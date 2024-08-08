Что такое бездрожжевая диета и поможет ли она от усталости (хронической!), акне и даже тонзиллита?

Если вы,
дорогой читатель, винный гурман, сладкоежка, сыролюб и фастфуд-согрешитель, находитесь в постоянном дефиците ресурса (и не из-за приближающейся осени), а отражение в зеркале только подкидывает поводы для переживаний, то есть зацепка! Возможно, проблема спровоцирована такой неприятностью, как кандида, против которой будет полезна бездрожжевая диета. Кому стоит попробовать эффективный (но жесткий!) рацион, много ли продуктов нужно исключить и каких результатов можно добиться — рассказала нутрициолог для взрослых Лена Романова.
Почему бездрожевая диета называется антикандидной
Бездрожжевая диета предполагает отказ от продуктов, которые провоцируют рост дрожжевой флоры в организме или иначе говоря микроскопических грибов кандиды.
Кандида — самый распространённый дрожжеподобный грибок в организме человека, он есть абсолютно у всех, и относится к условно-патогенным, то есть опасен и вреден не он сам, а чрезмерное разрастание его численности. Более того из всех 150 штаммов кандиды, которые есть у нас в организме, большая часть из них нужны нам: этот грибок помогает в процессе пищеварения и усвоения полезных нутриентов из пищи. Патогенных (опасных) грибков, которые начинают вызывать негативные реакции, всего 15.
Кандиду можно найти где угодно: и на коже, и во рту, и на ногтях, и во влагалище, и в ЖКТ. Но гриб этот безвреден пока у нас есть адекватный иммунитет, который держит его в узде. Как только иммунитет падает, у нас начинается активное разрастание кандиды — кандидоз.
Большинству людей кандидоз знаком лишь по молочнице, но кандида — не только женская проблема и у нее есть масса других симптомов:
- синдром хронической усталости;
- хронический цистит;
- диарея и запоры;
- хронический тонзиллит;
- тяга к сладкому: мучному, алкогольному, молочному, часто и к кофейному;
- белый налет на языке;
- боли в мышцах;
- экзема;
- головная боль;
- псориаз и дерматиты;
- перхоть;
- запах изо рта;
- акне.
Интересный факт — проявления анемии и разрастания условно-патогенной микрофлоры одинаковые: низкий уровень энергии, нервозность, тяга к углеводом.
Поэтому прежде чем начать пить БАДы с железом не лишним будет кровь на антитела к кандидозу. И если тест будет положительным, логично сначала решить проблему с иммунитетом и кандидой, а потом уже восполнять дефицит металлов (не только железа, но и меди, цинка) и витаминов.
Лечение кандидоза и диета
Чаще всего мы сталкиваемся с дрожжевой кандидой — это самая безобидная ее форма, самая молодая, она только-только начала разрастаться и ее легко подавляет наш иммунитет. Но для этого он должен быть достаточно сильным. Например: перхоть, белый налет на языке, молочница — это дрожжевая форма кандиды. Как только наш иммунитет ослабевает, когда у него появляются какие-то другие занятия (ОРВИ или воспаление) дрожжи начинают активно размножаться.
Помимо сниженного иммунитета на активный рост патогенной флоры влияет питание, так называемая западная диета. Когда в рационе более 70% калорийности приходится на углеводную пищу, причем не на зелень, овощи, цельные крупы, а на «быструю» еду в упаковках, алкоголь, продукты из рафинированной крупы: макароны, хлеб, мучное, сладкое.
Как лечат кандидоз? Противогрибковыми препаратами, но проблема лекарственных средств в том, что они никак не влияют на основные причины кандидоза — сниженный иммунитет и благоприятные условия для роста грибка. И здесь на помощь может прийти бездрожжевая диета.
Что исключить из питания
Антикандидозная или бездрожжевая диета — строгий протокол питания с большим количеством ограничений. Он должен использоваться временно в лечебных целях, сидеть на нем постоянно нельзя. Желательно, чтобы протокол вводился под присмотром специалиста, так как может появиться много «побочек».
Суть бездрожжевой диеты в полном исключении из рациона продуктов питания провоцирующих рост дрожжевой флоры и кандиды, а именно, уходят:
- фрукты и сухофрукты с высоким содержанием сахара: бананы, финики, изюм, виноград и манго, дыня, арбуз, груша и другие;
- красное мясо, фермерская рыба, жареная рыба (форель нельзя, нерку — можно);
- рафинированные масла и жиры: подсолнечное масло и маргарин;
- приправы и соусы: кетчуп, соевый соус, белый уксус, соус для барбекю, хрен и майонез;
- молочные продукты (исключаются продукты из молока любых животных): молоко, сыр, творог, сметана, сливки, сгущенное молоко, творожные сыры;
- сахар и подсластители, в т.ч. мед и сиропы;
- кофеин (если это сложно, то можно оставить 1 кружку кофе в день);
- алкоголь (любой);
- сладкие напитки (любые);
- зерновые: пшеница, рожь, ячмень, белый рис (в том числе все мучное из этих зерен);
- орехи и семена: арахис, кешью, пекан и фисташки;
- пищевые добавки и усилители вкуса: нитраты, декстроза, сульфаты, крахмал, дрожжи, консерванты.
Но задача не просто убрать запрещенные позиции, а начать выбирать — что можно употреблять в пищу, а что нельзя. По моему опыту, люди, садясь на любую диету, серьезно сокращают свой рацион, а это стресс для организма, который сам по себе ведет к расстройству ЖКТ. Меню должно быть разнообразным и на диете тоже, поэтому важно знакомиться с новыми опциями (принцип: что не запрещено, то разрешено) и рецептами из них.
Также на протяжении всего протокола питания стоит поберечь организм от сильных физических нагрузок, переутомления, стрессов, общения с переносчиками различного рода заболеваний (грипп, ОРВИ, ОРЗ) и поддержать организм БАДами, которые подбираются индивидуально.
Каких результатов можно ждать
Как правило лечебный эффект можно заметить через 4-5 недель соблюдения бездрожжевого протокола:
- Пропадет тяга к алкоголю, сладкому и быстрым углеводам.
- Появится больше энергии, уменьшится утомляемость. Организм начнет тратить ресурсы на восстановление, отдых, а не борьбу с условно-патогенной микрофлорой.
- Компенсируются или снизятся дефициты, так как кандида влияет на усвоение витаминов и микроэлементов.
- Разгрузится иммунная система. Силы, которые иммунитет раньше тратил на внутреннюю борьбу с патогенной микрофлорой, можно будет направить на защиту от вирусов.
- Улучшится цвет и качество кожи, снизится количество высыпаний на лице и теле. Тут стоит оговориться, что в начале высыпаний может стать даже больше, чем до диеты, так как весь «мусор» покидает наш организм как раз через самый большой орган детоксикации – кожу.
- Настроение изменится в положительном ключе: меньше тревожности, апатии, депрессивных мыслей, раздражения.
- За счет снижения воспаления в кишечнике пройдут неприятные симптомы со стороны ЖКТ (если они были вызваны именно ростом кандиды): метеоризм, запоры, боли, белый налет на языке и запах изо рта.
- Повысится качество тела. Вода не будет задерживаться в тканях и уйдут отеки.
- Пройдут такие симптомы интоксикации, как чихание, заложенность носа, головные боли. Переизбыток патогенной флоры в организме можно сравнить с похмельем: когда организм очистится, симптомы дрожжевого похмелья уйдут тоже.
Так как протокол временный, после достижения лечебного эффекта вы сможете постепенно возвращать в рацион продукты из списка запрещенных. Но не стоит накидываться сразу на все, а лучше постепенно вводить и смотреть на свою реакцию. Отдохнувший организм будет быстро реагировать на вредные для вас продукты. Например, после белого хлеба может заболеть голова, после фастфуда — появиться тяжесть в животе, хотя раньше такого не было. Это классно, значит у вас наконец-то появилась связь с телом, которую раньше была нарушена, отчего случались приступы переедания и тяга к переработанной пище и алкоголю.
Поддержите свой иммунитет
Главная причина разрастания условно-патогенной флоры — ослабленный иммунитет. Позаботьтесь о нем, и вам, скорее всего не понадобятся такие строгие протоколы питания для восстановления организма. Вот несколько советов, которые подойдут всем.
- Следите за уровнем стресса
Стресс заставляет наш организм усиленно синтезировать и секретировать кортизол, который тормозит иммунную систему и повышает уровень сахара в крови. Сахар — пища для кандиды. Ослабленный стрессом иммунитет означает слабую борьбу с этой самой кандидой.
Самый легкий способ работы со стрессом — нормализация сна. Сон — это реальная таблетка (условно!) от всех бед, именно он помогает выровнять гормональный баланс, и, значит. поддержать иммунитет. Отходить ко сну в промежутке от 22 до 24:00 обязательно, если мы хотим иметь стойкую защитную функцию организма.
- Не злоупотребляйте лекарствами
Важно понимать, что не одна синтетическая таблетка не проходит для нашего организма бесследно, самые легкие последствия — авитаминоз и синдром мальабсорбции, когда витамины и минералы не всасываются в кишечнике и не идут на нужды организма. Несомненно, лекарства нужны нам, но перед тем, как пить таблетку стоит хорошо оценить риски и выгоды, которые мы от нее получим. А лучше всегда принимать лекарства только в соответствии с назначением врача.
Антибиотики должны назначаться только медиками и только после анализа крови и мазков. Больше одного раза в год антибиотиками лучше вообще не пользоваться, ведь восстановление собственной флоры после них — продолжительный процесс.
Эти препараты выжигают не только патогенную микрофлору, но и здоровую, без которой сильного иммунитета не будет. А многие проблемы со здоровьем возникают по причине отсутствия нашей нормофлоры: к примеру, дефициты витаминов группы В, от которых зависит наш уровень энергии и душевное спокойствие
- Полноценно питайтесь
Лучший способ поддержания здоровой флоры кишечника — разнообразное питание цельными продуктами. Забота о здоровье кишечника, нашей микрофлоры — это забота о здоровье и мозга, и тела, и кожи, и в целом нашего благополучия.
Редакция напоминает, что пищевые продукты и протоколы питания могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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