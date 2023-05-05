(Не)сухой закон! Как пить алкоголь с минимальным вредом для здоровья? Отвечает гастроэнтеролог

Самый простой способ защитить свой организм от алкоголя — не употреблять его. На этом рекомендации можно было бы заканчивать, если бы не одно но: иногда это слишком сложно. Поэтому поговорим лишь о том, что пить, сколько пить, и как преодолевать последствия воздействия алкоголя на органы пищеварительной системы.

Правила безопасности

Крепкий алкоголь лучше не употреблять или хотя бы не пить на голодный желудок. Он усугубляет течение хронических болезней и оказывает прямое токсическое действие на слизистую желудка и кишечника, приводя к тому, что:

слизистая отекает;

сужаются сосуды;

плохо всасывается жидкость и другие пищевые продукты;

увеличивается вероятность воспаления.

Газированный алкоголь не настолько, но все же опасен. Пиво и шампанское переполняют кишечник и желудок газами, приводя к болям и растяжению последнего. Это неприятно в здоровом желудке, и весьма критично в больном — если есть язвы, то увеличивается риск кровотечения и перфорации (появления «дырок» в тканях). Также из-за пузырьков часто появляется изжога, что связано как с повышением давления в желудке, так и с ухудшением моторики органов пищеварительной системы.

Поэтому предпочтительнее выбирать алкоголь: