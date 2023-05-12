По фигуре! 5 правил питания в мае, чтобы эффектно смотреться в купальнике

То, какие продукты (и как именно!) мы едим, определяет, насколько хорошо работают наш организм и метаболизм, поэтому здоровое питание — один из ключевых принципов на пути к красивой фигуре и лёгкости тела (целям, которые большинство людей ставит в преддверии лета). Вот основные правила, которые позитивно скажутся как внешнем облике, так и на внутреннем состоянии — мы за экологичный и сбалансированный подход к красоте!

Не голодаем

Самое главное при подготовке к летнему сезону — не «кидаться» сразу садиться на диету и не начинать ходить в тренажерный зал каждый день. Кроме стресса для организма такие действия не принесут никакого результата. Важно правильно и аккуратно выстроить режим питания без голодания, с плавной потерей веса 0,5—1,5 кг в неделю (норма определяется врачом в зависимости от индивидуальных исходных данных!). Таким образом вес будет уходить за счет жира, а не за счет воды и мышц, и вы сможете за 4—6 недель сбросить достаточное количество килограмм и улучшить внешний вид.

Питаемся разнообразно

Основа правильного питания — это баланс белков, хороших жиров, долгих углеводов, витаминов и минералов. Именно баланс и достаточное количество этих нутриентов помогают организму быть здоровым и избавляться от токсинов и лишних объемов. Ограничительные диеты, монодиеты приводят организм к дефицитам и потере энергии, хотя и могут дать кратковременный результат.

Большую часть рациона должны составлять:

белки животного и растительного происхождения: нежирное мясо, птица, рыба разных сортов, бобовые, орехи, яйца;

хорошие жиры животного и растительного происхождения: желтки яйца, сливочное масло, печень трески, нерафинированные масла, авокадо, орехи;

долгие углеводы: цельнозерновые крупы, овощи, зелень, несладкие фрукты и ягоды;

клетчатка: овощи всех видов, зелень, некоторые крупы. Особенно богата пищевыми волокнами киноа.

Планируем

Заранее вносите в свой график гастрономическую закупку на несколько дней вперед и старайтесь придерживаться плана, собирая в продуктовую корзину все группы продуктов (зелень, фрукты, овощи всех видов и цветов, молочные продукты, крупы, цельное мясо / рыбу, растительные масла, яйца). Таким образом составить и приготовить простые, здоровые блюда не составит труда.

А для достижения наилучшего результата по снижению веса и обретению фигуры для купальника можно считать калории. Этот способ эффективен, если четко придерживаться поставленных КБЖУ-целей на день с помощью онлайн-приложений (например, Lifesum: Healthy Eating — Прим.ред.).