8 неочевидных фактов о том, откуда берется (и как остановить!) рак пищевода

Чем горячее напиток — тем опаснее

Да, это правда. У людей, которые чаще употребляют горячие напитки, рак пищевода встречается в 2 раза чаще, поскольку горячие напитки травмируют слизистую желудка. Это не значит, что надо навсегда забыть о чае и пить только родниковую воду. Просто во всем необходима мера, а демонизировать ничего не надо.

Хочешь быть здоров — сократи в рационе красное мясо (но не все!)

Доказанным канцерогенным свойством обладает переработанное красное мясо. В среднем, его частое употребление (несколько раз в день) увеличивает риск развития рака пищевода в 1,5 раза. В первую группу по степени опасности входят, например, салями, бекон и сосиски, во вторую — переработанная свинина, говядина и баранина.

Дело в том, что в красном обработанном мясе присутствуют соединения (в частности, гемоглобин, сахар Neu5Ас, железо), которые при попадании в пищевод подвергаются определенным химическим реакция, повреждая стенки ЖКТ и вызывая воспаления.

Становиться вегетарианцем не нужно. Отсутствие любого красного мяса не избавляет от риска заболеть, а только снижает его (согласно исследованиям, которые, кстати, достаточно часто противоречат друг другу). Зато отсутствие мяса в рационе опасно недостатком белка, железа и важных витаминов. Если становиться вегетарианцем — то уж точно не чтобы защитить себя от рака.

Никакой дискриминации, но у рака есть этнические особенности

К сожалению, да. Чаще всего рак пищевода встречается у жителей Азии и Южной Африки: показатели заболеваемости там составляют 20 случаев на 100 000 человек. Скорее всего, это связано с тяжелыми климатическими и эпидемиологическими условиями жизни, недостаточным употреблением овощей и фруктов, дефицитом витаминов и микроэлементов в продуктах питания и низким уровнем онкопомощи.

Никакой дискриминации 2.0., но рак пищевода чаще встречается у мужчин

Это тоже правда. У мужчин в России рак пищевода встречается в 6 раз чаще, чем у женщин. Среди 100 тысяч мужчин заболевание выявляют у 5-6 человек в год, а среди 100 тысяч женщин — 1 случай в год. В целом, в мире мужчины встречаются с заболеванием в 2-8 раз чаще.