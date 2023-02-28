Диета — это триггер (и триллер!), а не способ коррекции питания. Почему — объясняет психолог

Здоровое пищевое поведение: как его отличить

Есть несколько признаков, по которым вы можете понять, что ваше пищевое поведение можно назвать здоровым.

Вы не ограничиваете свое питание.

Едите по голоду.

Останавливаетесь, когда насытились.

Не используете еду для того, чтобы справиться с эмоциями.

Ваш вес плюс-минус стабилен.

Человек со здоровым пищевым поведением ест осознанно. Он получает от еды удовольствие, при этом ест достаточно, сытно, вкусно и регулярно.

Нарушения пищевого поведения: какими они бывают

Нездоровое пищевое поведение встречается все чаще. В таком случае говорят, что оно нарушено. И эти нарушения бывают трех видов.

Экстернальное. Его особенность в том, что человек легко забывает о том, что не голоден, отвлекаясь на внешние стимулы: например, внешний вид еды или ее запах, а также вид других людей, которые едят. При этом виде нарушения человек ест, когда не голоден. Он переедает во время застолий или походов в ресторан.

Ограничительное. Детоксы, голодание, строгий список продуктов, определенное время приема пищи или количество калорий — это тоже вид нарушения пищевого поведения. Главная его особенность — при этом человек себя в чем-то ограничивает.

Эмоциональное (эмоциогенное). При этом виде нарушения человек использует еду, чтобы справиться с эмоциями. Поговорим об этом подробнее.