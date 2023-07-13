Коктейли против ковида и шоты для хорошего настроения — это развод! 5 неоспоримых истин, чтобы завязать с алкоголем

Сегодня певица MaкSим призналась, что борется с зависимостью от алкоголя: теперь мы восхищаемся не только ее талантом («Знаешь ли ты» всегда в сердечке!), но и смелостью. По словам артистки, она считала спиртное способом набраться энергии перед выступлением и одновременно сбежать от недугов и проблем. К сожалению, многие люди так же убеждены в подобном. В знак солидарности со всеми, кто борется с пагубной привычкой, мы прочитали книгу ведущего нарколога страны Василия Шурова «Над пропастью не ржи. Записки нарколога» и выбрали 5 главных мифов о профитах употребления крепких напитков, которые пора развенчать.
Повысит иммунитет
Миф, который прочно закрепился в сознании в пандемию. «Вирусы в спирте не живут» — считали наши сограждане и активно дезинфицировались во время изоляции изнутри.
Но алкоголь работает как антисептик только при наружном использовании, а при приеме внутрь становится для вас врагом. Этанол подавляет иммунитет, он угнетает кроветворение, нарушает синтез иммуноглобулина, снижает продукцию антител. Также алкоголь снижает содержание лизоцима в крови и других жидкостях. А этот фермент борется с вирусными клетками. Алкоголь дает дополнительную нагрузку на организм. И вместо того, чтобы тратить все ресурсы на борьбу с вирусом и стимуляцию иммунитета, ему приходится перерабатывать токсичное вещество.
Поможет согреться
Здесь есть доля правды. Сначала алкоголь заставляет сосуды расширяться, что создает согревающий эффект, кровообращение усиливается. Но ощущение тепла длится недолго: теплоотдача увеличивается, кровь отходит от жизненно важных органов. Когда организм израсходует энергию, происходит резкий спазм сосудов, при котором человек начинает мерзнуть еще сильнее. И новые дозы спиртного уже не согревают. В таком состоянии человек может уснуть прямо на морозе, поэтому из-за этого мнимого согревающего эффекта люди чаще простужаются и получают обморожения.
Снимет стресс
Когда человек пьет, он становится веселым, радостным, легким в общении и раскрепощенным. Но ученые давно доказали, что алкоголь — мощный депрессант. На первых порах кажется, что он снимает стресс и расслабляет, но после такого эффекта наступает совершенно обратный. Во время похмелья состояние у человека опустошенное, подавленное. При повторном употреблении и формировании зависимости можно впасть в алкогольную депрессию. Алкоголь создает лишь иллюзию снятия напряжения. Оно вернется после того, как опьянение пройдет, вместе с другими психологическими расстройствами.
Поддержит здоровье (красное вино)
Самое популярное утверждение, которое приводят в качестве аргумента почти все. Бокал вина не несет опасности, считают люди, а только лишь пользу. И в этом есть доля правды. В вине содержится такой элемент, как ресвератрол. Он помогает в укреплении стенок сосудов, снижает уровень сахара в крови и борется с ростом опухолей в организме. Но, во-первых, не во всех винах он есть. А во-вторых, через ежедневное употребление вина высок риск пристраститься к спиртному, и все его незначительные целебные свойства могут быть легко перечеркнуты пагубным влиянием алкоголя на организм.
Не спешите расстраиваться, крайне полезный ресвератрол содержится в продуктах, употребление которых абсолютно безопасно. Например, виноград, особенно его шкурки, какао-порошок, черника, клюква и другие ягоды. А вот продукты распада этанола, которые есть в вине, остаются по-прежнему ядовитыми в любом количестве. Они разрушают клетки печени и наносят ущерб остальным органам.
Нанесет вред (но только дешевый вариант)
Часто люди думают, что опасен только некачественный алкоголь, а хороший и дорогой пить можно абсолютно спокойно. Но этанол одинаково содержится как в дорогих, так и в дешевых напитках. Плюсом элитного спиртного (в глобальном масштабе) можно считать его цену — много выпьют не все. А минусом дешевого — наличие некачественных ингредиентов, которые могут усугубить и без того тяжелый процесс переработки алкоголя.
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.
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