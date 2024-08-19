Вместо кофе (можно даже вечером!): вот 9 полезных напитков, чтобы проснуться, сконцентрироваться и предупредить болезни мозга

Кэроб

Напиток из плода рожковое дерево иначе можно назвать «антикакао». В нем нет кофеина и теобромина (более мягкой версии первого), зато много клетчатки, витаминов группы B, кальция, магния и калия — такой состав обеспечивает спокойствие ЦНС, метаболическое здоровье, функциональность иммунной и аутоиммунной систем. Еще один плюс — у кэроба низкий гликемический индекс, что вводит его в число подходящих продуктов при диабете (регулирует уровень сахара и снижает риск развития резистентности к инсулину).

Единственный нюанс: бодрит кэроб в том числе и потому, что в нем в приличном количестве присутствует природный сахар. Так что злоупотреблять не стоит!

Чай матча

Для кого-то фэнси-напиток, а для кого-то — неизменный компонент утреннего ритуала (и не зря!). Вот, за что ученые и все ЗОЖ-позитивные любят «высокий» зеленый чай, созданный по особой технологии выращивания в тени:

В нем очень и очень много антиоксидантов (в частности, галлата эпигаллокатехина), а это значит, что он качественно борется с процессами старения и воспаления в клетках. Высокое содержание клетчатки снижает чувство голода, контролирует сахар в крови и предупреждает набор веса. L-теанин в матче одновременно успокаивает и помогает сфокусироваться (настроение и концентрация растут в прямой пропорции — идеально!).

«Золотое молоко»

Самые очевидно связанные с бодростью духа и тела продукты — разумеется, специи. Они активизируют кровообращение, чем и обусловлено ощущение пробуждения и прилива сил. А сочетание специй обеспечивает их большую биодоступность и усвояемость организмом, поэтому одним из самых крутых считается микс: куркума + имбирь + корица + черный перец + кардамон (в молоке, часто с медом). Благодаря куркуме напиток приобретает золотистый цвет и кажется, что пьешь зелье из древнеиндийских легенд. А если менее романтично и более прагматично: ингредиенты заряжают питье мощным противовоспалительным и иммуномоделирующим действием. Схожий эффект у чая масала (там нет куркумы, но зато есть гвоздика и мускатный орех).

Внимание: с особой аккуратностью принимать при наличии болезней сердца или ЖКТ.