзя точно сказать, в каких дозировках и при каких условиях она безопасна. Даже природа главного, за что ее любят (успокаивающего эффекта) все еще не определена. Хотя есть исследования, показывающие, что дело не в плацебо, а в биохимическом составе цветка.