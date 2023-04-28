Антидепрессанты и питание по «Гарвардской тарелке»! Как лечить синдром раздраженного кишечника и почему он возникает — рассказывает гастроэнтеролог

Определение

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это функциональное заболевание, характеризующееся хронической или рецидивирующей болью в животе, связанной с дефекацией, нарушением частоты и/или консистенции стула.

Болезнь поражает изолированно кишечник, но часто ассоциирована с сопутствующими состояниями, такими как тревожно-депрессивные расстройства, функциональные нарушения мочеполовых органов, другими функциональными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта.

Поэтому, мы часто слышим вопросы от пациентов: «а может ли при СРК быть болезненное мочеиспускание, диспаурения (боли при половых актах), боли в желудке?». Ответ на этот вопрос достаточно прост — СРК так не проявляется, это симптомы сопутствующих болезней.

Симптомы

На момент написания этого текста, мы ориентируемся на Римские критерии — это список симптомов (и их продолжительности!), необходимых для постановки диагноза.

1. Боль — основной критерий, нет боли — нет СРК. Чаще всего боли локализуются в подвздошных областях (внизу живота справа и слева)

Боль должна быть связана как минимум с двумя факторами из трех:

Изменение консистенции стула — плотный, твердый (1-2 по Бристольской шкале кала) или наоборот неоформленный (5-7 по Бристольской шкале кала)

Изменением частоты стула — реже, чем 1 раз 2 дня, или учащение — более, чем 3 раза в день.

Связь боли по времени со стулом — произошла дефекация, боли стали менее или более выраженными.

2. Данные симптомы должны беспокоить хотя бы 1 раз в неделю в последние три месяца.

3. Заболевание должно начаться не менее, чем 6 месяцев назад.

Если симптомы и сроки соответствуют критериям, может быть установлен диагноз «синдром раздраженного кишечника».