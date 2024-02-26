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Питание

Стевию (и еще 18 пищевых добавок) исключили из перечня разрешенных в России!

Запрет вступает в силу уже 27 февраля. Разбираемся, почему так произошло и на что теперь обращать внимание, читая этикетки.

Кто поменял правила?

Решение о пересмотре техрегламента на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства приняла Евразийская экономическая комиссия. Это значит, что новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

Какие добавки больше недопустимы?

В перечень запрещенных вошли:

  1. красный краситель кантаксантин (Е161g);
  2. танины пищевые (Е181);
  3. сорбат натрия (Е201);
  4. сорбат кальция (Е203);
  5. консерванты дифенил (Е230);
  6. муравьиная кислота (E236);
  7. ацетат аммония (Е264);
  8. регулятор кислотности лактат аммония (Е328);
  9. антиокислитель оксистеарин (Е387);
  10. диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);
  11. алюмосиликат калия (E555);
  12. алюмосиликат кальция (Е556);
  13. бентонит (Е558);
  14. алюмосиликат (каолин) (Е559);
  15. мальтол (Е636);
  16. этилмальтол (Е637);
  17. глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);
  18. краситель красный рисовый;
  19. подсластитель стевия.

Е-добавки всегда означают опасность? Дело совсем не в букве. Ольга Багрянцева, д.б.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии рассказывает: «Код "Е" присваивается веществу с доказанной безопасностью, которое в наибольшей степени исследовано на предмет генотоксичности (способности повреждать ДНК), канцерогенности, аллергенности и т. д. Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях».

Почему столько добавок под запретом?

Как отметила Ольга Багрянцева, пересмотр перечня разрешенных добавок всегда актуален во всем мире — одни добавки (например, муравьиная кислота) больше не используются в пищевом производстве,  поэтому исключаются за ненадобностью, другие выводятся в отдельный список (как мальтол и этилмальтол — в категорию ароматизаторов), по следующим появляются новые научные данные о влиянии на здоровье.

Завкафедры технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова объяснила, что решение Евразийской экономической комиссии основано в том числе на исследованиях, которые показали негативное воздействие ныне запрещенных веществ на организм человека.

Например, алюминийсодержащие добавки, которые используются при производстве сухого молока, пряностей, тертых сыров (препятствуют образованию комков и обеспечивают товарный вид!), в большой дозировке могут вызвать нарушения ЦНС, костных тканей, функций почек, флюороз зубов и даже онкозаболевания.

Стевия в продуктах исключена в любом виде?

Не совсем так. Из перечня разрешенных исключена пищевая добавка без номера «подсластитель Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии».

Значит ли это, что теперь популярный сахарозаменитель исчезнет полностью? Нет. В продуктах разрешено использовать (именно это ищите на этикетках!) стевиолгликозиды Е960 — экстракт стевии с более точными характеристиками безопасности и качества.

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