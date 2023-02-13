Петербург стал лидером в России по числу подростков, страдающих ожирением

Согласно подсчетам РИА Новости, основанных на статистике Минздрава, за 2017-2021 годы в среднем в Петербурге на 100 тысяч детей 15-17 лет приходилось 1493 страдающих от ожирения. Следом в рейтинге регионов по этому показателю идут Оренбургская (1450), Орловская (1449) и Смоленская (1441) области. В целом в этих регионах число детей с ожирением вдвое больше, чем в среднем по России.

За последние 20 лет у подростков стали находить ожирение в 6 раз чаще. В начале 2000-х на 100 тысяч подростков фиксировалось 150 случаев, в последние пять лет — уже 800-900 новых диагнозов.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году у каждого восьмого мальчика школьного возраста и кажой двадцатой девочки ставили диагноз ожирение. При этом количество подростков с избыточной массой тела продолжает расти. Медики считают, что главной причиной ожирения становится несоблюдение правил здорового питания и избыток углеводов в рационе.