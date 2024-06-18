Все делают чек-апы здоровья. Зачем? А если нет жалоб? Что сдавать, чтобы зря не потратить деньги? Как часто это делать?

Проверяем самочувствие регулярно, но не бездумно и не копируя лист процедур за друзьями и блогерами. Кто и для чего назначает исследования, входящие в чек-ап, кому показать результаты и что делать после? Поговорили с нутрициологом для взрослых Леной Романовой.
Для чего делают чек-ап организма
Чек-ап — это оценка состояния здоровья, в том числе на дефициты витаминов и минералов в профилактических целях.
Чаще всего люди идут сдавать анализы, когда у них уже что-то заболело или появился конкретный запрос на улучшение самочувствия или физической формы. Например, клиенты приходят ко мне со словами «хочу научиться есть и кормить свою семью правильно», но на деле мы выясняем, что истинное желание все же в том, чтобы похудеть, решить проблемы с кожей — проще говоря есть конкретная цель.
Исходя из целей, можно выделить две главные причины, по которым люди делают чек-ап организма.
- Раннее выявление болезней
Ежегодная диспансеризация — классный инструмент для раннего выявления болезней всем действительно стоит раз в год сдавать кровь, ходить терапевту, стоматологу, гинекологу и маммологу (женщинам), урологу (мужчинам) не только когда что-то заболело, а планово.
Также, если ничего не болит, то можно и самостоятельно взглянуть на свои результаты, когда что-то выходит за рамки значений норм лаборатории — это точно повод обратиться к терапевту, и, возможно, на ранней стадии отследить какой-то патологический процесс.
- Сбор данных для коррекции образа жизни
Если в целом с вашим здоровьем все в порядке, но у вас есть цель: легче просыпаться, быстрее засыпать, быть активнее, продуктивнее, сбросить лишний вес, решить проблемы с кожей, со стулом, с либидо — тоже понадобится чек-ап. Рекомендовать вам список анализов должен врач с интегративным подходом или нутрициолог. Потому что именно мы занимаемся улучшением качества жизни (но не лечением острого состояние здоровья, это дело врача).
Конечно, к превентивной медицине люди чаще обращаются из эстетических соображений. Но по моему опыту, решив свои бьюти-проблемы, и увидев внешние результаты от, к примеру, коррекции питания, становится легко продолжать следовать рекомендациям нутрициолога и дальше, и это хорошая профилактика многих проблем со здоровье в будущем.
Когда появилась мода на чек-апы
Большой интерес к превентивной медицине в целом и к чек-апам в частности, по моим наблюдениям, появился в период эпидемии ковида в 2020 году. Во-первых люди разом вспомнили о том, как важно заботиться о здоровье, быть крепким и поддерживать свою иммунную систему. А во-вторых, потому, что привычка делать тесты на ковид (перед путешествиями, при симптомах ОРВИ, перед плановыми операциями) незаметно сделала регулярную сдачу анализов новой нормой.
Однако, многие ЗОЖ-направления были у нас популярны давно. В советское время люди регулярно делали чек-ап здоровья, это и сейчас пытаются вернуть даже появилась социальная наружная реклама с напоминанием о том, что по закону всем положен выходной день для диспансеризации. А в качестве превентивной медицины раньше выступали отпуска в санаториях — кстати, этот тренд тоже сейчас возвращается.
Врач или нутрициолог: к кому идти
Давайте сразу разграничим зоны ответственности разных специалистов. Когда у вас что-то болит — это безусловно повод обратиться к врачу. Если вы в целом здоровы, но хотели бы улучшить свою форму, вернуть бодрость, начать свою эру ЗОЖ — вам может помочь нутрициолог. В идеальной ситуации эти специалисты работают сообща.
Нутрициолог не ставит диагнозы, а отслеживает неоптимальные проявления в состоянии клиента. Их можно выявить из без анализов, на основе косвенных признаков. Например, если женщина нервозная, у нее нет сил встать с кровати, ее тянет на сладкое, выпадают или секутся волосы, то можно предположить железодефицит на фоне дефицита белка в рационе. Но сразу советовать увеличить количество мяса тоже не стоит без обследования у врача и УЗИ. Белки у нас выводятся почками, и необдуманное увеличение белка может привести к отхождению камней, которые часто бывают у современного человека с «обычным» питанием. Поэтому в процессе работы специалист может рекомендовать вам анализы для проведения точечного чек-апа под запрос с которым вы пришли, и может даже направить вас к врачу, если видит необходимость.
Также работает и в обратном направлении — современный врач видит ценность в питании и будет рад, если человек, которому следует изменить свои пищевые привычки, обратится к эксперту. Помним, врач лечит острое состояние и на запрос «я быстро устаю», он назначит вам анализы, чтобы проверить наличие болезней, симптомом которых может бы такое состояние. А если проблем нет? Подключается нутрициолог.
Кейс. Допустим, ферритин у вас находится в пределах нормы, но по нижней границе и на самом деле для вашего веса он достаточно низкий. Тогда мы поправим питание, чтобы понять почему такая ситуация с железом: человек не ест продукты, содержащие железо, или отказался от животного белка или у него проблемы с усвоением? По моей практике задача номер один для решения проблемы с железодефицитом — нормализовать общий белок, ведь гемоглобин — это белковая структура, которая переносит железо, нет белка в рационе — нет и нормального уровня железа.
Людей с очень низкими показателями ферритина я отправлю к врачу, и мы будем работаем параллельно: фармой и питанием, так как идея вытащить человека из серьезных дефицитов только лишь новым меню — утопия. Им мы можем и должны поддерживать оптимальное для нас состояние на длинной дистанции, желательно всю жизнь, но для решения серьезных дефицитов только еда не поможет.
Я сделал чек-ап организма, что дальше
Просто сдать анализы — только первый шаг, важна цель. Если для проверки насколько все ок, то нас могут устроить анализы по референсным показателям лаборатории (эти нормы были составлены на большой выборке относительно здоровых людей, таких как мы с вами, а не по абсолютно здоровым людям).
Но если вы начали чек-ап с целью коррекции привычек, результаты чек-апа должен посмотреть специалист, исходя из вашего уникального случая, а не из референсных значений. К примеру, норма ферритина (железа) по бумажкам в среднем 5 до 120, но человек с ферритном 10 и с ферритином равным своему весу — две колоссальные разницы в первую очередь по уровню энергии. Здесь стоит задача — скорректировать ваше питание и образ жизни так, чтобы поддержать проблемные места, выявить и восполнить дефициты витаминов и минералов.
После внедрения новой рутины смотреть динамику стоит через 2-3 месяца, раньше не имеет смысла. Ведь мы не один год в прямом смысле наедали проблемы со здоровьем — почему же восстановиться должны за 30 дней? Однако за месяц реально очень многое сделать со своим рационом, режимом отдыха и бодрствования, фитнес-системой, увидеть результаты работы, как визуально, так и эмоционально! А цифры результатов исследований, которые не стали соответствовать нашим ожиданиям могут, наоборот, фрустрировать. Так что не стоит торопиться с повторной сдачей анализов.
Подведем итоги
Анализы вам назначает врач или рекомендует нутрициолог. Хороший специалист всегда направит вас к своему коллеге, если видит, что его компетенций не хватает для решения вашей проблемы. За сдачей анализов, если требуется, должна следовать выстраивание ЗОЖ-программы и при необходимости поддержка медикаментами (назначает врач) или БАДами (рекомендует нутрициолог или врач).
Ситуации в которых стоит задуматься о чек-апе организма:
- Вы трудно просыпаетесь даже после полноценного сна;
- Испытываете вялость в течение долгого времени;
- Хотите сбросить или набрать вес;
- Готовитесь к зачатию ребенка или родили 2 и более месяца назад;
- У вас проблемы с кожей, волосами;
- У вас проблемы с «животом»: есть тяжесть, запросы или наоборот, диарея;
- Вы не хотите секса;
- У вас ПМС и сильные боли во время месячных;
- У вас часто болит голова.
Все это не норма, не особенность жизни взрослых людей, это нарушения в работе вашего тела, и эти проблемы реально решить.
Как может выглядеть чек-ап
Вот классический набор — анализы показывают состояние здоровья всего тела, в том числе и функции ЖКТ, и дефициты витаминов. Но не занимайтесь самоназначением, это условный пример!
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ
- Общий белок
- АСТ
- АЛТ
- Билирубин общий
- Щелочная фосфатаза
- Креатинин
- Мочевая кислота
- ГГТ (гамма-глутамиламинотрансфераза)
- Глюкоза
- Инсулин
- Лептин
- Липидограмма (Холестерин, Триглицериды, ЛПНП, ЛПВП)
- ТТГ
- Т4 свободный
- Т3 свободный
- АТ-ТПО
- АТ-ТГ
- Железо
- Ферритин
- Гомоцистеин
- Витамин Д
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