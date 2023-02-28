Диета — это триггер (и триллер!), а не способ коррекции питания. Почему — объясняет психолог

За 20 лет количество людей с расстройствами пищевого поведения (РПП) в мире выросло в два раза. Неудивительно, что выстроить гармоничные отношения с едой становится все сложнее. Мы то заедаем эмоции, то полностью лишаем себя вкусной еды, потом срываемся — и все по новой. Специально для «Собака.ru» практикующий психолог, автор блога @legkoe_povedenie и книги «Пищевой монстр. Почему мы переедаем, набираем вес и как сформировать правильные отношения с едой» Женя Донова рассказала, как отличить здоровое пищевое поведение от нездорового, существует ли психологическая диета и как работают ограничения в еде.
Здоровое пищевое поведение: как его отличить
Есть несколько признаков, по которым вы можете понять, что ваше пищевое поведение можно назвать здоровым.
- Вы не ограничиваете свое питание.
- Едите по голоду.
- Останавливаетесь, когда насытились.
- Не используете еду для того, чтобы справиться с эмоциями.
- Ваш вес плюс-минус стабилен.
Человек со здоровым пищевым поведением ест осознанно. Он получает от еды удовольствие, при этом ест достаточно, сытно, вкусно и регулярно.
Нарушения пищевого поведения: какими они бывают
Нездоровое пищевое поведение встречается все чаще. В таком случае говорят, что оно нарушено. И эти нарушения бывают трех видов.
Экстернальное. Его особенность в том, что человек легко забывает о том, что не голоден, отвлекаясь на внешние стимулы: например, внешний вид еды или ее запах, а также вид других людей, которые едят. При этом виде нарушения человек ест, когда не голоден. Он переедает во время застолий или походов в ресторан.
Ограничительное. Детоксы, голодание, строгий список продуктов, определенное время приема пищи или количество калорий — это тоже вид нарушения пищевого поведения. Главная его особенность — при этом человек себя в чем-то ограничивает.
Эмоциональное (эмоциогенное). При этом виде нарушения человек использует еду, чтобы справиться с эмоциями. Поговорим об этом подробнее.
Еда против негативных эмоций: это правда работает?
Чаще всего люди используют еду, чтобы справиться с негативными эмоциями. Топ заедаемых эмоций:
- злость;
- грусть;
- одиночество;
- усталость;
- печаль;
- раздражение.
Но иногда люди заедают и положительные эмоции — причем, это не редкость. Многие не умеют радоваться без еды: любое хорошее событие, например, повышение на работе, нужно отметить заказом еды или походом в ресторан. Приятное волнение или предвкушение чего-то тоже часто заедают. Хоть они и не в топе заедаемых эмоций, но это случается.
Заедание эмоций работает следующим образом: человек переключает внимание с того, что происходит у него в голове на то, что происходит во рту. И это действует. Теперь он сфокусирован на вкусе еды, где ее достать, как побыстрее съесть, какое получено удовольствие — и в этот момент интенсивность негативных эмоций снижается.
Существует ли психологическая диета?
Диета — это подход к питанию, который нужен для того, чтобы лечить заболевания: сахарный диабет, язву желудка, ожирение. При этом далеко не всегда главная цель — снизить вес.
Диета связана с ограничениями. Но для людей, у которых нарушено питание, или есть расстройство пищевого поведения, серьезные ограничения в еде будут мощным триггером. Они только будут провоцировать срывы. Это работает так: ограничения вызывают дискомфорт, дискомфорт связан с негативными эмоциями, а человек, который не умеет справляться с эмоциями без еды, будет переедать, чтобы с ними справиться.
Поэтому в рамках психологической работы с РПП важно очень осторожно подходить к ограничениям в питании. Нельзя вводить строгие или масштабные ограничения. Нельзя отказываться от вкусной еды и «fun food» — еды для радости.
Формат питания должен быть комфортным. Благодаря этому снизится количество негативных эмоций, и их не нужно будет заедать. Но сначала нужно научиться их регулировать.
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