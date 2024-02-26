Стевию (и еще 18 пищевых добавок) исключили из перечня разрешенных в России!

Запрет вступает в силу уже 27 февраля. Разбираемся, почему так произошло и на что теперь обращать внимание, читая этикетки.
Кто поменял правила?
Решение о пересмотре техрегламента на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства приняла Евразийская экономическая комиссия. Это значит, что новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.
Какие добавки больше недопустимы?
В перечень запрещенных вошли:
- красный краситель кантаксантин (Е161g);
- танины пищевые (Е181);
- сорбат натрия (Е201);
- сорбат кальция (Е203);
- консерванты дифенил (Е230);
- муравьиная кислота (E236);
- ацетат аммония (Е264);
- регулятор кислотности лактат аммония (Е328);
- антиокислитель оксистеарин (Е387);
- диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);
- алюмосиликат калия (E555);
- алюмосиликат кальция (Е556);
- бентонит (Е558);
- алюмосиликат (каолин) (Е559);
- мальтол (Е636);
- этилмальтол (Е637);
- глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);
- краситель красный рисовый;
- подсластитель стевия.
Е-добавки всегда означают опасность? Дело совсем не в букве. Ольга Багрянцева, д.б.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии рассказывает: «Код "Е" присваивается веществу с доказанной безопасностью, которое в наибольшей степени исследовано на предмет генотоксичности (способности повреждать ДНК), канцерогенности, аллергенности и т. д. Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях».
Почему столько добавок под запретом?
Как отметила Ольга Багрянцева, пересмотр перечня разрешенных добавок всегда актуален во всем мире — одни добавки (например, муравьиная кислота) больше не используются в пищевом производстве, поэтому исключаются за ненадобностью, другие выводятся в отдельный список (как мальтол и этилмальтол — в категорию ароматизаторов), по следующим появляются новые научные данные о влиянии на здоровье.
Завкафедры технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова объяснила, что решение Евразийской экономической комиссии основано в том числе на исследованиях, которые показали негативное воздействие ныне запрещенных веществ на организм человека.
Например, алюминийсодержащие добавки, которые используются при производстве сухого молока, пряностей, тертых сыров (препятствуют образованию комков и обеспечивают товарный вид!), в большой дозировке могут вызвать нарушения ЦНС, костных тканей, функций почек, флюороз зубов и даже онкозаболевания.
Стевия в продуктах исключена в любом виде?
Не совсем так. Из перечня разрешенных исключена пищевая добавка без номера «подсластитель Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии».
Значит ли это, что теперь популярный сахарозаменитель исчезнет полностью? Нет. В продуктах разрешено использовать (именно это ищите на этикетках!) стевиолгликозиды Е960 — экстракт стевии с более точными характеристиками безопасности и качества.
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