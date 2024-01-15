9 вопросов о питании кожи. Цвет лица — маркер здоровья? Суперфуды работают? Зачем тест на скрытую непереносимость?

Ровный и чистый розовый, персиковый, оливковый, карамельный, шоколадный оттенок кожи — следствие правильного рациона (и мы сейчас совсем не про авокадо, чиа и годжи!). Как «кормить» самый большой и во многом главный орган нашего тела — объяснила эксперт GMT Clinic Александра Сёмова.
Что может рассказать кожа о внутреннем состоянии организма?
Хороший вопрос, потому что обычно все думают, что она отвечает только за теплообмен и защиту тела от внешнего воздействия, а соответственно и «предупреждает» лишь о том, что нам жарко / холодно, больно / приятно. На самом же деле кожа — один из лучших маркеров здоровья и показывает очень многое, даже то, что вы не ожидали «услышать» именно от нее. Например, все ли в порядке с уровнем железа и инсулина — неполадки выдаст характерная пигментация.
Поэтому цвет кожи — в числе ключевых характеристик. Именно его косметолог в первую очередь оценит на консультации и при сборе анамнеза, резюмируя, насколько покровы чистые и какого они оттенка. Морщины, сосудистая сеточка и складки будут учтены после.
Состояние кожи определяется питанием?
Преимущественно. Истина простая: наше здоровье — то, что мы едим. Безусловно, это не означает, что можно «забить» на спорт, регулярные профилактические визиты к врачу и другую ЗОЖ-рутину, но меню в топе основополагающих факторов хорошего самочувствия.
Как понять, что какая-либо еда (не очевидно вредная, как гамбургеры) вредит?
Одного волшебного средства нет, увы. Я в своей практике достаточно часто предлагаю пациентам начать с теста на скрытую пищевую непереносимость ImmunoHealth. Идея анализа в том, что помимо классических аллергических реакций (крапивницы, отека) организм может давать и скрытые. Это происходит, когда у него нет ферментов для переваривания определенных видоспецифических белков, потому, когда еда, содержащая эти элементы, попадает в кровоток, он начинает с ней «борьбу».
Что является для конкретного человека такой нежеланной едой тест и определяет, а после мы обычно пробуем специальную 4-месячную диету с отказом от данных продуктов. Как правило, устранение триггера не только успокаивает кожу (снимает воспаления, устраняет тусклость), но и улучшает качество сна, работу нервной системы и ЖКТ. Спойлерить в таком вопросе невозможно, поэтому просто поделюсь статистикой: чаще всего в «красном списке» бананы, авокадо, молочка и морские гады.
Не-спойлер звучит супер-грустно, ведь эту еду многие любят!
Больше скажу, есть исследования, которые говорят, что у пищевых потребностей есть «генетика». То есть мы хорошо перевариваем только то, что ели несколько поколений наших предков. А наши пра-пра-прабабушки авокадо на хлеб не мазали и матчу не пили.
И чиа с ягодами годжи не мешали!
Если только бабушки не из Бразилии :). У нас чиа — история очень пропиаренная, потому что эти семена ничем не полезнее той же гречи. Эффект же ЗОЖ-блогеры обещают такой, что сиянием лица после завтрака с чиа можно осветить Невский. Но если бы кожа так менялась, то наверняка были бы хорошие исследования этого феномена. А их нет.
Что же тогда есть?
Продукты с доказанной пользой. Отличные рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В рационе должно быть много белка — птицы, рыбы, мяса (не колбасы) или его альтернативных источников для веганов и вегетарианцев, большое разнообразие круп, орехов, сыродавленных масел (богатый источник полезных жиров!) и 5 порций овощей и фруктов ежедневно.
От себя добавлю, что готовить лучше всего на пару, в духовке или на сухой сковороде. И избегать скуки в меню: сегодня утром каша с ягодами, завтра — бутерброд на цельнозерновом хлебе и так далее.
Кстати, очень здорово, если у вас получается следовать сезонности и не включать в рацион то, что расти сейчас не может (например, хурму весной). Это позволяет формировать качественную корзину без искусственно выращенных продуктов.
А как насчет отказа от сахара?
Приветствую всей душой. Вообще джанк-фуд и сладости — головная боль. Они очень доступны и не полезны (уточним — быстро дают энергию, но на этом плюсы заканчиваются). Более того, содержащийся в них сахар способствует разрастанию дрожжевой флоры, которая «убивает» флору нормальную. Отсюда и дерматологические заболевания, и общие недомогания, и скачки веса.
А «с точки зрения» кожи любовь к десертам приводит засахариванию коллагеновых волокон — они становятся немобильными и жесткими, поэтому ткани быстрее стареют.
Есть смысл пить витаминные комплексы?
Есть смысл восполнять дефициты. Но именно комплексы — сомнительная тема, обычно там слишком «общие» дозировки и формы микроэлементов. А каждой проблеме нужно свое решение: например, при нервных патологиях и для коррекции связанных с ними недостатков ресурсов — назначается одно средство с магнием, при кишечных — совсем другое.
Кроме магния чаще всего мы восполняем дефициты селена, железа — они важны для здоровья микробиоты и цвета кожи. Иногда по показаниям (!) к ним добавляются цинк и медь, спирулина, пептиды, аминокислоты. Распространено убеждение, что гиалуроновая кислота тоже хороша для питания кожи. Нет, ее задача — повысить уровень увлажненности и эластичности.
И, конечно, почти всем жителям большого и бессолнечного Петербурга обычно нужны добавки витамина D и Омега-кислот. Но, повторюсь, точно принимать их можно только после анализов и консультации с врачом.
Но ведь все-таки питает не только внутренний, но и внешний уход?
Слова однокоренные, но цели разные. Внутреннее «питание» важно любой коже, оно влияет на ее состав и структуру, а внешнее «питание» в эстетическом смысле (масками, кремами с маслом ши, пантенолом) — только сухой, которой не хватает жирности
Кстати, перед нанесением крема такую кожу лучше скрабировать и убирать шелушинки, которые тормозят средство.
Совет для сухих рук: покупаем метилурациловую мазь, наносим, надеваем чистые резиновые перчатки и смотрим в такой «маске» эпизод-два сериала «Братьев Сунь» с великолепной Мишель Йео, который вышел в начале января, но мы были заняты каникулами. И получаем гладкие руки без трещинок и шершавости.
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