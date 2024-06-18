Все делают чек-апы здоровья. Зачем? А если нет жалоб? Что сдавать, чтобы зря не потратить деньги? Как часто это делать?

Для чего делают чек-ап организма

Чек-ап — это оценка состояния здоровья, в том числе на дефициты витаминов и минералов в профилактических целях.

Чаще всего люди идут сдавать анализы, когда у них уже что-то заболело или появился конкретный запрос на улучшение самочувствия или физической формы. Например, клиенты приходят ко мне со словами «хочу научиться есть и кормить свою семью правильно», но на деле мы выясняем, что истинное желание все же в том, чтобы похудеть, решить проблемы с кожей — проще говоря есть конкретная цель.

Исходя из целей, можно выделить две главные причины, по которым люди делают чек-ап организма.

Раннее выявление болезней

Ежегодная диспансеризация — классный инструмент для раннего выявления болезней всем действительно стоит раз в год сдавать кровь, ходить терапевту, стоматологу, гинекологу и маммологу (женщинам), урологу (мужчинам) не только когда что-то заболело, а планово.

Также, если ничего не болит, то можно и самостоятельно взглянуть на свои результаты, когда что-то выходит за рамки значений норм лаборатории — это точно повод обратиться к терапевту, и, возможно, на ранней стадии отследить какой-то патологический процесс.

Сбор данных для коррекции образа жизни

Если в целом с вашим здоровьем все в порядке, но у вас есть цель: легче просыпаться, быстрее засыпать, быть активнее, продуктивнее, сбросить лишний вес, решить проблемы с кожей, со стулом, с либидо — тоже понадобится чек-ап. Рекомендовать вам список анализов должен врач с интегративным подходом или нутрициолог. Потому что именно мы занимаемся улучшением качества жизни (но не лечением острого состояние здоровья, это дело врача).

Быть здоровым на бумаге, то есть иметь анализы в рамках норм, не гарантия классного самочувствия. Нормы лаборатории рассчитаны усредненно. Специалист же сможет указать на какие вещи стоит обратить внимание конкретно в вашем случаем и рекомендовать изменения в лайфстайле.

Конечно, к превентивной медицине люди чаще обращаются из эстетических соображений. Но по моему опыту, решив свои бьюти-проблемы, и увидев внешние результаты от, к примеру, коррекции питания, становится легко продолжать следовать рекомендациям нутрициолога и дальше, и это хорошая профилактика многих проблем со здоровье в будущем.

Когда появилась мода на чек-апы

Большой интерес к превентивной медицине в целом и к чек-апам в частности, по моим наблюдениям, появился в период эпидемии ковида в 2020 году. Во-первых люди разом вспомнили о том, как важно заботиться о здоровье, быть крепким и поддерживать свою иммунную систему. А во-вторых, потому, что привычка делать тесты на ковид (перед путешествиями, при симптомах ОРВИ, перед плановыми операциями) незаметно сделала регулярную сдачу анализов новой нормой.

А еще в 2020 году до России добралась волна многих wellness-направлений. Например, матча еще в 2010 году была в каждом Старбаксе в Америке, а у нас о ней заговорили всего три года назад. В этом смысле у нас действительно есть отставание примерно лет на семь.

Однако, многие ЗОЖ-направления были у нас популярны давно. В советское время люди регулярно делали чек-ап здоровья, это и сейчас пытаются вернуть даже появилась социальная наружная реклама с напоминанием о том, что по закону всем положен выходной день для диспансеризации. А в качестве превентивной медицины раньше выступали отпуска в санаториях — кстати, этот тренд тоже сейчас возвращается.