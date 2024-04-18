18+
  • Здоровье
  • Питание
Питание

«Ты даже не вспотел!»: хлорофилл, мята, кокосовое масло и другие продукты-«дезодоранты», которые можно есть (и пить)

Все мы иногда пахнем не-розами: к примеру, когда интенсивно тренируемся, переходим на ленивый домашний режим при простуде или устраиваем ужин aglio e olio. Как при этом оставаться приятным во всех отношениях собеседником? С помощью природных освежителей тела и дыхания (внутри и снаружи), о которых мы расскажем дальше.

Anton Vierietin

Все мы пахнем

Это абсолютно нормальное явление, связанное работой потовых желез. Они отвечают за формирование индивидуального запаха у всех млекопитающих, который, в целом, можно назвать нейтральным. Ярче он может становиться из-за диеты, перенесенных заболеваний, уровня стресса, гормональных и метаболических нарушений (в частности, диабета).

Неприятный запах не повод для паники

Определенные продукты жизнедеятельности (именно то, о чем вы подумали) источают далеко не нейтральные и не привлекательные ароматы. И это естественно даже для самых здоровых людей — организм перерабатывает и выводит то, что ему уже не нужно. Насторожиться, почуяв (в прямом смысле!) неладное, следует, если запах поменялся, стал более резким и неприятным и является таким длительное время. 

Факторы здесь самые разнообразные: кишечные (к примеру, ротавирус, сальмонеллез) и протозойные (лямблиоз) инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, нарушение всасывания жирных кислот), проблемы секреции поджелудочной железы etc.

! Только врач определит точную причину и назначит лечение. 

Аромат можно регулировать

Сила ежедневной гигиены, чистой одежды и парфюма известна всем, но есть и продукты, которые меняют запах тела.

В худшую сторону (при чрезмерном употреблении нарушая микробиоту кишечника!) работают:

  • Чеснок и лук;
  • Алкоголь;
  • Острые специи;
  • Красное мясо;
  • Гастро-позиции, содержащие рафинированные углеводы, сахар и трансжиры (выпечка, джанк-фуд, синтетические десерты).

А спасти ситуацию могут прочно вошедшие в рацион (опять же, без злоупотребления):

New Africa

Что такое внутренние дезодоранты

Пищевые добавки (обычно в каплях или жевательных капсулах), которые нейтрализуют неприятный запах продуктов внутренней работы тела. Сказать, что эти препараты встраиваются в систему организма и особым образом оздоравливают его, выводя шлаки и токсины, нельзя. Просто в большинстве средств содержатся подщелачивающие или увлажняющие компоненты для небольшого (иногда и незначительного) эффекта дезодорации — они не прикрывают одни ароматы другими, а смягчают их и (как заявляют некоторые производители) поглощают.

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве дезодорантов разрешены безрецептурные средства со следующими компонентами:

  • Соединением субгаллата висмута (на рынке известном по средству Devrom).

Наука подтверждает его действенность для уменьшения запахов после бариатрических операций.

  • Жидким хлорофиллом или биоформулой того самого пигмента, который окрашивает растения в зеленый (кстати, пару лет случился бум после признаний Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу и Кортни Кардашьян в любви к этому БАДу);

Раньше он рекомендовался в курсах лечения заболеваний пищеварения, а сейчас используется и без терапевтических показаний. Но, скорее, для интереса, нежели для необычного результата, исследований пока довольно мало. Если применять «зеленую сыворотку» богатую антиоксидантами и витаминами А, С, Е, то для восстановления здоровья микрофлоры кишечника (справедливости ради, приятной побочкой действительно может стать свежее дыхание) и в комплексной антибактериальной терапии, к примеру, при лечении акне.

Редакция напоминает, что лекарственные препараты, витамины, БАДы и пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: