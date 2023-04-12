Апчхи! Какие продукты-провокаторы исключить, чтобы «успокоить» весеннюю (и любую другую) аллергию — спросили нутрициолога

Аллергия и ее триггеры

Аллергия приняла сегодня масштабы эпидемии. Но, несмотря на столь массовое распространение, в том числе у детей, ее симптомы повально игнорируются. «Это просто аллергия», — говорим мы. Давайте посмотрим, что же происходит с организмом, когда мы имеем дело с такими проявлениями как аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия и астма.

Симптомы аллергии проявляются под воздействием триггера, на который иммунная система активно реагирует (например, продукты питания, домашние животные, пыль и так далее).

Причина такой иммунной реакции точно неизвестна. Наиболее популярные версии: наследственность и влияние окружающей среды. Показатели генетической восприимчивости к аллергии высоки, например для астмы они могут достигать 80%. Но генетика не может объяснить, почему в последнее время во всем мире возросло количество аллергических заболеваний

При этом в экономически развитых странах аллергия более распространена, чем в странах с низким уровнем жизни. И чем больше развивающиеся страны перенимают «западный» образ жизни — тем выше уровень заболеваемости аллергией и астмой. А значит, причиной аллергии является сочетание ряда факторов, в том числе и образ жизни.

С точки зрения натуропатии аллергия часто связана со сбоем работы микробиома кишечника и токсической нагрузкой. Микробиом имеет много важных функций, включая модуляцию иммунного ответа. Если нарушается соотношение плохих и хороших бактерий, то иммунный ответ проявляется в виде аллергических реакций.

Поэтому первое, что надо сделать при аллергии, – скорректировать питание. И исключить 3 вида продуктов, которые способны провоцировать негативную иммунную реакцию.