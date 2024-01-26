Конструктор полезного завтрака: как сочетать продукты, чтобы управлять весом, контролировать сахар и активизировать мозг?

Какао и горький шоколад

Содержат и теобромин (мягкий стимулятор, который может даже немного поднять давление, а не только тонус, и магний (расслабляющий элемент). Анализируйте индивидуальную реакцию и тестируйте, как эти продукты влияют в вашем случае.

Миндаль

Источник витамина Е, полезных жиров и, как ни странно, неплохой энергетик. Утром вполне можно позволить себе 5–10 штук. Миндаль повышает уровень ацетилхолина — нейротрансмиттера, отвечающего за концентрацию внимания, память и обучаемость.

Грецкие орехи

Содержат отличный набор необходимых мозгу жирных кислот и антиоксидантов.

Пшено (оно же просо, не путайте с пшеницей)

Традиционный и давно признанный энергобустер. В нем хорошая концентрация необходимых мозгу микроэлементов.

Овсянка

Способствует жизненному тонусу и хорошему настроению. Однако ее обязательно нужно сочетать с правильными жирами и белком, иначе визита дяди Жоры спустя час после приема пищи не избежать. И уж точно нельзя добавлять в пустую овсянку еще и сухофрукты или банан.

Нут

Отличный источник калия, магния, клетчатки, сложных углеводов, хорошего растительного белка и фолиевой кислоты. Вы можете добавить к завтраку хумус или нутовый блин, обеспечив себе не только долгую сытость, но и хорошее настроение.

Сливочное и топленое масла

Способствуют выработке нейротрансмиттера спокойствия и гармонии — ГАМК. Добавьте к завтраку всего одну чайную ложку, это поможет вам весь день быть заряженными, но при этом спокойными.