Sugar-free ликбез: как стабилизировать сахар в крови, похудеть, обратить вспять диабет и спать спокойно (в прямом смысле)?

Почему так важен стабильный уровень сахара в крови

Если вы хотите оптимизировать энергию и быть здоровыми, вам нужен стабильный уровень сахара в крови и днем, и ночью. Соответственно, нужно свести к минимуму большие скачки сахара в крови, предотвратить значительное падение сахара после еды и избегать хронической гликемии, с которой начинается путь к диабету 2-го типа. Улучшение уровня сахара в крови и гликемического контроля полностью зависят от пищи.

Сахар в крови прямо связан с двумя вещами:

с тем, что вы едите с жиром в вашем теле.

Когда вы будете изучать пищевые стратегии, изложенные ниже, я хочу, чтобы вы в первую очередь вернули себе контроль над уровнем сахара в крови. Эта сила находится внутри вас и определяется выбором диеты. Одной только диеты достаточно, чтобы восстановить приемлемый уровень сахара и даже обратить вспять диагностированный преддиабет или диабет 2-го типа. (Да, течение этой болезни действительно можно изменить.)

Контролируйте перепады сахара в крови, чтобы стабилизировать энергию

Циркадная дизрегуляция и избыточная жировая масса часто идут рука об руку с проблемами с сахаром в крови, так что если вы вступили в борьбу с проблемами со сном и/или лишним жиром, то, скорее всего, это заодно поможет вам улучшить гликемический контроль — особенно если у вас преддиабет, диабет 2-го типа или какое-то другое метаболическое расстройство.

Впрочем, даже если у вас нет диабета, проблемы с сахаром в крови все равно могут быть причиной вашей усталости. Лучший совет — регулярно следите за анализами. Работая с врачом, обязательно проверьте уровень глюкозы и инсулина натощак и гликированный гемоглобин (HbA1c). Глюкозная и инсулиновая реакция на глюкозотолерантный тест тоже могут помочь вам разобраться с гликемическим контролем.

Наконец, обращайте внимание на свое самочувствие после еды. Пища — это энергия, так что в идеале после еды вы должны чувствовать себя энергичнее, а не усталыми и сонными. Уровень энергии после приема пищи связан не только с сахаром в крови, но сахар — это один из главных определяющих факторов. А если вы часто чувствуете себя усталыми после еды, то читайте эту главу особенно внимательно.

Обращение вспять диабета 2-го типа

Знаете ли вы, что диабет 2-го типа можно обратить вспять всего за не­сколько недель? Многочисленные исследования в последнее десятилетие показали, что диабет 2-го типа можно обратить вспять с помощью одной только диеты. Для этого достаточно избавиться от достаточного количества жира, чтобы не превосходить ваш личный жировой предел.

Рой Тейлор, ученый, первым выдвинувший концепцию личного жирового предела, был главным действующим лицом этих исследований. В исследовании Counterpoint, являвшемся проверкой концепции, группу испытуемых с ожирением и лишним весом, которые болели диабетом 2-го типа менее четырех лет, посадили на 600-калорийную жидкостную диету в течение восьми недель, одновременно отменив все противодиабетические лекарства.

Результаты были следующими:

Участники в среднем сбросили 15 кг — примерно 15% от изначального веса, причем 83% сброшенного веса составлял жир.

Чувствительность скелетных мышц к инсулину и их способность получать глюкозу из кровеносной системы возросла на 68%.

Жировые отложения в печени уменьшились на 70%; те, у кого на момент начала исследования был диагностирован стеатоз печени, избавились от этого диагноза. Кроме этого, чувствительность печени к инсулину возросла на 72%, а выработка глюкозы в печени снизилась на 34%.

Жировые отложения в поджелудочной железе уменьшились на 23%, что нормализовало инсулиновую реакцию при употреблении углеводной пищи.

Уровень глюкозы натощак упал на 40%, инсулина натощак — на 50%, а HbA1c снизился с 7,4% до 6%.

За восемь недель экстремальной диеты у участников исследования исчезли симптомы диабета 2-го типа. В следующем исследовании Тейлор снова посадил участников, у которых был диагностирован диабет 2-го типа, на 600-калорийную диету на восемь недель, после чего разрешил медленно вводить в рацион обычную пищу в течение шести месяцев. Тейлор обнаружил, что если испытуемым удавалось удержать свой «новый» вес, то диабет 2-го типа не возвращался. Более того, эти участники могли без проблем есть более калорийную и углеводистую пищу.

Однако не всем удалось обратить диабет вспять, даже сбросив значительный вес. 87% из тех, кто был болен диабетом 2-го типа менее 4 лет, хорошо отреагировали на избавление от лишнего жира, а вот для тех, кто болел уже более 4 лет, интервенция оказалась успешной лишь в 50% случаев. Одна из возможных причин — в том, что чем дольше вы живете с диабетом, тем сильнее повреждена поджелудочная железа. Слишком сильные повреждения и дисфункция поджелудочной железы, судя по всему, не дают избавиться от диабета даже после избавления от жира. Более того, если вы болеете диабетом (или другими болезнями) уже много лет, и он вызвал значительные повреждения (например клеточную смерть) определенных тканей, органов или желез (той же под- желудочной), то, скорее всего, вам уже не удастся полностью победить диабет 2-го типа.

Впрочем, даже в том случае, когда течение диабета 2-го типа обратить вспять не удавалось, здоровье участников исследования заметно улучшилось после того, как они избавились от лишнего жира и не набрали его обратно: состав тела стал более здоровым, чувствительность к инсулину восстановилась, работа печени нормализовалась, а жировые отложения в ней уменьшились.

Тейлор подтвердил свои данные в следующем исследовании, DiRECT, которое продлилось целый год. Оно показало, что вероятность обращения диабета вспять пропорционально увеличивается вместе с количеством жира, от которого удалось избавиться: лишь 7% участников, которые сбросили менее 5 кг, смогли избавиться от диабета 2-го типа — а вот среди тех, которым удалось сбросить более 15 кг, таких оказалось невероятные 86%.

Некоторым людям удалось избавиться от диабета, сбросив всего 5 килограммов, потому что им просто нужно было сбросить меньше веса, чем другим. Не забывайте: диабет 2-го типа связан с превышением личного жирового предела, который для каждого человека уникален. Количество жира, которое необходимо сбросить, чтобы обратить вспять течение диабета 2-го типа, зависит от отправной точки — если, конечно, принять, что поджелудочная железа сможет восстановить нормальную работу и выделять инсулин.

Я пишу об этом не для того, чтобы обескуражить или разочаровать вас. Избавление от лишнего жира всегда полезно для здоровья, и я советую всем клиентам заняться этим, если необходимо. Но, с другой стороны, я не собираюсь превозносить никакие стратегии до небес. Моя цель — дать вам информацию, которой вы сможете воспользоваться, чтобы сделать лучший выбор для своего здоровья.