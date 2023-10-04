Чили-диета, жизнь на смузи, завтрак Виктории Бэкхем: какие схемы похудения работают на нас, а какие — против?

Голодание по расписанию

Интервальное голодание можно назвать одной из самых известных диет на сегодняшний день. Основная идея заключается в том, что человек ест только в определенный период времени и чередует его с голоданием.

Плюсы:

Упорядоченный режим питания, питание «по расписанию». Привитие определенной дисциплины.

Минусы:

Постоянное соблюдение диеты и ограниченный временем приема пищи рацион может привести к дефициту витаминов и минералов в организме, который в свою очередь нарушит обмен веществ и спровоцирует серьезные проблемы с пищеварительной и нервной системами;

Продолжительное голодание может спровоцировать срывы и, как следствие, расстройство пищевого поведения.

Без термообработки (помыть — и в тарелку)

Другая популярная диета — сыроедение, суть которой заключается в потреблении только термически не обработанных продуктов, в основном овощей и фруктов. Сыроеды убеждены, что при варке или жарке они теряют свои полезные свойства.

Плюсы (которые не совсем плюсы):

Один из главных аргументов последователей такой диеты — укрепление иммунитета, что очень спорно и научно не доказано;

Хотя сырые овощи и фрукты содержат массу витаминов, микроэлементов и клетчатки, они не могут заменить сбалансированный рацион, в который важно включать мясо, рыбу и другие продукты, богатые полезными элементами;

Минусы:

Как правило, большинство сыроедов придерживаются вегетарианского рациона и не употребляют в пищу продукты животного происхождения, которые богаты железом, кальцием, витамином D и B12. А эти элементы очень важны для нормальной свертываемости крови, работы сердца и сосудов;

Строгой сыроедческой диете присуще низкое количество калорий — это приводит к стремительной потере веса. Такая практика провоцирует выработку гормона стресса — кортизола, при высоком уровне которого организм может начать разрушать мышцы для получения недостающей энергии. С небольшой мышечной массой расходуется меньше калорий, а похудеть становится еще сложнее;

Существуют продукты, которые стоит употреблять в пищу только после термической обработки: мясо (особенно куриное), яйца, некоторые виды рыбы etc. В сыром виде они опасны для организма и могут вызвать тяжелое пищевое отравление.

«Нет!» углеводам

Кето-диета предполагает минимальное потребление углеводов и заставляет организм использовать в качестве источника кетоновые тела, которые наша печень получает из жиров.

Для соблюдения диеты требуется постепенно урезать поступающие из углеводов калории до 5% от общей калорийности рациона. Этого соотношения необходимо придерживаться постоянно, иначе диета просто не будет работать и придется начинать сначала.

Плюсы кето-диеты:

Быстрое снижение веса за счет потери гликогена и воды.

Минусы кето-диеты: