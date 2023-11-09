Как сформировать у ребенка здоровые отношения с едой? 5 главных правил для родителей (и всей семьи!)

Правило № 1. Принцип доверия и разделения ответственности

Правильное кормление ребенка построено на доверии. Родитель доверяет способности ребенка есть и расти так, как запрограммировано генетикой. Однако чрезмерная озабоченность здоровьем, весом и формой тела может побудить родителей «слишком медленно» или «слишком быстро» растущего ребенка принуждать его есть больше или меньше.

Дети рождаются с разным уровнем активности, темпераментом и конституцией. Попытка вмешаться в развитие может с высокой долей вероятности привести к обратному результату. Ограничение в еде крупного (по весу) ребенка скорее приведёт к его зацикленности на пище — особенно запрещенной родителями. Добравшись до нее, он будет пытаться съесть как можно больше. А принуждение к питанию худенького ребенка может вызвать отвращение к пище.

Формирование здорового пищевого поведения начинается с самого раннего детства и продолжается довольно долго.

В младенчестве ребенок использует процесс поглощения пищи как способ познать себя и окружающий мир. Здесь природа обо всем позаботилась сама, задача родителя — только поддерживать этот процесс. Эллин Саттер (Ellyn Satter), диетолог и семейный терапевт, прекрасно сформулировала правило для формирования баланса в процессе кормления:

«Младенец всегда знает, когда, где, сколько и как быстро есть. Ответственность родителя — чем кормить: грудным молоком или смесью»

С ростом и развитием ребенка принцип разделения ответственности трансформируется.

Родители могут влиять на формирование здоровых пищевых привычек: что, где и когда ест ребенок. Иными словами, они отвечают за то, какие продукты есть в доме, что из них приготовить, чем перекусить, как и в какое время подать еду. Следят за тем, чтобы ребенок вовремя приходил к столу. Отвечают за приятную атмосферу за столом, учат детей правильно себя вести, говорить «спасибо», «пожалуйста».

А ребенок для себя решает следующее:

как много съесть; поесть ли вообще или пропустить прием пищи или перекус; как меняется его тело.

Даже если вы выстраивает «пищевую коммуникацию» по всем правилам, ребенок может не съесть полную порцию или вообще отказаться от еды. Принцип разделения ответственности предлагает родителям доверять чувству голода и насыщения маленького человека. Только его организм знает, сколько потрачено энергии и сколько ее нужно. Только организм знает, каким нужно быть телу ребёнка.

Правило № 2. Тело ребенка такое, каким оно должно быть

Ваш ребенок может быть толще, тоньше, ниже или выше, чем вам бы хотелось, но его объемы и форма тела являются для него правильными. Только его организм знает, каким нужно быть телу ребенка. Пухлый ребенок не обязательно вырастет в тучного взрослого, а худой ребёнок — в субтильного взрослого.

То, каким будет вес или форма тела человека в разном возрасте на 70% зависит от генетики, и лишь на 30% на это влияют другие факторы (например, питание, активность и соматические заболевания).

Если вас что-то беспокоит в телосложении вашего ребенка, рекомендую обратиться в педиатру или эндокринологу, чтобы доктор мог определить, есть ли нарушения. Часто под влиянием диетической культуры родители начинают беспокоиться там, где нет места этому нет.

Правило № 3. Не используйте еду как успокоение, поощрение или наказание

Младенец обо всех своих нуждах сообщает только плачем. Вначале родителям кажется, что он одинаков. Однако со временем люди, ухаживающие за малышом, начинают различать его потребности по оттенкам слез: голоден, скучно, замерз или, наоборот, жарко, мокро и так далее. Мама облекает физический дискомфорт в слова «ты проголодался», «замерз» и удовлетворяет ту или иную потребность.

На адаптацию мамы и малыша уходит некоторое время. Первые дисфункциональные вмешательства в пищевое поведение начинаются тогда, когда в ответ на каждый плач ребенку предлагают лишь утолить голод, игнорируя другие первостепенные потребности.

По мере роста и развития ребенка увеличивается его самостоятельность. Ребенок уже способен сообщать о том, голоден он или сыт, хочет ли пить, и даже способен удовлетворить свои потребности в еде и питье сам (например, взять со стола бутылочку с водой). Маленькие дети активны, настойчивы в своих требованиях и склонны расстраиваться, не получая желаемого. Подавить бунт при помощи печеньки или конфетки — это быстро и удобно. Но не следует делать это часто и учить ребенка успокаивать себя при помощи еды. Также не стоит наказывать ребенка за проступки или поощрять за достижения едой. Старайтесь придерживаться запланированных кормлений: 3 основных приема пищи за столом и 2-3 перекуса.

Еда — это базовая потребность. Она не может быть утешением, наказанием или поощрением.

Выясните, голоден ли ваш ребенок, грустит или устал. Помогите ребенку, переводя его потребности в слова:

«Ты устал на прогулке»,

«Разозлился на мальчика за то, что он взял твою машинку»,

«Ты хотела сама снять/надеть ботинки, потому расстроилась».

Транслировать свои чувства радости и гордости за ребенка можно также не едой, а (для начала) фразами: