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Питание

Вместо кофе (можно даже вечером!): вот 9 полезных напитков, чтобы проснуться, сконцентрироваться и предупредить болезни мозга

Для всех, кто трудится до поздней ночи (или начиная с нее) — подборка альтернатив любимым и дорогим фильтру, меланжу, американо и всей их большой какао-семье. Открываем глаза и приводим сознание в ясность с помощью чагачино, «золотого молока» и йерба мате (это не ругательство!).

Alena A

Кэроб

Напиток из плода рожковое дерево иначе можно назвать «антикакао». В нем нет кофеина и теобромина (более мягкой версии первого), зато много клетчатки, витаминов группы B, кальция, магния и калия — такой состав обеспечивает спокойствие ЦНС, метаболическое здоровье, функциональность иммунной и аутоиммунной систем. Еще один плюс — у кэроба низкий гликемический индекс, что вводит его в число подходящих продуктов при диабете (регулирует уровень сахара и снижает риск развития резистентности к инсулину).

Единственный нюанс: бодрит кэроб в том числе и потому, что в нем в приличном количестве присутствует природный сахар. Так что злоупотреблять не стоит!

Чай матча

Для кого-то фэнси-напиток, а для кого-то — неизменный компонент утреннего ритуала (и не зря!). Вот, за что ученые и все ЗОЖ-позитивные любят «высокий» зеленый чай, созданный по особой технологии выращивания в тени:

  1. В нем очень и очень много антиоксидантов (в частности, галлата эпигаллокатехина), а это значит, что он качественно борется с процессами старения и воспаления в клетках.
  2. Высокое содержание клетчатки снижает чувство голода, контролирует сахар в крови и предупреждает набор веса.
  3. L-теанин в матче одновременно успокаивает и помогает сфокусироваться (настроение и концентрация растут в прямой пропорции — идеально!).

«Золотое молоко»

Самые очевидно связанные с бодростью духа и тела продукты — разумеется, специи. Они активизируют кровообращение, чем и обусловлено ощущение пробуждения и прилива сил. А сочетание специй обеспечивает их большую биодоступность и усвояемость организмом, поэтому одним из самых крутых считается микс: куркума + имбирь + корица + черный перец + кардамон (в молоке, часто с медом). Благодаря куркуме напиток приобретает золотистый цвет и кажется, что пьешь зелье из древнеиндийских легенд. А если менее романтично и более прагматично: ингредиенты заряжают питье мощным противовоспалительным и иммуномоделирующим действием. Схожий эффект у чая масала (там нет куркумы, но зато есть гвоздика и мускатный орех).

Внимание: с особой аккуратностью принимать при наличии болезней сердца или ЖКТ.

virtu studio

Цикорий

Если вы хотя бы раз практиковали антикофейную диету, то наверняка пробовали перейти на альтернативу по имени цикорий. Прелестей (кроме 0% кофеина и энергетической подпитки организма) у него много

  1. Нормализует микрофлору кишечника с помощью инулина в составе;
  2. Работает как антимикробный  и противовоспалительный агент;
  3. Снижает уровень холестерина;
  4. Останавливает гибель здоровых клеток.

Во многом цикорий похож на кофе, поэтому и противопоказания у них близки: стоит исключить или ограничить заветные чашка / день при повышенной кислотности, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, нервной возбудимости и проблемах с сердцем.

Яблочный сок

Вы знали, что часто мы путаем чувство усталости и ощущение обезвоженности? А это так, потому, чтобы проснуться, нужно восполнить уровень гидратации тела. Самое простое решение здесь — вода, а менее предсказуемое — яблочный сок, в котором есть и вода, и микроэлементы, восполняющие потерю минеральных солей. Кроме того, в неочищенном напитке есть натуральный энтеросорбент пектин, который мешает вредным веществам всасываться кишечником. И, конечно, как и практически у каждого пункта этого списка, у предложенного заменителя кофе высокая антиоксидантная активность!

Дополнительным стимулятором активности в соке является фруктоза, а следовательно лучше выбирать напитки без дополнительных подсластителей.

Йерба мате или «Парагвайский чай»

Не изощренное ругательство по поводу матчи, а совершенно другой напиток, который, в отличие от созвучного собрата, готовится из неферментированных листьев и стеблей дерева Ilex paraguariensis. Он полезен в борьбе с ожирением, для профилактики и лечения кардиозаболеваний, защиты печени. Но, самое главное, компонент матеин (разновидность кофеина) в йерба матче мощно стимулирует центральную нервную систему, благодаря чему одна кружка превращается в прямом смысле открывающий глаза фейерверк. И по этой же причине лучше выпивать не больше 1-2 порций в день.

Caterina Trimarchi

Лимонная вода

Считать ее священной частью дня, как предлагает добрая половина инфлюенсеров, не обязательно (просто потому что волшебного питья в принципе не существует), однако ряд замечательных свойств у воды с лимоном действительно есть. Во-первых, растительные соединения, содержащиеся в лимонной кожуре потенциально профилактируют болезнь Альцгеймера и в принципе благотворно воздействуют на когнитивные функции. Во-вторых, кислотность лимонного сока улучшает моторику желудка и налаживает пищеварение (признаемся, многие пьют капучино именно с этой целью!). А в-третьих, витамины A, С, P и минералы в составе лимона бодрят и снимают сонливость, но не стимулируют нервную систему с такой же интенсивностью, как кофеин.

Свекольный латте

Свекла — неожиданный, но суперполезный продукт для бодрости. Ее называют природным энергетиком, а профессиональные спортсмены включают этот овощ в свой рацион, чтобы повысить работоспособность организма. Кроме того, в ней содержатся фитонутриенты под названием беталаины, которые защищают клетки от окислительных повреждений и поддерживают здоровье печение и почек, а также витамины С и Е, участвующие в превенции онкозаболеваний.

Взбодрится свеклой можно в любом виде: нарезать салат, запечь, сделать чистый сок или замиксовать его с растительным молоком, получив альтернативу привычному латте.

Чагачино

Знакомьтесь, гриб чага или березовый гриб — феноменальный представитель флоры, потенциал которого постепенно изучается наукой. В его составе клетчатка, аминокислоты, фитоэстрогены, минералы и птерины (вещества с противоопухолевым эффектом). А в числе полезных качеств: защита ДНК, антираковое действие, борьба с воспалительными процессами, усталостью и потерей концентрации.

Барное меню вариативное: можно заварить чай из перемолотой чаги или попробовать чагачино — смесь из кофейных зерен и гриба, в которой кофеина два раза меньше, чем в классическом эспрессо.

Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.

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