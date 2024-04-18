«Ты даже не вспотел!»: хлорофилл, мята, кокосовое масло и другие продукты-«дезодоранты», которые можно есть (и пить)

Все мы пахнем

Это абсолютно нормальное явление, связанное работой потовых желез. Они отвечают за формирование индивидуального запаха у всех млекопитающих, который, в целом, можно назвать нейтральным. Ярче он может становиться из-за диеты, перенесенных заболеваний, уровня стресса, гормональных и метаболических нарушений (в частности, диабета).

Неприятный запах не повод для паники

Определенные продукты жизнедеятельности (именно то, о чем вы подумали) источают далеко не нейтральные и не привлекательные ароматы. И это естественно даже для самых здоровых людей — организм перерабатывает и выводит то, что ему уже не нужно. Насторожиться, почуяв (в прямом смысле!) неладное, следует, если запах поменялся, стал более резким и неприятным и является таким длительное время.

Факторы здесь самые разнообразные: кишечные (к примеру, ротавирус, сальмонеллез) и протозойные (лямблиоз) инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, нарушение всасывания жирных кислот), проблемы секреции поджелудочной железы etc.

! Только врач определит точную причину и назначит лечение.

Аромат можно регулировать

Сила ежедневной гигиены, чистой одежды и парфюма известна всем, но есть и продукты, которые меняют запах тела.

В худшую сторону (при чрезмерном употреблении нарушая микробиоту кишечника!) работают:

Чеснок и лук;

Алкоголь;

Острые специи;

Красное мясо;

Гастро-позиции, содержащие рафинированные углеводы, сахар и трансжиры (выпечка, джанк-фуд, синтетические десерты).

А спасти ситуацию могут прочно вошедшие в рацион (опять же, без злоупотребления):