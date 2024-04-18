«Ты даже не вспотел!»: хлорофилл, мята, кокосовое масло и другие продукты-«дезодоранты», которые можно есть (и пить)

Все мы иногда пахнем не-розами: к примеру, когда интенсивно тренируемся, переходим на ленивый домашний режим при простуде или устраиваем ужин aglio e olio. Как при этом оставаться приятным во всех отношениях собеседником? С помощью природных освежителей тела и дыхания (внутри и снаружи), о которых мы расскажем дальше.
Все мы пахнем
Это абсолютно нормальное явление, связанное работой потовых желез. Они отвечают за формирование индивидуального запаха у всех млекопитающих, который, в целом, можно назвать нейтральным. Ярче он может становиться из-за диеты, перенесенных заболеваний, уровня стресса, гормональных и метаболических нарушений (в частности, диабета).
Неприятный запах не повод для паники
Определенные продукты жизнедеятельности (именно то, о чем вы подумали) источают далеко не нейтральные и не привлекательные ароматы. И это естественно даже для самых здоровых людей — организм перерабатывает и выводит то, что ему уже не нужно. Насторожиться, почуяв (в прямом смысле!) неладное, следует, если запах поменялся, стал более резким и неприятным и является таким длительное время.
Факторы здесь самые разнообразные: кишечные (к примеру, ротавирус, сальмонеллез) и протозойные (лямблиоз) инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, нарушение всасывания жирных кислот), проблемы секреции поджелудочной железы etc.
! Только врач определит точную причину и назначит лечение.
Аромат можно регулировать
Сила ежедневной гигиены, чистой одежды и парфюма известна всем, но есть и продукты, которые меняют запах тела.
В худшую сторону (при чрезмерном употреблении нарушая микробиоту кишечника!) работают:
- Чеснок и лук;
- Алкоголь;
- Острые специи;
- Красное мясо;
- Гастро-позиции, содержащие рафинированные углеводы, сахар и трансжиры (выпечка, джанк-фуд, синтетические десерты).
А спасти ситуацию могут прочно вошедшие в рацион (опять же, без злоупотребления):
- Кокосовое масло и цитрусовые — действуют как антимикробные агенты (а ведь именно нездоровая микрофлора часто проявляется несвежим дыханием).
- Мята — успокаивает и снижает активность работы потовых желез.
- Сырые яблоки и листья салата, а также молоко — одни из лучших маскировщиков запаха после пикантной еды.
Что такое внутренние дезодоранты
Пищевые добавки (обычно в каплях или жевательных капсулах), которые нейтрализуют неприятный запах продуктов внутренней работы тела. Сказать, что эти препараты встраиваются в систему организма и особым образом оздоравливают его, выводя шлаки и токсины, нельзя. Просто в большинстве средств содержатся подщелачивающие или увлажняющие компоненты для небольшого (иногда и незначительного) эффекта дезодорации — они не прикрывают одни ароматы другими, а смягчают их и (как заявляют некоторые производители) поглощают.
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве дезодорантов разрешены безрецептурные средства со следующими компонентами:
- Соединением субгаллата висмута (на рынке известном по средству Devrom).
Наука подтверждает его действенность для уменьшения запахов после бариатрических операций.
- Жидким хлорофиллом или биоформулой того самого пигмента, который окрашивает растения в зеленый (кстати, пару лет случился бум после признаний Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу и Кортни Кардашьян в любви к этому БАДу);
Раньше он рекомендовался в курсах лечения заболеваний пищеварения, а сейчас используется и без терапевтических показаний. Но, скорее, для интереса, нежели для необычного результата, исследований пока довольно мало. Если применять «зеленую сыворотку» богатую антиоксидантами и витаминами А, С, Е, то для восстановления здоровья микрофлоры кишечника (справедливости ради, приятной побочкой действительно может стать свежее дыхание) и в комплексной антибактериальной терапии, к примеру, при лечении акне.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты, витамины, БАДы и пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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