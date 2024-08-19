Вместо кофе (можно даже вечером!): вот 9 полезных напитков, чтобы проснуться, сконцентрироваться и предупредить болезни мозга

Для всех, кто трудится до поздней ночи (или начиная с нее) — подборка альтернатив любимым и дорогим фильтру, меланжу, американо и всей их большой какао-семье. Открываем глаза и приводим сознание в ясность с помощью чагачино, «золотого молока» и йерба мате (это не ругательство!).
Кэроб
Напиток из плода рожковое дерево иначе можно назвать «антикакао». В нем нет кофеина и теобромина (более мягкой версии первого), зато много клетчатки, витаминов группы B, кальция, магния и калия — такой состав обеспечивает спокойствие ЦНС, метаболическое здоровье, функциональность иммунной и аутоиммунной систем. Еще один плюс — у кэроба низкий гликемический индекс, что вводит его в число подходящих продуктов при диабете (регулирует уровень сахара и снижает риск развития резистентности к инсулину).
Единственный нюанс: бодрит кэроб в том числе и потому, что в нем в приличном количестве присутствует природный сахар. Так что злоупотреблять не стоит!
Чай матча
Для кого-то фэнси-напиток, а для кого-то — неизменный компонент утреннего ритуала (и не зря!). Вот, за что ученые и все ЗОЖ-позитивные любят «высокий» зеленый чай, созданный по особой технологии выращивания в тени:
- В нем очень и очень много антиоксидантов (в частности, галлата эпигаллокатехина), а это значит, что он качественно борется с процессами старения и воспаления в клетках.
- Высокое содержание клетчатки снижает чувство голода, контролирует сахар в крови и предупреждает набор веса.
- L-теанин в матче одновременно успокаивает и помогает сфокусироваться (настроение и концентрация растут в прямой пропорции — идеально!).
«Золотое молоко»
Самые очевидно связанные с бодростью духа и тела продукты — разумеется, специи. Они активизируют кровообращение, чем и обусловлено ощущение пробуждения и прилива сил. А сочетание специй обеспечивает их большую биодоступность и усвояемость организмом, поэтому одним из самых крутых считается микс: куркума + имбирь + корица + черный перец + кардамон (в молоке, часто с медом). Благодаря куркуме напиток приобретает золотистый цвет и кажется, что пьешь зелье из древнеиндийских легенд. А если менее романтично и более прагматично: ингредиенты заряжают питье мощным противовоспалительным и иммуномоделирующим действием. Схожий эффект у чая масала (там нет куркумы, но зато есть гвоздика и мускатный орех).
Внимание: с особой аккуратностью принимать при наличии болезней сердца или ЖКТ.
Цикорий
Если вы хотя бы раз практиковали антикофейную диету, то наверняка пробовали перейти на альтернативу по имени цикорий. Прелестей (кроме 0% кофеина и энергетической подпитки организма) у него много:
- Нормализует микрофлору кишечника с помощью инулина в составе;
- Работает как антимикробный и противовоспалительный агент;
- Снижает уровень холестерина;
- Останавливает гибель здоровых клеток.
Во многом цикорий похож на кофе, поэтому и противопоказания у них близки: стоит исключить или ограничить заветные чашка / день при повышенной кислотности, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, нервной возбудимости и проблемах с сердцем.
Яблочный сок
Вы знали, что часто мы путаем чувство усталости и ощущение обезвоженности? А это так, потому, чтобы проснуться, нужно восполнить уровень гидратации тела. Самое простое решение здесь — вода, а менее предсказуемое — яблочный сок, в котором есть и вода, и микроэлементы, восполняющие потерю минеральных солей. Кроме того, в неочищенном напитке есть натуральный энтеросорбент пектин, который мешает вредным веществам всасываться кишечником. И, конечно, как и практически у каждого пункта этого списка, у предложенного заменителя кофе высокая антиоксидантная активность!
Дополнительным стимулятором активности в соке является фруктоза, а следовательно лучше выбирать напитки без дополнительных подсластителей.
Йерба мате или «Парагвайский чай»
Не изощренное ругательство по поводу матчи, а совершенно другой напиток, который, в отличие от созвучного собрата, готовится из неферментированных листьев и стеблей дерева Ilex paraguariensis. Он полезен в борьбе с ожирением, для профилактики и лечения кардиозаболеваний, защиты печени. Но, самое главное, компонент матеин (разновидность кофеина) в йерба матче мощно стимулирует центральную нервную систему, благодаря чему одна кружка превращается в прямом смысле открывающий глаза фейерверк. И по этой же причине лучше выпивать не больше 1-2 порций в день.
Лимонная вода
Считать ее священной частью дня, как предлагает добрая половина инфлюенсеров, не обязательно (просто потому что волшебного питья в принципе не существует), однако ряд замечательных свойств у воды с лимоном действительно есть. Во-первых, растительные соединения, содержащиеся в лимонной кожуре потенциально профилактируют болезнь Альцгеймера и в принципе благотворно воздействуют на когнитивные функции. Во-вторых, кислотность лимонного сока улучшает моторику желудка и налаживает пищеварение (признаемся, многие пьют капучино именно с этой целью!). А в-третьих, витамины A, С, P и минералы в составе лимона бодрят и снимают сонливость, но не стимулируют нервную систему с такой же интенсивностью, как кофеин.
Свекольный латте
Свекла — неожиданный, но суперполезный продукт для бодрости. Ее называют природным энергетиком, а профессиональные спортсмены включают этот овощ в свой рацион, чтобы повысить работоспособность организма. Кроме того, в ней содержатся фитонутриенты под названием беталаины, которые защищают клетки от окислительных повреждений и поддерживают здоровье печение и почек, а также витамины С и Е, участвующие в превенции онкозаболеваний.
Взбодрится свеклой можно в любом виде: нарезать салат, запечь, сделать чистый сок или замиксовать его с растительным молоком, получив альтернативу привычному латте.
Чагачино
Знакомьтесь, гриб чага или березовый гриб — феноменальный представитель флоры, потенциал которого постепенно изучается наукой. В его составе клетчатка, аминокислоты, фитоэстрогены, минералы и птерины (вещества с противоопухолевым эффектом). А в числе полезных качеств: защита ДНК, антираковое действие, борьба с воспалительными процессами, усталостью и потерей концентрации.
Барное меню вариативное: можно заварить чай из перемолотой чаги или попробовать чагачино — смесь из кофейных зерен и гриба, в которой кофеина два раза меньше, чем в классическом эспрессо.
Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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