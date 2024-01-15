9 вопросов о питании кожи. Цвет лица — маркер здоровья? Суперфуды работают? Зачем тест на скрытую непереносимость?

Что может рассказать кожа о внутреннем состоянии организма?

Хороший вопрос, потому что обычно все думают, что она отвечает только за теплообмен и защиту тела от внешнего воздействия, а соответственно и «предупреждает» лишь о том, что нам жарко / холодно, больно / приятно. На самом же деле кожа — один из лучших маркеров здоровья и показывает очень многое, даже то, что вы не ожидали «услышать» именно от нее. Например, все ли в порядке с уровнем железа и инсулина — неполадки выдаст характерная пигментация.

Поэтому цвет кожи — в числе ключевых характеристик. Именно его косметолог в первую очередь оценит на консультации и при сборе анамнеза, резюмируя, насколько покровы чистые и какого они оттенка. Морщины, сосудистая сеточка и складки будут учтены после.

Состояние кожи определяется питанием?

Преимущественно. Истина простая: наше здоровье — то, что мы едим. Безусловно, это не означает, что можно «забить» на спорт, регулярные профилактические визиты к врачу и другую ЗОЖ-рутину, но меню в топе основополагающих факторов хорошего самочувствия.

Как понять, что какая-либо еда (не очевидно вредная, как гамбургеры) вредит?

Одного волшебного средства нет, увы. Я в своей практике достаточно часто предлагаю пациентам начать с теста на скрытую пищевую непереносимость ImmunoHealth. Идея анализа в том, что помимо классических аллергических реакций (крапивницы, отека) организм может давать и скрытые. Это происходит, когда у него нет ферментов для переваривания определенных видоспецифических белков, потому, когда еда, содержащая эти элементы, попадает в кровоток, он начинает с ней «борьбу».

Что является для конкретного человека такой нежеланной едой тест и определяет, а после мы обычно пробуем специальную 4-месячную диету с отказом от данных продуктов. Как правило, устранение триггера не только успокаивает кожу (снимает воспаления, устраняет тусклость), но и улучшает качество сна, работу нервной системы и ЖКТ. Спойлерить в таком вопросе невозможно, поэтому просто поделюсь статистикой: чаще всего в «красном списке» бананы, авокадо, молочка и морские гады.

Коррекция рациона не панацея. Вполне возможно, что в поисках решения понадобится проконсультироваться и с эндокринологом, и с гастроэнтерологом, и с аллергологом.