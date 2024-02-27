7 вопросов о клетчатке. Это суперфуд для стройности? У всех нас ее дефицит? Можно принимать в БАДах?

В чем ценность клетчатки

Для начала стоит определиться с понятием. Клетчатка — это жесткие пищевые волокна, которые относятся к классу углеводов. Наше тело нуждается в этих волокнах для нормального функционирования, но не производит их и даже не расщепляет (просто нет ферментов!). Отсюда — дефицит и связанные с ним проблемы:

запоры и/или диарея;

вздутие и газообразование;

образование камней в желчном;

снижение иммунитета;

воспаления на коже лица и тела из-за проблем с естественным очищением организма и увеличением численности условно-патогенной флоры кишечника;

проблемы с сосудами;

постоянное или быстрое появление чувства голода после еды;

дефицит витаминов и минералов, который приводит к неполноценному усвоению белков и жиров из пищи и некачественной работе всех систем организма.

Тема разумного потребления клетчатки очень популярна, что с одной стороны хорошо — ведь это призыв заботиться о здоровье, а с другой — плохо, поскольку появляется множество мифов, которые уводят нас как от истины, так и от сбалансированного рациона.

Миф 1. У любого человека сейчас дефицит клетчатки

Да, чаще всего мы не получаем минимальную норму для взрослого (30 г в день), но, как правило, 20-25 г все же съедаем. Найти пищевые волокна не так сложно, они содержатся в еде, которую мы употребляем каждый день. Например, в порции спагетти примерно 5 г, в помидоре — 1,5 г, в огурце — 1 г, а в сдобной булочке — 0,2 г.

Серьезная проблема современного питания заключается не в том, что мы едим недостаточно клетчатки, а в том, что нам не хватает ее определенного вида. А именно — клетчатки из цельных (состоящих лишь из одного ингредиента) продуктов. К самым ценным для организма источникам волокон относятся овощи, фрукты, зелень, крупы долгой варки, бобовые, орехи, семена.

Перечислим их лучшие свойства: