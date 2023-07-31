Почему мы переедаем из-за посуды, а «вредную пищу» советуют включать в рацион даже нутрициологи?

В здоровом питании нет жестких правил

Звучит парадоксально, но строгих ограничений нет. С точки зрения науки в еде важны:

пищевая ценность: чем больше стадий обработки проходит продукт, тем меньше становится его природная пищевая ценность;

баланс: достаточное и в то же время умеренное включение различных пищевых групп в рацион;

разнообразие: цветов, вкусов, запахов, форм, текстур;

хорошее самочувствие: место, где мы едим, скорость, с которой питаемся, компания, атмосфера, эмоции, которые испытываем во время приема пищи.

Сегодня нутрициологи уверены, что в здоровый рацион нужно регулярно включать основные продуктовые группы: фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, молочные и ферментированные продукты, правильные жиры.

Если у вас появились силы, чтобы изменить питание, то почему бы не остановиться на большем многообразии в рационе? Так еда станет для вас дополнительным ресурсом, а не чем-то ненавистным и страшным.

Важно добавлять «вредное»

Для сбалансированного рациона важно периодически добавлять «запретную» еду — ту, что «для заедания стресса»! Будет здорово, если вы перестанете ее так называть в своей голове, а просто сделаете частью меню. Зачастую мы отказываемся от вкусных и классных с точки зрения пищевой ценности продуктов под влиянием модных диет или рекомендации друзей. Например, от хлеба, картофеля, круп, зелени, фруктов, молочных продуктов. Так мы наносим вред своему здоровью и психологическому самочувствию. Сбалансированный, разнообразный рацион с периодическим включением той самой «запретной еды» и есть здоровое отношение к своему телу и еде в целом.

Запомните, что ваше питание редко имеет отношение к какой-либо диете, если только она не назначена врачом по определенным показаниям для сокращения проявления неприятных симптомов.

Что лучше: овощи или фрукты?

Помидор и арбуз — это ягоды? А авокадо — фрукт? Нет смысла делить растения на группы так категорично. Ученым и врачам важно, чтобы вы суммарно съедали пять порций того, что называется овощами и фруктами. Это обеспечит вас рекомендованными 30 г клетчатки.

Как рассчитать порцию? Сожмите кулачок и посмотрите на его объем — это одна порция. То есть один крупный помидор — это уже 1/5 нужного вам количества овощей. Если добавить их в обед и ужин, а еще сделать легкий перекус, то вы и сам не заметите, как съедите все пять необходимых порций.

Позаботьтесь о разнообразии: кладите овощи разных цветов, текстур и вкусов. Так вы можете быть уверены, что организм получает все витамины и минералы. Но для усвоения многих микроэлементов необходимы жирные кислоты, поэтому добавляйте к овощам небольшое количество жиров: сыр, орехи и семечки, хумус или натуральный йогурт, в который удобно макать нарезку.