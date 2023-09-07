Новость-шок! Витамины С и Е могут провоцировать рак — так говорят новые исследования

заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге

Витамины участвуют во многих процессах в организме, и их воздействие на опухолевые очаги не всегда однозначно. Также верно то, что антиоксиданты могут влиять на развитие клеток (в том числе злокачественных), насыщая их кислородом. Однако это не повод сразу же отказываться от витамина С, ведь его дефицит может привести к другим неприятным последствиям (от простой усталости и сонливости до болезни). Непосредственно онкопациенты испытывают его недостаток во время химио- и радиотерапии — поэтому им важно поддерживать определённое количество антиоксиданта в организме. Однако все зависит от типа локализации рака и методов лечения — даже обыкновенный витамин С в драже способен негативно повлиять на эффективность некоторых препаратов. Однозначных выводов о вреде или пользе любой добавки в лечении онкологических заболеваний, исходя из результатов одного исследования, делать не стоит, это гораздо более тонкий процесс, который зависит как и от особенностей организма конкретного человека, так и от применяемых методов терапии. И, конечно, напоминаю, что БАДы следует принимать только после индивидуальной консультации у профильного специалиста. Их неконтролируемое употребление никого здоровее не сделает.