Стевию (и еще 18 пищевых добавок) исключили из перечня разрешенных в России!

Кто поменял правила?

Решение о пересмотре техрегламента на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства приняла Евразийская экономическая комиссия. Это значит, что новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

Какие добавки больше недопустимы?

В перечень запрещенных вошли:

красный краситель кантаксантин (Е161g); танины пищевые (Е181); сорбат натрия (Е201); сорбат кальция (Е203); консерванты дифенил (Е230); муравьиная кислота (E236); ацетат аммония (Е264); регулятор кислотности лактат аммония (Е328); антиокислитель оксистеарин (Е387); диоктилсульфосукцинат натрия (Е480); алюмосиликат калия (E555); алюмосиликат кальция (Е556); бентонит (Е558); алюмосиликат (каолин) (Е559); мальтол (Е636); этилмальтол (Е637); глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912); краситель красный рисовый; подсластитель стевия.

Е-добавки всегда означают опасность? Дело совсем не в букве. Ольга Багрянцева, д.б.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии рассказывает: «Код "Е" присваивается веществу с доказанной безопасностью, которое в наибольшей степени исследовано на предмет генотоксичности (способности повреждать ДНК), канцерогенности, аллергенности и т. д. Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях».

Почему столько добавок под запретом?

Как отметила Ольга Багрянцева, пересмотр перечня разрешенных добавок всегда актуален во всем мире — одни добавки (например, муравьиная кислота) больше не используются в пищевом производстве, поэтому исключаются за ненадобностью, другие выводятся в отдельный список (как мальтол и этилмальтол — в категорию ароматизаторов), по следующим появляются новые научные данные о влиянии на здоровье.

Завкафедры технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова объяснила, что решение Евразийской экономической комиссии основано в том числе на исследованиях, которые показали негативное воздействие ныне запрещенных веществ на организм человека.

Например, алюминийсодержащие добавки, которые используются при производстве сухого молока, пряностей, тертых сыров (препятствуют образованию комков и обеспечивают товарный вид!), в большой дозировке могут вызвать нарушения ЦНС, костных тканей, функций почек, флюороз зубов и даже онкозаболевания.

Стевия в продуктах исключена в любом виде?

Не совсем так. Из перечня разрешенных исключена пищевая добавка без номера «подсластитель Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии».



Значит ли это, что теперь популярный сахарозаменитель исчезнет полностью? Нет. В продуктах разрешено использовать (именно это ищите на этикетках!) стевиолгликозиды Е960 — экстракт стевии с более точными характеристиками безопасности и качества.