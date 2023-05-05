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Питание

(Не)сухой закон! Как пить алкоголь с минимальным вредом для здоровья? Отвечает гастроэнтеролог

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О приемах самосохранения в счастливую пору длинных майских праздников с жанровыми пиршествами на природе (как на них не злоупотребить напитками!), нам рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

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Самый простой способ защитить свой организм от алкоголя — не употреблять его. На этом рекомендации можно было бы заканчивать, если бы не одно но: иногда это слишком сложно. Поэтому поговорим лишь о том, что пить, сколько пить, и как преодолевать последствия воздействия алкоголя на органы пищеварительной системы.

Правила безопасности

Крепкий алкоголь лучше не употреблять или хотя бы не пить на голодный желудок. Он усугубляет течение хронических болезней и оказывает прямое токсическое действие на слизистую желудка и кишечника, приводя к тому, что:

  • слизистая отекает;
  • сужаются сосуды;
  • плохо всасывается жидкость и другие пищевые продукты;
  • увеличивается вероятность воспаления.

Газированный алкоголь не настолько, но все же опасен. Пиво и шампанское переполняют кишечник и желудок газами, приводя к болям и растяжению последнего. Это неприятно в здоровом желудке, и весьма критично в больном — если есть язвы, то увеличивается риск кровотечения и перфорации (появления «дырок» в тканях). Также из-за пузырьков часто появляется изжога, что связано как с повышением давления в желудке, так и с ухудшением моторики органов пищеварительной системы.

Поэтому предпочтительнее выбирать алкоголь:

  • некрепкий — он не обжигает слизистую оболочку;
  • негазированный — не «раздувает» желудок, не вызывает отрыжку и изжогу.
Shutterstock

Бокал самосохранения

Чем меньше алкоголя пьет человек, тем лучше. Относительно безопасной дозой считается 1 дринк в сутки для женщин и 2 дринка — для мужчин.

По данным The Lancet 1 стандартный дринк — это 10 грамм этанола, то есть 375 миллилитров пива 3-5% крепости или 100 миллилитров вина 13% крепости.

Как мы уже говорили, лучше выбрать негазированный и некрепкий алкоголь, поэтому вполне приемлем 1 дринк вина. Однако нужно учитывать, что разные виды этого напитка имеют разные показатели кислотности (в зависимости от состава) и могут раздражать слизистую желудка.

Лучшая защита — это

Неупотребление. Но если воздержаться нельзя, то нужно быть готовым к тому, что в некоторых случаях после вечеринки по назначению врача придется принимать лекарства-гастропротекторы, которые создадут условия для регенерации повреждаемых этанолом тканей:

  • Для слизистой оболочки, как правило, выписываются препараты из группы ребамипида;
  • Для печени (которая от воздействия алкоголя разрушается и замещается рубцами) — препараты из группы урсодезоксихолевой кислоты;
  • Для пищеварительного тракта — препараты из группы прокинетиков (благодаря им исчезают тяжесть и тошнота);
  • Для пищевода — препараты-антациды (решают проблему изжоги). Кстати, пить соду в таких случаях нельзя (!), потому что она выделяет газ при контакте с соляной кислотой в желудке и дополнительно повышает давление в его просвете.

Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Данный материал не может использоваться для самодиагностики, только консультация специалиста дает представление о необходимости лечения и его способах.

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