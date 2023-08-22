8 неочевидных фактов о том, откуда берется (и как остановить!) рак пищевода

Наше здоровье (и, увы, наши болезни) — это то, что мы едим и пьем? Икать опасно? Правда, что риск развития онкологических заболеваний может быть связан с национальностью и полом? Обсудили с Андреем Исаевым-Апостоловым, онкологом-химиотерапевтом, куратором раздела «Рак пищевода» онлайн-энциклопедии «Онко Вики» от фонда «Не напрасно».
Чем горячее напиток — тем опаснее
Да, это правда. У людей, которые чаще употребляют горячие напитки, рак пищевода встречается в 2 раза чаще, поскольку горячие напитки травмируют слизистую желудка. Это не значит, что надо навсегда забыть о чае и пить только родниковую воду. Просто во всем необходима мера, а демонизировать ничего не надо.
Хочешь быть здоров — сократи в рационе красное мясо (но не все!)
Доказанным канцерогенным свойством обладает переработанное красное мясо. В среднем, его частое употребление (несколько раз в день) увеличивает риск развития рака пищевода в 1,5 раза. В первую группу по степени опасности входят, например, салями, бекон и сосиски, во вторую — переработанная свинина, говядина и баранина.
Дело в том, что в красном обработанном мясе присутствуют соединения (в частности, гемоглобин, сахар Neu5Ас, железо), которые при попадании в пищевод подвергаются определенным химическим реакция, повреждая стенки ЖКТ и вызывая воспаления.
Становиться вегетарианцем не нужно. Отсутствие любого красного мяса не избавляет от риска заболеть, а только снижает его (согласно исследованиям, которые, кстати, достаточно часто противоречат друг другу). Зато отсутствие мяса в рационе опасно недостатком белка, железа и важных витаминов. Если становиться вегетарианцем — то уж точно не чтобы защитить себя от рака.
Никакой дискриминации, но у рака есть этнические особенности
К сожалению, да. Чаще всего рак пищевода встречается у жителей Азии и Южной Африки: показатели заболеваемости там составляют 20 случаев на 100 000 человек. Скорее всего, это связано с тяжелыми климатическими и эпидемиологическими условиями жизни, недостаточным употреблением овощей и фруктов, дефицитом витаминов и микроэлементов в продуктах питания и низким уровнем онкопомощи.
Никакой дискриминации 2.0., но рак пищевода чаще встречается у мужчин
Это тоже правда. У мужчин в России рак пищевода встречается в 6 раз чаще, чем у женщин. Среди 100 тысяч мужчин заболевание выявляют у 5-6 человек в год, а среди 100 тысяч женщин — 1 случай в год. В целом, в мире мужчины встречаются с заболеванием в 2-8 раз чаще.
Частая икота — признак рака
Торопиться с выводами не следует, хотя и развитие онконастороженности не будет лишним. Самые распространенные симптомы рака пищевода — это затрудненное глотание и похудение, более редкие — икота, кашель, рвота во время еды, боли и жжения во время глотания. Все они связаны как с повреждением тканей желудочно-кишечного тракта, так и со сложностями транспортировки по нему кислорода, вызванными опухолью. Но не нужно бояться единичных случаев нарушений глотания и сразу бежать к врачу. Как правило, симптоматика развивается комплексно и начинает беспокоить человека достаточно часто.
Болезнь сложно поддается диагностике и лечению
Это верно и неверно 50 на 50. Начнем с того, почему это верно. Потому что осведомленность о профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний все еще не слишком высока в России, особенно в регионах.
Полина Шило
онколог-химиотерапевт, член Экспертного совета фонда «Не напрасно»
«Возьмем официальную статистику: в 2021 году 20,5% злокачественных опухолей в России были диагностированы на IV стадии, то есть тогда, когда шансы на излечение значительно ниже. А 33 820 человек (более 10%), умерших от рака, даже не состояли на учете в онкологических учреждениях России, особенно в этом смысле пострадали Северный Кавказ и Башкортостан. И первая причина таких цифр — отсутствие у пациентов доступа к адекватной информации. И хорошо, что развиваются медицинские консультационные площадки, стирающие расстояния между врачом и человеком, помогающие “не пропустить” важные сигналы от организма и вовремя начать лечение. Например, мы сейчас сосредоточены на развитии и увеличении охвата сервиса “Просто спросить”, через которую к врачам-онкологам обращаются люди почти со всей России. Мы консультируем в 83 регионах — хотелось бы довести эту цифру до 89».
Теперь поговорим, почему это не совсем верно. Причина здесь проста — медицина уже обладает хорошими способами грамотной диагностики рака пищевода — а чем раньше заболевание выявлено, тем выше шансы на улучшение прогноза и снижение смертности.
Самый надежный способ определения болезни — это эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) или диагностическая гастроскопия для оценки наличия злокачественных новообразований в пищеводе. Метод считается наиболее информативным, что подтверждается гайдлайнами Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии.
Единственные противопоказания к проведению гастроскопии — тяжелые респираторные или сердечно-сосудистые заболевания, недавно перенесенный острый инфаркт миокарда, а также острые нарушения мозгового кровообращения.
Лучшая профилактика — отказ от вейпов!
Во многом мы уже обсудили, какие пищевые и бытовые привычки способствуют развитию болезни. И отказ от любых табачных изделий является одной из таких мер, ведь курение повреждает клетки изнутри и повышает частоту опасных мутаций.
Теперь подведем в общий итог. Чтобы снизить вероятность развития рака пищевода, нужно:
- Сократить курение и употребление алкоголя (или отказаться от него);
- Соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки, фруктов и овощей и ограниченным потреблением красного мяса;
- Следить за температурой пищи, по возможности не злоупотребляя очень горячей (критерий здесь — возможность обжечься) еды и напитков;
- Заниматься физической активностью и следить за массой тела;
- Не забывать о скрининге (там, где он показан) и обращаться к врачу, если что-то не так, не откладывая лечение любых заболеваний (особенно ГЭРБ — самой часто перетекающей в рак пищевода патологии).
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