Десертопозитив, отказ от диет и пищевой тайм-менеджмент: вот, как вернуться в форму весной и в любое время года

Какие привычки снижают вес и закрепляют результат?

Умейте отказывать себе и другим в частых перекусах и принципе добавлять к любому приему пищи «что-то сладенькое».

«Боюсь обидеть коллег и иду с ними на кофе-брейк», «Не хочу, чтобы еда пропала в холодильнике, поэтому доедаю», «Скучно с одним чаем» — если это все про вас, то стоит пересмотреть не столько свое питание, сколько эмоциональное состояние. Прислушайтесь к себе, что вы испытываете в такие моменты — грусть, неуверенность, страх, скуку?

Еда — очень мощный триггер, который помогает, как нам кажется, заглушить массу проблем. Ведь после шоколадки мир становится куда приятнее. Но здесь нужно четко понять, что в действительности вы хотите — поесть или все же отвлечься от гнетущих мыслей, просто занять время? Если вам сложно сразу отказать себе в сладком, замените привычные снеки на более полезные, например, на орешки, сухофрукты, ягоды или свежие фрукты.

Не ругайте себя за каждую съеденную конфету или пирожное.

Когда мы находимся под постоянным контролем, ставим себя в жесткие рамки, резко вгоняем организм в режим непривычного низкокалорийного питания, то это негативно сказывается на нашем ментальном благополучии: ведет к повышенной тревожности, стрессу, резкой смене настроения и прочим усложняющим жизнь побочным эффектам.

Если вы действительного этого хотите (как провести чек-ап желания мы разобрали выше), то позвольте себе любимое пирожное в завершение завтрака или обеда. Главное правило — старайтесь есть десерты умеренно и после основного приема пищи, а не вместо него. Одной порцией можно удовлетворить себя, а вот съедать целый торт за раз — не очень хорошая идея для поджелудочной.

Ешьте медленно.

Наш мозг получает определенные сигналы, когда мы голодны или когда наелись. В момент быстрого «кусочничества» организм не отдает себе отчет, что он потребляет — ему сложно переваривать поступающую пищу, кроме того, крупные куски, которые вы заглатываете, сильно раздражают пищевод.

Старайтесь есть в спокойной обстановке, не отвлекаясь на дела и заботы. Выделите себе 5-10 минут, чтобы просто насладиться блюдом, почувствовать его вкус — это поможет быстрее насытиться и даже отвлечься в течение дня от бесконечных задач и дедлайнов.

Прислушивайтесь к своему телу, оно точно знает, что ему нужно.

Как бы это странно ни звучало, но организм с нами разговаривает, хотя многие не умеют к нему прислушиваться. Например, мы часто путаем голод и жажду. Чтобы научиться их различать, старайтесь выпивать немного воды перед едой — помогает понять действительно ли вы голодны или нет.

И, кстати, есть прекрасное правило, которое можно уже считать банальным, — когда мы искренне и честно хотим есть, то готовы пообедать, условно, чем угодно, а не выбираем из бесконечного перечня доставок и блюд.

Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.