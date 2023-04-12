Апчхи! Какие продукты-провокаторы исключить, чтобы «успокоить» весеннюю (и любую другую) аллергию — спросили нутрициолога

Видели пыль на улицах? А то, что почки набухли, заметили? С одной стороны — это явные признаки весны в Петербурге, а с другой — причины весенней аллергии. Неприятие иммунитетом внешних факторов можно успокаивать не только антигистаминными препаратами, но и правильной диетой! Мы узнали у врача-натуропата, нутрициолога, биохимика, автора Telegram-канала о полезном питании Екатерины Новиковой, как аллергикам помочь себе, убрав из меню продукты, которые раздражают и без того взвинченный организм.
Аллергия и ее триггеры
Аллергия приняла сегодня масштабы эпидемии. Но, несмотря на столь массовое распространение, в том числе у детей, ее симптомы повально игнорируются. «Это просто аллергия», — говорим мы. Давайте посмотрим, что же происходит с организмом, когда мы имеем дело с такими проявлениями как аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия и астма.
Симптомы аллергии проявляются под воздействием триггера, на который иммунная система активно реагирует (например, продукты питания, домашние животные, пыль и так далее).
Причина такой иммунной реакции точно неизвестна. Наиболее популярные версии: наследственность и влияние окружающей среды. Показатели генетической восприимчивости к аллергии высоки, например для астмы они могут достигать 80%. Но генетика не может объяснить, почему в последнее время во всем мире возросло количество аллергических заболеваний
При этом в экономически развитых странах аллергия более распространена, чем в странах с низким уровнем жизни. И чем больше развивающиеся страны перенимают «западный» образ жизни — тем выше уровень заболеваемости аллергией и астмой. А значит, причиной аллергии является сочетание ряда факторов, в том числе и образ жизни.
С точки зрения натуропатии аллергия часто связана со сбоем работы микробиома кишечника и токсической нагрузкой. Микробиом имеет много важных функций, включая модуляцию иммунного ответа. Если нарушается соотношение плохих и хороших бактерий, то иммунный ответ проявляется в виде аллергических реакций.
Поэтому первое, что надо сделать при аллергии, – скорректировать питание. И исключить 3 вида продуктов, которые способны провоцировать негативную иммунную реакцию.
Молочка
Употребление молока и молочных продуктов ведет к избыточному росту и размножению любящих их патогенов и грибов. В результате могут возникнуть и развиться синдром раздраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и воспалительные процессы, отягчающие течение аллергии.
Глютен
Глютен (клейковина) – это растительный протеин, который содержится в злаковых культурах: пшенице, ячмене, кукурузе, ржи, просо и других. Глютен полностью исключают при целиакии – аутоиммунном заболевании, при котором глютен воспринимается организмом как «враг». Иммунная система включает защиту и начинает выработку антител, которые наносят вред и собственным клеткам организма. При целиакии существует большая вероятность повреждения слизистой кишечника.
Но есть и другие проблемы, при которых глютен наносит вред и его потребление необходимо снизить. Это непереносимость глютена. Причем это одна из самых распространенных пищевых аллергий в мире.
В этом случае глютен раздражает слизистую кишечника и запускает иммунный ответ, в результате которого возникает воспаление и ряд заболеваний (аллергия, СПКЯ, бесплодие, дерматиты, мигрени, поражение нервной системы).
Как понять, есть ли у вас непереносимость глютена? В первую очередь, отметьте, есть ли у вас эти симптомы:
- зуд и раздражение кожных покровов;
- хроническая диарея или запоры;
- метеоризм, вздутие, тошнота и боль в животе;
- слабость, быстрая утомляемость и расстройства сна;
- боли в суставах и хрупкость костей;
- тревожность, раздражительность, депрессии.
Далее, в домашних условиях можно попробовать исключить из рациона глютенсодержащие продукты и напитки на срок от 2 недель до 1 месяца. Помните, что глютен есть не только в злаках, его часто добавляют в выпечку, колбасы, сыры, шоколад, готовые завтраки, соусы, варенье, мороженое, пельмени и даже жевательную резинку.
При этом важно наблюдать за своим состоянием, а лучше вести дневник своих ощущений. Затем вернуться к обычному для вас питанию.
Если при отказе от глютена вы зафиксируете значительные улучшения в самочувствии, то с большой долей вероятности, можно сделать вывод о том, что имеет место непереносимость глютена. Но эта самопроверка не заменяет консультацию специалиста – только он может подтвердить диагноз и назначить лечение!
Сахар
Современный человек употребляет слишком много этого продукта, ведь он содержится не только в сладких десертах, выпечке, газировках, но и в совершенно не сладких продуктах: кетчупах, колбасах, овощных консервах и замороженных мясных полуфабрикатах.
И в результате в нашем рационе оказывается огромное количество сахара. Он вызывает синдром избыточного грибкового и бактериального роста.
Полезные бактерии – наши большие помощники (например, бифидобактерии помогают в работе микробиоты кишечника). Но проблемы начинаются тогда, когда мы «подкармливаем» только «плохих» бактерий, а сахар для них – огромный деликатес.
Так всем известная кандида под действием сахара выходит из спячки и начинает свои разбойные действия, которые приводят: к молочнице, высыпаниям на коже, аллергическим реакциям, «туману» в голове и перепадам настроения.
Чтобы с легкостью снизить потребление сахара, нужно взяться за это комплексно в несколько шагов:
- Постепенно отказываться от сладкого. Именно постепенно! Резкий отказ от сладкого может привести к срывам и его бесконтрольному употреблению. Предлагаю вам использовать натуральные заменители сахара на переходном этапе (сироп топинамбура или натуральный кленовый сироп, мякоть банана, перемолотые в блендере изюм или финики, ягоды).
- Работать с кишечником. Зачастую «тянет на сладенькое» не потому что вы так его любите, а потому что ваши коварные бактерии (особенно кандида) те еще сладкоежки! И они дают сигналы в мозг о срочной поставке сахара в кишечник.
Поэтому важный шаг – очистить кишечник от вредных бактерий. Для этого можно использовать горькие травы, голодание и очистительные клизмы (все строго под наблюдением специалиста).
- Следить за инсулином. Это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа в ответ на попадание глюкозы. Он помогает ей пройти в клетку и не задерживаться в крови. Но из-за обилия сахара и перекусов у многих возникает инсулинорезистентность (нечувствительность к инсулину).
Ваша задача – исключить перекусы, свести количество приемов пищи к трем, минимизировать быстрые углеводы и в целом, питаться более сбалансированно. Чтобы помимо углеводов в вашем рационе были белки, полезные жиры, клетчатка.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалист дает представление о диагнозе, лечении и необходимости его прохождения.