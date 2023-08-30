Что съесть от бессонницы? Нутрициолог — об ужине (который нельзя пропускать!), продуктах с гормоном сна и природных антидепрессантах

Бессонница или инсомния — это нарушение сна и сюда входят не только сложности с засыпанием, но и беспокойный сон, частые пробуждения, ранние подъемы и так далее. Побочным эффектом для невыспавшихся людей могут стать смена настроения, нарушение внимания, невозможность сосредоточиться, мышечное напряжение, головные боли и мигрени, раздражительность, усталость и апатия и даже нарушения работы органов ЖКТ и набор веса.

Причин, из-за которых может возникнуть инсомния, масса — неудобная кровать, шум или свет, некомфортная температура для сна, переедание на ночь, повышенный уровень сахара в крови, чрезмерное потребление алкоголя, заедание стресса и другие пищевые привычки. Ниже поговорим о том, по каким правилам лучше выстроить рацион, чтобы легко засыпать и проводить ночь в глубоком и полноценном сне.

Отказ от плотного ужина

Стандартная схема большинства работающих людей, которые не успевают полноценно поесть в течение дня и компенсируют все сытным ужином. Наша метаболическая система выстроена таким образом, что вся активность с приемом пищи должна осуществляться днем, а отдых, сон и голодание — ночью. Биологические часы дают гарантию, что обмен веществ совпадает с циркадным ритмом (циклически изменяющейся интенсивностью процессов в организме), и все эти этапы жизнедеятельности происходят в нужное время суток. Большинство исследований продемонстрировали, что надежные «внутренние часы» помогают поддерживать здоровье и организм в тонусе и в соответствующем качестве.

Поздний ужин влияет на артериальное давление, выработку инсулина, микробиоту, работу внутренних органов, изменение уровня гормонов (кортизола, мелатонина), отражается на пищевом поведении, ведет к большему потреблению жирных, калорийных продуктов. Еще одно исследование, которое проводилось среди добровольцев, продемонстрировало, что группа, которая ужинала ближе к ночному времени имела более высокий индекс массы тела, больший процент жировой массы и проблемы со сном.

Но это совсем не значит, что нужно забыть про ужин и отказаться от этого приема пищи. Ощущение голода так же, как и переедание, не позволяет полноценно высыпаться. Главное правило — ужин (последний прием пищи за сутки!) должен происходить за 2-3 часа до сна.

Исключение сахара и мучного из ужина

Мы привыкли к тому, что следует отказываться от сладкого перед сном — ведь это способствует набору лишнего веса. Но кроме того, это приводит и к нарушению сна. Когда вы перед сном съедаете какой-то продукт с высоким содержанием сахара, это ведет к скачку глюкозы, но через несколько часов ее уровень снова падает. Данный процесс становится для организма чем-то вроде зависимости, тело хочет еще раз повторить его и вызывает дисбаланс, который в свою очередь ведет к бессоннице. Высокий уровень сахара в крови повышает возбуждение, раздражительность и активность, а следствием резкого спада глюкозы является голод, слабость и беспокойный сон.