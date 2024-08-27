Фиточаи на самом деле работают или это плацебо? Можно ли доверять любимым листьям эхинацеи, корню солодки и цветкам ромашки?

Каемся! Топим за наукоемкую медицину, но сами, нет-нет, да заварим чудодейственный сбор из лекарственных трав, чтобы избавиться от кашля, потушить изжогу и спокойно уснуть. Или мы зря наговариваем на полезные растения, и у них действительно большой терапевтический потенциал? Займемся (доказательной!) травологией.
Эхинацея
Что ни сбор целебных трав против простуды и гриппа, то в главной роли — экстракт из эхинацеи. Ему приписываются многочисленные лечебные эффекты: противомикробный, антиоксидантный, противовирусный, иммуномоделирующий. Дело в том, что биоактивы этого растения (производные кофейной кислоты, полисахариды, гликопротеины и алкамиды) стимулируют иммунную систему. Начинается выработка иммуноглобулинов, активнее функционируют фагоциты (клетки-пожиратели бактерий и вирусов) и NK-клетки (естественные киллеры инфицированных клеток), и организм эффективнее борется с вирусными болезнями и инфекциями верхних дыхательных путей. Можно ли применять фитопрепарат вместо лекарства? Разумеется, нет, чай несравним по активности с медикаментом, поэтому может использоваться только в качестве приятного и полезного бонуса.
Солодка
Альтернативная медицина рекомендует использовать напитки из корня солодки для лечения заболеваний печени, ЖКТ, полости рта и кожи. Доказательная медицина против: во-первых, неумеренное употребление может привести к гипокалиемии (снижению концентрации калия и, как следствие, нарушениям работы мышц, ЦНС и кроветворной системы) и гипертонии, а во-вторых, вещества в составе солодки противопоказаны людям с сахарным диабетом, язвой желудка, а также детям и беременным женщинам. Отсюда вывод: противовоспалительные, антиоксидантные, антиаллергенные и антимикробные свойства растения не отрицаем, но не лечимся им и принимаем с большой аккуратностью.
Ромашка
Самый милый ингредиент всех отваров, который прямо ассоциируется с дзен-состоянием. Наука указывает, что у ромашки на самом деле наблюдаются такие сильные стороны, как способность бороться со свободными радикалами, снимать боль, снижать артериальное давление (как тебе такое, корень солодки?) и защищать нас от патогенов. Но несмотря на вековую историю применения, механизм действия ромашки до конца неясен, а значит, нельзя точно сказать, в каких дозировках и при каких условиях она безопасна. Даже природа главного, за что ее любят (успокаивающего эффекта) все еще не определена. Хотя есть исследования, показывающие, что дело не в плацебо, а в биохимическом составе цветка.
Мята
Анальгетик и анестетик с приятным ароматом. В перечной мяте есть розмариновая кислота (ингредиент многих натуральных средств для лечения ран, инфекций, поражений кожи), несколько веществ-флавоноидов (противодействуют воспалению, а еще полезны для сердца!), эфирное масло ментола (снижает давление и успокаивает). И в сумме предполагается, что мята обладает значительной антимикробной, противовирусной, противоопухолевой и седативной активностью. А ресерчи действительно демонстрируют, что она расслабляет ткани ЖКТ и снимает напряжение ЦНС и ПНС. Но — вечное научное — даты мало. Так что мятный чай после ударной тренировки / сложной командировки / тяжелого ужина — лайк, а мятный чай, чтобы вылечить акне — отписка.
Валериана
Если все бесит так, что даже уснуть сложно, мы вспоминаем о растительном средстве, которое обычно используют в качестве снотворного. Что в нем
хорошего доказательного? Медицина постепенно набирает достаточные сведения о том, что корень валерианы хорошо борется с тревогой и усыпляет. Однако радоваться рано! Результаты исследований все еще противоречат друг другу, и это мешает ученым рассчитать оптимальный курс, дозировки и сформировать четкий перечень побочек и противопоказаний.
Шиповник
Принцип действия дикой розы обусловлен антиоксидантной активностью: вещества в составе растения останавливает появление новых воспалительных цитокинов и хемокинов и снижает уровень С-реактивного белка. А еще в шиповнике очень много витамина С, что, с одной стороны, полезно для профилактики болезней, а с другой стороны, сразу сокращает ЦА: питье исключают из своего рациона люди с высокой кислотностью желудка и другими болезнями ЖКТ, а также те, кто страдает расстройствами сердца и сосудов.
Зверобой
Сейчас внимательно: зверобой является одним из самых часто используемых альтернативных препаратов для лечения депрессии, но у него нет доказанной эффективности (тем более, в сравнении с антидепрессантами, с которыми его нельзя сочетать). Итого: успокоительным эффектом он обладает, но при диагностированных психоэмоциональных расстройствах, само(траво)лечением заниматься ни в коем случае нельзя. Кстати, редко, но растение повышает чувствительность к солнцу, и заваривать его, если боретесь с фотодерматитом, тоже не следует.
P.S. Похожая ситуация с родиолой розовой — недостаточно данных. После насыщенного трудового дня чай выпить здорово, а вот избавиться с его помощью от ОКР не получится.
Бессмертник
Традиционно используется примерно против всего: грибковых инфекций, болезней печени, почек и желчного пузыря, бессонницы, простуды, дерматитов, аллергии и даже для подавления ВИЧ! Хотя в абсолютном большинстве случаев его ключевая роль в позитивной динамике терапии не подтверждена. Если нет запретов от врача, то можно оставить отвар в своем меню (теплые напитки помогают справиться с простудой), высоких уровней цитотоксичности или генотоксичности бессмертник в экспериментах не показал.
Подорожник
Бабушка что-то знала, когда советовала приложить лист к разодранной коленке? Бабушки редко ошибаются: растение содержит несколько крутых биоактивных соединений, включая флавоноиды (борцы с окислительными патологиями), фенольные соединения (антивоспалительные агенты) и витамины С и К. Отсюда такие результаты взаимодействия с телом человека, как заживление ран и язв и обеззараживание организма. Будет ли такой же эффект, если приложиться к фитосбору с подорожником? Увы, выводы повторяются: как лекарство он не сработает, но в меру своих растительных сил попробует помочь.
Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста. Не следует экспериментировать с фитонапитками детям, женщинам в период вынашивания ребенка и после родов и людям, склонным к аллергическим реакциям.
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