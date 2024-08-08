Что такое бездрожжевая диета и поможет ли она от усталости (хронической!), акне и даже тонзиллита?

Почему бездрожевая диета называется антикандидной

Бездрожжевая диета предполагает отказ от продуктов, которые провоцируют рост дрожжевой флоры в организме или иначе говоря микроскопических грибов кандиды.

Кандида — самый распространённый дрожжеподобный грибок в организме человека, он есть абсолютно у всех, и относится к условно-патогенным, то есть опасен и вреден не он сам, а чрезмерное разрастание его численности. Более того из всех 150 штаммов кандиды, которые есть у нас в организме, большая часть из них нужны нам: этот грибок помогает в процессе пищеварения и усвоения полезных нутриентов из пищи. Патогенных (опасных) грибков, которые начинают вызывать негативные реакции, всего 15.

Кандиду можно найти где угодно: и на коже, и во рту, и на ногтях, и во влагалище, и в ЖКТ. Но гриб этот безвреден пока у нас есть адекватный иммунитет, который держит его в узде. Как только иммунитет падает, у нас начинается активное разрастание кандиды — кандидоз.

Большинству людей кандидоз знаком лишь по молочнице, но кандида — не только женская проблема и у нее есть масса других симптомов:

синдром хронической усталости;

хронический цистит;

диарея и запоры;

хронический тонзиллит;

тяга к сладкому: мучному, алкогольному, молочному, часто и к кофейному;

белый налет на языке;

боли в мышцах;

экзема;

головная боль;

псориаз и дерматиты;

перхоть;

запах изо рта;

акне.

Интересный факт — проявления анемии и разрастания условно-патогенной микрофлоры одинаковые: низкий уровень энергии, нервозность, тяга к углеводом.

Поэтому прежде чем начать пить БАДы с железом не лишним будет кровь на антитела к кандидозу. И если тест будет положительным, логично сначала решить проблему с иммунитетом и кандидой, а потом уже восполнять дефицит металлов (не только железа, но и меди, цинка) и витаминов.

Лечение кандидоза и диета

Чаще всего мы сталкиваемся с дрожжевой кандидой — это самая безобидная ее форма, самая молодая, она только-только начала разрастаться и ее легко подавляет наш иммунитет. Но для этого он должен быть достаточно сильным. Например: перхоть, белый налет на языке, молочница — это дрожжевая форма кандиды. Как только наш иммунитет ослабевает, когда у него появляются какие-то другие занятия (ОРВИ или воспаление) дрожжи начинают активно размножаться.

Помимо сниженного иммунитета на активный рост патогенной флоры влияет питание, так называемая западная диета. Когда в рационе более 70% калорийности приходится на углеводную пищу, причем не на зелень, овощи, цельные крупы, а на «быструю» еду в упаковках, алкоголь, продукты из рафинированной крупы: макароны, хлеб, мучное, сладкое.

Как лечат кандидоз? Противогрибковыми препаратами, но проблема лекарственных средств в том, что они никак не влияют на основные причины кандидоза — сниженный иммунитет и благоприятные условия для роста грибка. И здесь на помощь может прийти бездрожжевая диета.