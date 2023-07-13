Коктейли против ковида и шоты для хорошего настроения — это развод! 5 неоспоримых истин, чтобы завязать с алкоголем

Снимет стресс

Когда человек пьет, он становится веселым, радостным, легким в общении и раскрепощенным. Но ученые давно доказали, что алкоголь — мощный депрессант. На первых порах кажется, что он снимает стресс и расслабляет, но после такого эффекта наступает совершенно обратный. Во время похмелья состояние у человека опустошенное, подавленное. При повторном употреблении и формировании зависимости можно впасть в алкогольную депрессию. Алкоголь создает лишь иллюзию снятия напряжения. Оно вернется после того, как опьянение пройдет, вместе с другими психологическими расстройствами.

Поддержит здоровье (красное вино)

Самое популярное утверждение, которое приводят в качестве аргумента почти все. Бокал вина не несет опасности, считают люди, а только лишь пользу. И в этом есть доля правды. В вине содержится такой элемент, как ресвератрол. Он помогает в укреплении стенок сосудов, снижает уровень сахара в крови и борется с ростом опухолей в организме. Но, во-первых, не во всех винах он есть. А во-вторых, через ежедневное употребление вина высок риск пристраститься к спиртному, и все его незначительные целебные свойства могут быть легко перечеркнуты пагубным влиянием алкоголя на организм.

Не спешите расстраиваться, крайне полезный ресвератрол содержится в продуктах, употребление которых абсолютно безопасно. Например, виноград, особенно его шкурки, какао-порошок, черника, клюква и другие ягоды. А вот продукты распада этанола, которые есть в вине, остаются по-прежнему ядовитыми в любом количестве. Они разрушают клетки печени и наносят ущерб остальным органам.

Нанесет вред (но только дешевый вариант)

Часто люди думают, что опасен только некачественный алкоголь, а хороший и дорогой пить можно абсолютно спокойно. Но этанол одинаково содержится как в дорогих, так и в дешевых напитках. Плюсом элитного спиртного (в глобальном масштабе) можно считать его цену — много выпьют не все. А минусом дешевого — наличие некачественных ингредиентов, которые могут усугубить и без того тяжелый процесс переработки алкоголя.

Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.