Больше белка — но обязательно без соли, жиров и углеводов! Как работают строгие диеты и чем они все-таки полезны?

Исключение жиров

Полностью убирать жиры из своего рациона опасно, так как они являются для нас строительным материалом и необходимы как для усвоения витаминов, так для баланса гормонов и для функционирования сердечной мышцы.

Жиры мы делим на полезные и те, от которых можно отказаться. К первой категории относятся орехи, жирные сорта рыбы (например, лосось, сельдь, стерлядь, осетр, угорь), авокадо, растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное, из виноградных косточек). А ко второй категории — насыщенные жиры животного происхождения, в частности, сметана, мороженое, сливки, бекон, свинина, колбасы и сосиски, мучное, приготовленное с использованием маргарина (пирожные, печенье) и трансжиры.

Самым эффективным решением здесь будет ограничить, а не исключить жиры из своего рациона.

Измените процесс приготовления блюд и откажитесь от жарки, отдав предпочтение тушению или запеканию; Откажитесь от полуфабрикатов и различных соусов; Визуально сохраните объем своей привычной порции, но замените в ней, так называемые «плохие» жиры: заправьте салат не сметаной, а оливковым или льняным маслом, вместо мяса приготовьте рыбу, добавьте в салат орехов для сытности.

Ограничить потребление жиров не помешает никому, учитывая, какое количество полуфабриков и готовой еды сейчас потребляется населением. В особенности стоит быть аккуратнее с жирами людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Бессолевая диета

Данный тип питания обычно рекомендован при почечной недостаточности и болезнях сердца — изначально диета не считалась чем-то трендовым, а предписывалась людям с диагнозами. Сегодня же практически каждый второй попробовал на себе бессолевое меню, и некоторые даже переходят на такой тип рациона на постоянной основе.

Начнем с того, что придерживаться этого вида питания сложно, ведь практически в каждом продукте содержится соль —в блюдах, которые вы берете в ресторанах, во всех переработанных продуктах, консервах и даже сырах.

Чем полный отказ от соли опасен для здорового человека? Когда вы на длительный период исключаете соль из своего питания – это приводит к недостатку содержания натрия в организме. В результате этого снижается аппетит, появляются головные боли, судороги в мышцах, сонливость и апатия, иногда рвота и даже нарушение координации.

Дефицит натрия, как бы это странно ни звучало, влияет на появление отечности. Когда этот элемент не поступает в наш организм — он начинает удерживать поступающий натрий из любого продукта, который попадает в него и не перерабатывать его. В итоге задержка натрия приводит к задержке воды, а все это равняется отекам.

В вашем питании должна присутствовать поваренная соль в количестве до 5 граммов в сутки.

Если же вы все-таки решили ограничить потребление соли и часто пользуетесь этим вариантом диеты, то добавьте в свой рацион следующие продукты:

Твердые сорта сыров

Морская капуста

Фасоль

Яйца

Сельдерей

Молоко

Изюм

В их состав входит натрий — так что это поможет держать организм в балансе.